กูเกิล บริษัทไอทียักษ์ใหญ่ถูกมองว่าเข้าข้างรัฐบาลซาอุดิอาระเบียที่สนับสนุนการกดขี่ผู้หญิงด้วยการไม่ยอมถอนแอพพลิเคชันที่อนุญาตให้ผู้ชายควบคุมและติดตามตัวผู้หญิงออกจากร้านค้าออนไลน์ โดยอ้างว่าแอพพลิเคชันนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

5 มี.ค. 2562 ก่อนหน้านี้มีการออกแอพพลิเคชันที่ชื่อ Absher แอพพลิเคชันที่ให้ผู้ชายในซาอุฯ สามารถติดตามตัวและควบคุมว่าผู้หญิงจะเดินทางไปที่ไหนได้บ้าง หลังจากที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าแอพพลิเคชันนี้ทำให้ชาวซาอุฯ ติดต่อกับรัฐบาลซาอุฯ ในการสั่งห้ามเดินทางของผู้หญิงได้และเปิดให้มีการแจ้งเตือนเมื่อผู้หญิงใช้พาสปอร์ตของตัวเอง

ผู้แทนสภาคองเกรสสหรัฐฯ ประกอบด้วย แจคกี สเปียร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคเดโมแครต และตัวแทนคนอื่นๆ อีก 13 ราย เคยเรียกร้องให้ซีอีโอของกูเกิล ซุนดา พิชัย ถอนแอพพลิเคชั่นนี้ออกจากร้านค้าออนไลน์เมื่อวันที่ 21 ก.พ. ที่ผ่านมา และวางเส้นตายให้กูเกิลต้องอธิบายว่าทำไมถึงมีแอพพลิเคชั่นนี้อยู่ในกูเกิลเพลย์ ผู้แทนเหล่านี้ซึ่งรวมถึงอิลฮาน โอมาร์ ราชิดา ทลาอิบ และแคเธอรีน คลาร์ก วิจารณ์ว่าทั้งกูเกิลและแอปเปิลกลายเป็น "ผู้สมรู้ร่วมคิดในการกดขี่ผู้หญิงซาอุดิอาระเบีย" จากการเป็นตัวกลางขายแอพพลิเคชันนี้

กูเกิลบอกว่าพวกเขาปล่อยให้มีแอพพลิเคชันนี้อยู่ต่อไปเพราะไม่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข ทางแอปเปิลก็ให้คำตอบกับนักการเมืองสหรัฐฯ ว่าพวกเขากำลังทำการพิจารณาแอพพลิเคชัน Absher นี้อยู่

สเปียร์ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อว่าการตอบรับจากทั้งแอปเปิลและกูเกิลในตอนนี้ไม่น่าพึงพอใจอย่างมาก และในตอนนี้แอพพลิเคชันนี้ก็ยังคงอยู่ในร้านค้า ทั้งๆ ที่ผู้ให้บริการเหล่านี้สามารถดำเนินการบางอย่างได้แบบที่พวกเขาเคยทำมาแล้วในการถอดแอพพลิเคชั่นที่ส่งเสริมให้คนพยายาม "แก้" เพศสภาพหรือเพศวิถีของชาว LGBTQ ด้วยเหตุผลว่ามันมีโอกาสทำอันตรายได้ ในขณะเดียวกันแอพพลิเคชัน Absher ในซาอุฯ ก็เป็นการทำให้การกักขังหน่วงเหนี่ยวผู้หญิงที่พยายามหนีจากการถูกละเมิดสิทธิเป็นเรื่องง่ายขึ้น รวมถึงความสามารถในการควบคุมผู้หญิง เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดอันตรายอย่างเห็นได้ชัด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของกูเกิลไม่อนุญาตให้มีแอพฯ ที่ส่งเสริมความรุนแรง หรือยุยงปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชังต่อบุคคลหรือกลุ่มคนด้วยเหตุทางเชื้อชาติ, แหล่งกำเนิดทางชาติพันธุ์ ศาสนา ความพิการ อายุ สัญชาติ สถานะทหารผ่านศึก เพศวิถี เพศสภาพ สำนักทางเพศหรือคุณลักษณะอื่นใดที่เกี่ยวพันกับการกีดกันเลือกปฏิบัติอย่างเป็นระบบหรือเกี่ยวพันกับการทำให้กลายเป็นชายขอบ

เรียบเรียงจาก

Google, siding with Saudi Arabia, refuses to remove widely-criticized government app which lets men track women and control their travel, Business Insider, Mar. 2, 2019