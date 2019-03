ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ โพสต์ IG จากเยอรมัน "ขอเดินหน้าทำงานเพื่อประเทศไทยต่อไป" ขณะที่แกนนำไทยรักษาชาติ เดินทางถึงศาล รธน.แล้ว รอฟังคำตัดสินยุบพรรคหรือไม่

7 มี.ค.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา อุบลรัตน์ มหิดล หรือ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านอินสตาแกรม "nichax" ว่า "วันนี้...ก็ขอเดินหน้าทำงานเพื่อประเทศไทยต่อไป #BerlinGermany#ITB2019 #ร่วมมือร่วมใจกัน"

ขณะที่วานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ โพสต์ด้วยว่า "Good morning จาก Frankfurt, Germany กำลังจะบินไปเบอร์ลินแล้ว เพื่อจะไปทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวนำรายได้เข้าประเทศให้ทั่วถึงด้วยความพยายามเป็นอย่างยิ่ง Trying my best นะคะ ตอนนี้จะโปรโมทเมืองรองที่เพิ่งได้ไปเช่น มหาสารคาม มุกดาหาร นครพนม เลย และนครสวรรค์ เป็นต้น เดี๋ยวเจอกันที่เบอร์ลินเมือง(Berlin Bear)"

ขณะที่วันนี้ (7 มี.ค.62) ศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำตัดสิน หลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ยืนเรื่องยุบพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) จากกรณีเมื่อวันที่ 8 ก.พ.ที่ผ่านมา ทษช. เสนอทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ เป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียว ต่อมาในวันเดียวกัน เวลา 22.45 น. มีพระราชโองการออกมาว่าการเสนอชื่อดังกล่าวขัดต่อเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญ และเป็นเรื่องมิบังควร

โดย เมื่อเวลา 13.55 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตัวแทนของพรรค ทษช. ได้เดินทางมาถึงศาลรัฐธรรมนูญ​ เพื่อเข้าร่วมรับฟังคำตัดสิน นำโดย ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช หัวหน้าพรรค

นอกจากนี้ ในพื้นที่ยังมีประกาศห้ามชุมนุม โดย เช้าวันนี้ไทยรัฐรายงาน​ว่า​ พ.ต.อ ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล ได้สั่งวางกำลังตำรวจ​กว่า 1,000 นาย จาก 6 กองร้อย เพื่อดูแลความปลอดภัย​ในพื้นที่​รัศมี​ 500 เมตร รอบศาลรัฐธรรมนูญ​ มีการติดกล้องวงจรติด 70 ตัวเพื่อครอบคลุม​พื้นที่​ รวมถึงจัดเตรียม​เฮลิคอปเตอร์​เผื่อ​ไว้​สำหรับ​สถานการณ์​ฉุกเฉิน​ด้วย โดย​ พ.ต.อ ศรีวราห์ แถลงว่าเป็น​ 'การอำนวยความสะดวกตามปกติ'

เวลา 14.42 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จาตุรนต์​ ฉายแสง ประธานยุทธศาสตร์​พรรค ทษช.​ และณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ​ ประธานฝ่ายหาเสียง​พรรค ทษช. เดินทางมาฟังคำวินิจฉัย​ ร่วมกับคณะกรรมการ​บริหาร​พรรค เพื่อให้กำลังใจ ทษช.

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าระหว่างทั้งสอง​เดินเข้าห้องฟังวินิจฉัย​ มีประชาชนคนหนึ่ง​ตะโกนว่า "ต้องสู้นะ"

นอกจากนี้ ฤทธิ์ ลือชา ดารานักแสดงอาวุโส และสมาชิกพรรค​ไทยรักษา​ชาติ​ เข้าร่วม​ให้กำลังใจ​ในวันชี้ชะตา​อยู่​หน้าห้องวินิจฉัย​ของศาลรัฐธรรมนูญ​ ด้วย

นก นภัสสร บุญรี คนอยากเลือกตั้งและผู้ต้องหาการชุมนุมเรียกร้องเลือกตั้ง MBK39 กล่าวว่า ไม่ได้มาชุมนุม แต่มากับเพื่อน ๆ เพื่อให้กำลังใจพรรคไทยรักษาชาติ วันนี้เอาปลาทูมากินกับน้ำพริก พร้อมบอกว่า "เศรษฐกิจ​แย่ กินได้แค่ปลาทู"

ต่อคำถามที่ว่าคาดว่าจะยุบไหมนั้น นภัสสร บอกว่าใจไม่อยากให้ยุบ พร้อมอัพเดทว่าคดี MBK39​ จนถึงตอนนี้ยังไม่ตัดสิน​ ประเมินว่าคงยกฟ้อง แต่ดูเหมือน​จะมี​การสืบพยาน​วันที่ 3 นี้ โดย พ.อ.รินทร์ ทองประไพ หัวหน้าส่วนปฏิบัติการคณะทำงานด้านกฎหมาย คสช.