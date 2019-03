วันสตรีสากล : 9 หนังบอกเล่าเรื่องราวการต่อสู้ของผู้หญิงจากทุกมุมโลก

เนื่องในวันสตรีสากล ประชาไท ชวนดูหนังที่สร้างจากชีวิตจริงจากทุกมุมโลกในการต่อสู้เพื่อความเสมอภาคทางเพศและสิทธิ ตั้งแต่ ศิลปินแนวป็อปอาร์ตสุดเฟมินิสต์จากญี่ปุ่น พี่เลี้ยงเด็กที่เดินถ่ายภาพไปตามถนนในเมืองชิคาโกและทั่วโลกรวมทั้งไทย หญิงคนที่ 2 ผู้ได้เป็นผู้พิพากษาศาลสูงสหรัฐฯ กับการต่อสู้กับการเลือกปฎิบัติทางเพศ หญิงจากชนบทของอินเดียและการต่อสู้เพื่อก้าวข้ามทัศนคติที่มองว่าประจำเดือนเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ การตั้งโรงงานผลิตผ้าอนามัยเพื่อลดภาระทางการเงินและปัญหาสุขอนามัย

หญิงนักปกป้องสิทธิเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพผู้ที่รอดตายจากการถูกตาลีบันยิงหัว ผู้หญิง 2 คน หนึ่งหญิงข้ามเพศคนแรกของโลกที่เข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศและประสบความสำเร็จ กับการต่อสู้เพื่อจะเป็นผู้หญิง และภรรยาของเธอผู้อยู่เคียงข้างสามีในการต่อสู้เพื่อให้ได้เป็นตัวเอง ผู้หญิงชาวแอฟริกันอเมริกันที่ทำงานให้กับองค์การนาซ่าในช่วงทศวรรษที่ 1960 กับการต่อสู้เพื่อก้าวข้ามอคติทางเพศและเชื้อชาติในที่ทำงาน 28 เด็กสาวที่ต้องมาสวมบทบาทเป็นไอดอลภายใต้ชื่อ BNK48 จนถึงเรื่องราวของภรรยา ‘บิลลี่’ พอละจี รักจงเจริญ กับการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิฯ เมื่อสามีหายตัวไปที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน หลังถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่อุทยานซึ่งระบุว่าเนื่องจากบิลลี่ "ครอบครองซึ่งน้ำผึ้งป่าอย่างผิดกฎหมาย"

Heather Lenz

ภาพยนตร์สารคดีเล่าเรื่อง ‘คูซามะ ยาโยอิ’ ศิลปินแนวป็อปอาร์ตสุดเฟมินิสต์ และยังเป็นศิลปินอาวองต์-การ์ดแถวหน้าของญี่ปุ่น หรือที่เราอาจรู้จักกันในชื่อ ‘คุณป้าลายจุด’ หลายคนอาจคุ้นตากับผลงานฟักทองลายจุด ภาพวาดลายจุดไร้ที่สิ้นสุด หรือห้องกระจกที่เล่นกับการสะท้อนของวัตถุและแสงไฟที่ต่อเนื่องกันไปแบบไม่รู้จบ

คูซามะเกิดที่เมืองมัตสึโมโตะในประเทศญี่ปุ่น เธอหลงใหลการวาดรูปลายจุดตั้งแต่เด็ก และสร้างสรรค์งานศิลปะที่แหวกขนบเดิมของบ้านเกิด เธอจึงตัดสินใจไปแสวงโชคที่ดินแดนเสรีอย่างอเมริกา แต่โชคก็ดูจะไม่เข้าข้างเธอเท่าไหร่นัก เมื่อผลงานสุดแหวกแนวของเธอหลายชิ้นไม่ได้เป็นที่รู้จัก แต่ศิลปินชายที่มีชื่อเสียงกลับเอาแนวคิดของเธอไปจัดแสดงงานจนประสบความสำเร็จล้นหลามแทน

นอกจากนี้เธอยังมีส่วนในการประท้วงต่อต้านสงครามเวียดนามด้วยการทำ Art Performance เปลือยกายและวาดลายจุดลงบนตัว ซึ่งทำให้เธอถูกตำรวจควบคุมตัว จนกระทั่งเรื่องนี้ข้ามทะเลไปเป็นข่าวดังที่ญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นพากันต่อว่าว่าเธอทำให้ญี่ปุ่นเสื่อมเสีย โรงเรียนที่เธอเคยเรียนปลดชื่อเธออกจากทำเนียบศิษย์เก่า หลังจากนั้นคูซามะพยายามฆ่าตัวตาย

คูซามะหอบใจและกายช้ำๆ ของเธอกลับไปที่ญี่ปุ่น พยายามสร้างงานศิลปะอีกหลายชิ้นแต่ไม่ประสบความสำเร็จ เธอกลายเป็นคนไข้ในโรงพยาบาลจิตเวช แต่อาจด้วยสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เธอได้ทำงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง ในที่สุดก็เริ่มมีคนเห็นความเปล่งประกายที่ไม่เหมือนใครในงานของเธอ จนผลงานของเธอโด่งดังไปทั่วโลก เธอกลายเป็นศิลปินหญิงที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ขายผลงานได้เงินมากที่สุดในโลก จนกระทั่งเมืองมัตสึโมโตะ เมืองบ้านเกิดของเธอตัดสินใจจัดแสดงงานของเธออย่างถาวรไว้ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะของเมือง

John Maloof และ Charlie Siskel

สารคดีความยาวหนึ่งชั่วโมงครึ่งเล่าเรื่องราวการค้นพบผลงานภาพถ่ายของวิเวียน ไมเออร์ พี่เลี้ยงเด็กที่เดินถ่ายภาพไปตามถนนในเมืองชิคาโก และความพยายามของจอห์น มาลูฟ ผู้กำกับสารคดีเรื่องนี้ ที่จะค้นหาว่าวิเวียนเป็นใคร

จอห์นสัมภาษณ์ผู้คนที่เคยรู้จักเธอ จากปากคำพวกเขา วิเวียนเป็นผู้หญิงที่แปลกประหลาดและรักความเป็นส่วนตัว ในบ้านหลังหนึ่งที่เธอเคยทำงานอยู่ วิเวียนขอเจ้าของบ้านติดล๊อกตัวใหญ่บนประตูห้องของเธอ เธอไม่ชอบบอกชื่อของตนกับผู้อื่น ไม่มีใครรู้ว่าเธอเป็นใคร มาจากไหน มีพื้นเพอย่างไร ใบเกิดของเธอระบุว่าเธอเกิดที่นิวยอร์ก แต่คนที่เคยรู้จักเธอกลับคิดว่าเธอเกิดที่ยุโรปเพราะสำเนียงพูดของเธอ ทะเบียนราษฎร์บอกว่าแม่ของเธอเป็นชาวฝรั่งเศส แต่นอกจากนั้นมีข้อมูลเกี่ยวกับเธอที่ถูกบันทึกไว้น้อยมาก

แทบไม่มีใครรู้เลยว่าวิเวียนถ่ายภาพ ไม่มีใครเคยเห็นงานของเธอจนจอห์นพบฟิล์มภาพถ่ายของเธอในงานประมูล

ภาพถ่ายของเธอมักเป็นภาพผู้คนธรรมดาบนท้องถนน ภาพเงาขอเธอเองที่สะท้อนในกระจกและบานหน้าต่าง หนังสั้นที่ถ่ายภาพถนนที่เธอเดินผ่าน ไม่เพียงเท่านั้นยังมีภาพถ่ายจากการเดินทางไปประเทศต่างๆ ในช่วงทศวรรษที่ 1950 รวมถึงภาพจากการเดินทางมาประเทศไทย ภาพถ่ายเหล่านี้คือภาพสะท้อนจากชีวิตของผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่คงถูกกลืนหายไปในหน้าประวัติศาสตร์ถ้าไม่ใช่เพราะงานภาพถ่ายของเธอ

On the Basis of Sex (2019)