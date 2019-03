ผู้พิพากษารัฐบาลกลางสหรัฐฯ สั่งจำคุก เชลซี แมนนิง หลังจากที่เธอปฏิเสธไม่ยอมให้การตอบข้อซักถามของคณะลูกขุนใหญ่ในการไต่สวนเกี่ยวกับวิกิลีกส์ โดยที่แมนนิงให้เหตุผลว่าเธอเคยให้การเรื่องนี้มาแล้วในช่วยขึ้นศาลทหารซึ่งกินเวลาเกือบทั้งวัน รวมถึงมีการวิพากษ์วิจารณ์คณะลูกขุนใหญ่สหรัฐฯ ที่ดำเนินการแบบไม่โปร่งใสและเคยบิดระบบมากลั่นแกล้งวางกับดักต่อนักกิจกรรมทางการเมือง

เชลซี แมนนิง อดีตเจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์หน่วยข่าวกรองกองทัพสหรัฐฯ ผู้เคยเปิดโปงการกระทำที่โหดร้ายของกองทัพสหรัฐฯ ต่อนักข่าวและพลเรือนในสงครามอิรักและอัฟกานิสถาน โดยการให้ข้อมูลของทางการสหรัฐฯ กับเว็บไซต์จอมแฉวิกิลีกส์นำไปเผยแพร่ เธอเคยถูกสั่งจำคุกมาก่อนในเรื่องนี้แต่ได้รับคำสั่งให้ปล่อยตัวจากประธานาธิบดีบารัก โอบามา ช่วงก่อนลงจากตำแหน่ง

ในกรณีที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้ผู้พิพากษาศาลแขวง คล็อด ฮิลตันสั่งจำคุกแมนนิง โดยอ้างว่าแมนนิงปฏิเสธไม่ยอมตอบข้อซักถามจากคณะลูกขุนใหญ่ในการไต่สวนกรณีวิกิลีกส์ โดยจะทำการควบคุมตัวแมนนิงจนกว่างานของคณะลูกขุนใหญ่จะเสร็จสิ้นหรือจนกว่าแมนนิงจะยอมให้การ

แมนนิงกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าเธอได้เปิดเผยทุกเรื่องที่เธอรู้หมดแล้วในตอนที่ขึ้นศาลทหาร เกี่ยวกับคำสั่งให้มีการควบคุมตัวแมนนิงแถลงว่าเธอจะไม่ยอมทำตามในเรื่องนี้ แมนนิงเล่าว่าคณะลูกขุนใหญ่ซักถามพาดพิงถึงสิ่งที่เธอเคยเปิดเผยไปเมื่อ 9 ปีที่แล้ว ซึ่งเธอใช้เวลาให้การเกือบจะทั้งวันเกี่ยวกับเหตุการณ์เหล่านี้และเธอก็ขอยืนยัน คำให้การต่อสาธารณะแบบเดิม

แมนนิงยังวิจารณ์ระบบการศาลในสหรัฐฯ อีกว่า "ฉันจะไม่มีส่วนร่วมกับกระบวนการลับที่ฉันต่อต้านในเชิงจริยธรรม โดยเฉพาะระบบแบบที่ในประวัติศาสตร์เคยนำมาใช้วางกับดักและสั่งทำโทษนักกิจกรรมที่แสดงแสดงความคิดเห็นเชิงการเมืองที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมาย"

ทนายความของแมนนิงเสนอให้ศาลใช้วิธีการคุมขังแมนนิงไว้ที่บ้านแทนเนื่องด้วยเหตุผลด้านความเจ็บป่วยของแมนนิง แต่ศาลก็ไม่ยอมทำตามโดยอ้างว่าหน่วยงานบังคับกฎหมายของสหรัฐฯ จะเป็นผู้ดูแลเรื่องการแพทย์กับแมนนิงเอง

อัยการสหรัฐฯ ทำการสืบสวนเรื่องวิกิลีกส์มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว และในเดือน พ.ย. 2561 ก็มีการเปิดเผยว่าพวกเขาออาจจะฟ้องร้องผู้ก่อตั้งเว็บไซต์วิกิลีกส์ จูเลียน อัสซานจ์ ในคดีที่แยกจากกรณีของแมนนิง

มีกลุ่มสนับสนุนแมนนิงที่คอยระดมทุนเพื่อค่าธรรมเนียมในการสู้คดีของเธอชื่อ "เชลซี รีซิสต์!" ระบุวิพากษ์วิจารณ์ศาลสหรัฐฯ ในกรณีนี้เช่นกันว่าคณะลูกขุนใหญ่ติดหล่มทำอะไรลับๆ และมีประวัติเคยปิดปากนักกิจกรรมทางการเมือง สำหรับกรณีแมนนิงในครั้งนี้เธอได้ให้การไว้มากมายในช่วงที่ขึ้นศาลทหาร และเธอก็ยังคงยืนกรานคำให้การเดิม จึงไม่มีเหตุผลชอบธรรมใดๆ ที่แมนนิงจะต้องพูดทวนมันอีกครั้งต่อหน้าคณะลูกขุนใหญ่ที่ไม่เป็นมิตรต่อเธอ

