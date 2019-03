สมาชิกพรรค CNRP อดีตฝ่ายค้านในสภากัมพูชา 6 รายขอลี้ภัยกับยูเอ็น หลังถูกตั้งข้อหายุยงปลุกปั้นและเจอหมายศาลเพราะปราศรัยในเชิงสนับสนุนให้สม รังสี หัวหน้าพรรค CNRP กลับประเทศมาต่อสู้กับพรรครัฐบาลหลังลี้ภัยการเมืองอยู่ในกรุงปารีส ที่ผ่านมาพรรครัฐบาล CPP นำโดยฮุนเซนเคยกลั่นแกล้งปราบปรามฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองทั้งนักกิจกรรม นักการเมือง และสื่อ จนทำให้หลายคนลี้ภัยออกจากประเทศเพราะเรื่องนี้มาแล้ว

ภาพกรุงพนมเปญ (ที่มา:วิกิพีเดีย)

12 มี.ค. 2562 หนึ่งในสมาชิกพรรคการเมืองสงเคราะห์ชาติหรือซีเอ็นอาร์พี (CNRP) ของกัมพูชาเปิดเผยต่อสื่อเรดิโอฟรีเอเชียว่าสมาชิกพรรค 6 รายที่ลี้ภัยออกจากประเทศกัมพูชาได้ทำเรื่องขอลี้ภัยในประเทศอื่นแล้วหลังจากที่พวกเขาตกเป็นเป้าหมายการจับกุมของรัฐบาลที่นำโดยพรรคประชาชนกัมพูชา (CPP)

สมาชิกพรรค 6 รายนี้ถูกตั้งข้อหายุยงปลุกปั่นหลังจากที่ดำเนินการปราศรัยต่อหน้าสาธารณชนในช่วงเดือน ธ.ค. 2561 - ม.ค. 2562 การปราศรัยดังกล่าวมีเนื้อหาที่พูดเกี่ยวกับการสนับสนุนแผนการให้ สม รังสี หัวหน้าพรรคคนปัจจุบันของ CNRP ที่กำลังลี้ภัยทางการเมืองอยู่ในกรุงปารีสกลับมาต่อสู้กับการยึดกุมอำนาจของพรรค CPP ที่เป็นรัฐบาล ทั้งนี้ยังมีคำสั่งจากรัฐบาลเรียกตัวสมาชิกพรรค 6 รายเข้ารับการไต่สวนในศาลเกี่ยวกับกรณีนี้

มาอร สราฐ ประธานฝ่ายการเมืองของ CNRP ที่ลี้ภัยอยู่ในประเทศไทยกล่าวว่าในตอนนี้ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติรับพิจารณาคำร้องขอลี้ภัยของสมาชิกพรรคเหล่านี้แล้ว โดยที่สมาชิกพรรคการเมืองที่ถูกตั้งข้อหาระบุว่ายังคงมีการกลั่นแกล้งจากรัฐบาลกัมพูชาถึงแม้ว่าประชาคมโลกได้เตือนให้พวกพรรครัฐบาลเลิกข่มเหงรังแกนักกิจกรรม CNRP ก็ตาม

สมาชิกพรรคอีกรายหนึ่งกล่าวว่าเธออยากจะอยู่ในกัมพูชาต่อไปแต่สถานการณ์ทางการเมืองบีบให้เธอและสมาชิกกลุ่มรายอื่นๆ ต้องขอลี้ภัยนอกประเทศ สมาชิกของ CNRP เปิดเผยว่าศาลจังหวัดกําปงสปือมีหมายเรียกให้ไปขึ้นศาลภายในวันที่ 21 มี.ค. นี้ ทำให้พวกเขาต้องขอลี้ภัยกับยูเอ็น

ในแง่ของการครอบงำทางการเมืองในกัมพูชานั้น ศาลสูงสุดที่มีสายสัมพันธ์กับพรรครัฐบาล CPP ของฮุนเซนเคยสั่งยุบพรรค CNRP มาก่อนเมื่อปี 2560 ก่อนการเลือกตั้ง รวมถึงมีการกวาดต้อนจับกุมสมาชิกพรรคทำให้สมาชิกพรรคอย่างน้อย 75 ราย ทั้ง ส.ส. และนักกิจกรรมพรรคต้องหนีออกจากกัมพูชาเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกจับกุม

ในขณะที่สม รังสี หัวหน้าพรรค CNRP สัญญาว่าจะกลับมาที่กัมพูชาภายใน 1 ปี เพื่ออาศัยช่วงเวลาที่ทั่วโลกกำลังกดดันพรรค CPP ต่อกรกับรัฐบาลฮุนเซนที่อยู่ในอำนาจมาเป็นเวลานานมากกว่า 30 ปี โดยที่ก่อนหน้านี้ในวันที่ 4 มี.ค. สม รังสี เคยให้สัมภาษณ์ต่อสื่อเรียกร้องให้ผู้สนับสนุนเขาลุกขึ้นต่อสู้โค่นล้มรัฐบาลฮุนเซนอย่างสันติเพื่อย้อนกลับการที่รัฐบาลฮุนเซนปราบปรามทั้งคู่แข่งทางการเมือง สื่ออิสระ และเอ็นจีโอ จนทำให้พวกเขากุมคะแนนเสียงการเลือกตั้งเมื่อปี 2561

