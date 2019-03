ผอ.วิจัยทีดีอาร์ไอ หนุนปั้นแรงงานอาชีวศึกษาสร้างชาติได้  

ผอ.วิจัยทีดีอาร์ไอ ชี้ไทยต้องเพิ่มผลิตภาพประเทศด้ วยการพัฒนาแรงงานที่มีทักษะสูง โดยเฉพาะแรงงานในภาคอุ ตสาหกรรมซึ่งพบว่าในรอบ 10 ปีสามารถเพิ่มผลิตภาพได้มากกว่า 30% แต่อุตสาหกรรมไทย ก็ยังจ้างแรงงานสายอาชีพน้ อยมาก อีกทั้งภายใต้การส่งเสริ มตามกรอบ EEC จำเป็นต้องใช้แรงงานอาชีวศึ กษาถึง 173,705 คน ยังผลิตกำลังคนไม่เพียงพออีกถึง 55,462 คน หรือ 32% แนะดูตัวอย่างความร่วมมือวิ ทยาลัยเทคนิคไทยกับวิทยาลัยโพลี เทคนิคจีนจะช่วยปั้นแรงงานอาชี วศึกษาสร้างชาติได้

13 มี.ค.2562 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือทีดีอาร์ไอ รายงานว่า ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผอ.วิจัยด้านการพัฒนาแรงงาน ทีดีอาร์ไอ เปิดเผยว่า จากข้อมูลในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาพบว่า ไทยยังจ้างแรงงานทักษะต่ำถึ งปานกลางเป็นแรงงานเข้มข้น ถึง 84% ใช้แรงงานระดับช่างเทคนิค และ แรงงานวิชาชีพ เพียง 16% ขณะที่ในเอเชีย ประเทศที่พัฒนาแล้วใช้ แรงงานระดับสูง สูงถึง 60-70% การที่ประเทศไทยยังติดอยู่กั บการผลิต ที่มีมูลค่าเพิ่มต่ำ คือ ความล้มเหลว ในการกระจายความเจริญไปยังชนบท ที่มีคนอยู่ในภาคเกษตรมากกว่า 14 ล้านคน ต้องเผชิญชะตากรรมราคาสินค้ าเกษตรตกต่ำผันผวน ผลผลิตไม่แน่นอนขึ้นกับ ดินฟ้าอากาศ ผลิตภาพของแรงงานในสาขาเกษตรจึ งต่ำสุดและเกือบไม่เปลี่ยนแปลง ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีเพียงภาคอุตสาหกรรมซึ่งมี คนทำงาน ไม่เกิน 6 ล้านคน มีผลิตภาพแรงงานสูงสุด รองลงมาคือ ภาคบริการ มีคนทำงานอยู่ มากกว่า 17 ล้านคน ดังนั้น ถ้าจะเร่งเพิ่มผลิตภาพแรงงานต้ องเน้นไปที่ภาคอุตสาหกรรมเป็ นลำดับแรก ซึ่งสามารถเพิ่มผลิตภาพได้ มากกว่า 30% ในรอบ 10 ปี และเมื่อดูการใช้กำลังคนในภาคอุ ตสาหกรรม

ผอ.วิจัยทีดีอาร์ไอ ให้ข้อสังเกตว่า มีการใช้แรงงานระดับ ปวช. และ ปวส. เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ถึง 2560 จาก 9.5% เป็น 11.9% ตามลำดับ แต่อุตสาหกรรมไทย ก็ยังจ้างแรงงานสายอาชีพน้อยมาก และจากทิศทางการใช้กำลังคนในอดี ต ทำให้เห็นการเพิ่มสัดส่วนการใช้ กำลังคนอาชีวศึกษาในภาคอุ ตสาหกรรมมากขึ้น แต่ยังไม่เป็ นไปตามกรอบความคาดหวังของรั ฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้อาชี วะสร้างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่ งแนวโน้ม การส่งเสริมอุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้ การส่งเสริมตามกรอบ EEC จำเป็นต้อง ใช้แรงงานอาชีวศึกษา ถึง 173,705 คน ซึ่งยังผลิตกำลังคนไม่เพียงพอ (Excess demand) อีกถึง 55,462 คน หรือ 32%

ทั้งนี้จากการศึกษา Vocational Education in Thailand : Its Evolution, Strengths Limitations, and Blueprint for future ของตนและ ดร. วรรณวิศา สืบนุสรณ์ พบว่า คุณภาพของผู้กำลังเรียนเกือบ 1 ล้านคน ในวิทยาลัยของรัฐและเอกชน มีปัญหา เชิงคุณภาพ 4 ประการ คือ 1) คุณภาพของผู้สมัครเรียนคะแนนไม่ สูงนัก 2) คุณภาพของผู้สอนยังไม่ดี ขาดประสบการณ์ 3) หลักสูตรการเรียนการสอนไม่ทั นสมัย ส่วนใหญ่ไม่ใช่หลักสู ตรฐานสมรรถนะ 4) อุปกรณ์ล้าสมัย ซึ่งเป็นปัญหาที่จะต้อง ได้รับการแก้ไขโดยด่วน

นอกจากนี้ จากประสบการณ์ที่มีโอกาสดู งานหลายวิทยาลัยโพลีเทคนิ คในประเทศจีน คิดว่าอาจต้องปรับเปลี่ยนวิธี การโดยเน้นไปที่การรับเด็กเรี ยนดีที่ยากจนหรือให้ทุนทุกคนที่ สนใจมาเรียน ในสาขาที่ต้องการจนถึงระดับ ปวส. หรือ อาจรับผู้จบ ปวช. เข้ามาทำงานถ้าอายุครบ 18 ปี ให้ทำงานพร้อมเรียนไปด้วย โดยต้องเป็นความร่วมมือระหว่ างสถานประกอบการกับวิทยาลั ยเทคนิคในเขตพื้นที่ ซึ่งอาจจำเป็นต้องอุดหนุนค่าเล่ าเรียนและที่พัก พร้อมการันตีมีงานทำ ได้เงินเดือนสูง เทียบเท่าปริญญาตรีสายทั่วไป

สำหรับครูช่างที่กำลังทยอยเกษี ยณหลายพันคนในช่วง 5 ปีข้างหน้า ต้องรับครูใหม่มาแทน และยกระดับครูในช่วง 2 ปีนี้ ภายใต้ความช่วยเหลือจากวิทยาลั ยโพลีเทคนิคของจีนหลายแห่ งในโครงการ Belt and Roads initiatives ส่งครูไปเรียนเพิ่มเติมในทุ กสาขาที่นำมาสนับสนุน การพัฒนา EEC หรือการยกระดับเป็นอุตสาหกรรม 4.0

จุดเด่นของวิทยาลัยโพลีเทคนิ คของจีน คือ มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพียงพอต่อการฝึกฝน ขณะเดียวกันทางคณะกรรมการอาชี วศึกษาของไทยจะต้องเร่งสร้างห้ องทดลองกลาง มี model ให้ฝึกทักษะอย่างครบวงจร ถ้าไม่สร้างใหม่ก็เลือกบางวิ ทยาลัยเทคนิคเป็นเป้าหมายการปรั บปรุงภาคละอย่างน้อย 1 แห่ง ถ้างบประมาณไม่มี ก็ควรพิจารณากู้เงินจากประเทศที่ มาลงทุนในไทย เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี หรือจีนเพื่อยกระดับครูช่างให้ เพิ่มสมรรถนะสูงเพียงพอ ต่อการสอนปีละอย่างน้อย 300 คน ขณะเดียวกันการรับครูรุ่นใหม่ เพิ่มเติม อาจเลือกจากผู้จบเทคโนโลยีบัณฑิ ตที่เก่งจากสถาบันอาชีวศึกษาทั่ วประเทศมาฝึกอบรมเพิ่มเติม ถ้าทำสำเร็จจะมีครูช่างมากเพี ยงพอแทนครูช่างที่เกษียณ

สำหรับหลักสูตรอย่างน้อยต้องปรั บให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะทุ กระดับการศึกษา โดยใช้สมรรถนะที่ออกไปแล้ว โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและ/หรื อ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเอาไปปรั บหลักสูตร โดยเฉพาะสาขาที่เป็นที่ต้ องการของตลาดแรงงาน หลักสูตรต้องเปลี่ยนได้รวดเร็ว ทันสมัย

ตัวอย่างที่ดีคือ การสร้างความร่วมมือวิทยาลั ยเทคนิคไทยกับวิทยาลัยโพลีเทคนิ คจีน ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ โดยสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุ งเทพมหานคร ผ่าน MOU โดยเลือกปรับหลักสูตรร่วมกันให้ นักเรียน ปวส. ของไทยไปศึกษาและฝึกงานในวิ ทยาลัยของจีนเป็นเวลา 1 ปี (2 เทอม) เพื่อเรียนรู้ ฝึกใช้เครื่องมือที่ทันสมัย ในสาขา คอมพิวเตอร์ ICT แอนิเมชัน ภาพยนตร์ การซ่อมบำรุงรถไฟ และการขับรถไฟความเร็วสูง การซ่อมบำรุงอากาศยาน การสร้างและฝึกบังคับโดรน ซึ่งจีนมีห้องปฏิบัติการที่ทั นสมัยทุกสาขาอาชีพ ที่เป็นที่ต้องการของประเทศ เป็นต้น สำหรับผู้จบการศึกษาจากโครงการ ไทย-จีนจะการันตีงานให้ทำ เงินเดือน สูงกว่าในไทย ได้ co-certificate ของไทย และจีน เพื่อทำงานบริษัทไทยหรือบริษั ทจีนในไทยได้

อย่างไรก็ตาม ดร.ยงยุทธ กล่าวว่า การยกตัวอย่างความร่วมมื อของไทยกับจีนเช่นนี้ เพื่อต้องการให้ผู้เกี่ยวข้อง และกระทรวงศึกษาไทยได้ตระหนักว่ า โลกให้ความสนใจกับผู้เรี ยนสายอาชีพ อย่างจริงจังและจริงใจแค่ไหน เพราะเขา เชื่อว่าอาชีวศึกษาสร้างชาติได้ จริง