หน่วยงานการบินยุโรปแบนโบอิง 737 แม็กซ์ หลังเหตุเครื่องตกพราก 157 ชีวิต

หลังเกิดกรณีเครื่องบินโบอิง 737 แม็กซ์ของสายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ตกจนมีผู้เสียชีวิต 157 ราย สำนักงานความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (EASA) ก็ประกาศสั่งห้ามเครื่องบินรุ่นแบบเดียวกันนี้บินภายในยุโรป

โลโก้โบอิง (ที่มา: chellis.com)

14 มี.ค. 2562 เมื่อวานนี้ (13 มี.ค. 2562) สำนักงานความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (EASA) สั่งแบนเครื่องบินรุ่นโบอิง 737 แม็กซ์ หลังเกิดเหตุเครื่องบินรุ่นนี้ของสายการบินเอธิโอเปียแอร์ไลน์ตก เป็นเหตุให้ผู้โดยสารทั้งหมดบนเครื่องบินทั้ง 157 คนเสียชีวิต นอกจากนี้ EASA ยังประกาศอีกว่าพวกเขาจะสั่งห้ามการบินเชิงพาณิชย์ของผู้ประกอบการจากประเทศนอกสหภาพยุโรปในพื้นที่น่านฟ้าของยุโรปด้วย

อย่างไรก็ตามทาง EASA ระบุว่าพวกเขากำลังวิเคราะห์ข้อมูลที่เปิดเผยออกมาเรื่อยๆ การสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุในครั้งนี้ยังคงดำเนินอยู่ ทำให้ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปอะไรจากสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้

นอกจาก EASA แล้วประเทศจีน สิงคโปร์ และออสเตรเลีย ก็ตัดสินใจสั่งแบนเครื่องบินรุ่นนี้ในวันเดียวกัน ขณะที่สำนักงานการบินพลเรือนของสหราชอาณาจักร (CAA) สั่งแบนเครื่องบินรุ่นนี้มาก่อนเมื่อวันที่ 12 มี.ค. ที่ผ่านมา โดยบอกว่าถึงแม้จะยังมีข้อมูลไม่เพียงพอในเรื่องนี้แต่ก็ถือเป็นมาตรการป้องกันไว้ล่วงหน้า โดยแบนไม่ให้เครื่องบินรุ่นนี้บินเหนือน่านฟ้าสหราชอาณาจักร และจะมีการประกาศแนวทางในเรื่องนี้ต่อไปโดยมีการประสานงานใกล้ชัดกับ EASA และผู้กำกับดูแลอุตสาหกรรมการบิน

หลังจากที่มีคำสั่งแบนเครื่องบินรุ่นนี้ก็ทำให้เครื่องบินโบอิง 737 แม็กซ์ของสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ 2 ลำ ต้องบินกลับลำกลางอากาศ

ทางด้านบริษัทโบอิงแถลงว่าพวกเขา "มีความมั่นใจอย่างเต็มที่ในเรื่องความปลอดภัยของ 737 แม็กซ์" และ "เรื่องความปลอดภัยนั้นถือเป็นสิ่งที่มาก่อนเป็นอันดับหนึ่ง" อย่างไรก็ตามพวกเขาก็ระบุว่าพวกเขาเข้าใจในเรื่องที่หน่วยงานกำกับดูแลตัดสินใจสั่งแบนจากที่หน่วยงานเหล่านี้ "เชื่อว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดกับตลาดภายในประเทศของพวกเขา"

ในตอนนี้เหลือหน่วยงานสำนักงานการบินพลเรือนของสหรัฐฯ ที่ยังไม่สั่งแบนเครื่องบินรุ่นนี้ โดยที่สำนักงานการบินสหรัฐฯ มีทีมที่เข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเอธิโอเปีย แต่ก็ยังแถลงการณ์ระบุว่าเครื่องบินชนิดนี้ยังคงปลอดภัยจนกว่าจะมีการตรวจสอบพบว่าเหตุการณ์เครื่องบินตกดังกล่าวเกิดมาจากปัญหาความปลอดภัยของเครื่องบินจริง พวกเขาก็จะ "มีมาตรการอย่างเหมาะสมโดยทันที"

ในส่วนของไทยนั้น สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ประกาศให้สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ งดใช้เครื่องบินรุ่นโบอิง 737 แม็กซ์ 9 เครื่องบินรุ่นใกล้เคียงกับโบอิง 737 แม็กซ์ 8 ที่เพิ่งประสบอุบัติเหตุ ทุกเส้นทางเป็นเวลาเจ็ดวัน (14-20 มี.ค.) เนื่องจากขณะนี้บริษัทโบอิงยังไม่มีข้อมูลเรื่องสาเหตุของอุบัติเหตุของโบอิง 737 แม็กซ์ 8 ที่ประสบอุบัติเหตุเครื่องตกมาแล้วสองครั้งในรอบห้าเดือน (ที่มา:มติชน)

เรียบเรียงจาก

EU Bans All Boeing 737 Max PLanes from European Airspace, The Independent, Mar. 13, 2019