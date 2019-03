นอ คเยา ปอว์ (Naw K’Nyaw Paw) เลขาธิการองค์กรสตรีกะเหรี่ยง (KWO) ได้รับการประกาศให้เป็น 1 ใน 10 ผู้ได้รับ "รางวัลผู้หญิงกล้าหาญนานาชาติ" ประจำปี 2562 ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ

(กลาง) นอ คเยา ปอว์ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ (ที่มา: U.S. Department of State)

14 มี.ค. 2562 สื่อคาเรนนิวส์รายงานว่า เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2562 ไมเคิล อาร์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐฯ จัดให้มีพิธีการเข้ารับรางวัลรวมถึงการเชิดชูเกียรติยศของผู้ชนะรางวัลทั้ง 10 คน ที่สำนักงานกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ โดยหนึ่งในผู้ได้รับรางวัลคือ นอ คเยา ปอว์ (Naw K’Nyaw Paw) เลขาธิการองค์กรสตรีกะเหรี่ยง (KWO)

ทางด้านองค์กรสตรีกะเหรี่ยงเองเคยได้รับรางวัลในฐานะองค์กรเมื่อปี 2561 คือรางวัล "ผู้หญิงแห่งการเปลี่ยนแปลง" จากสถานทูตสหรัฐฯ ในพม่า

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุว่ารางวัลผู้หญิงกล้าหาญนานาชาติซึ่งจัดมาเป็นปีที่ 13 แล้ว เป็นรางวัลที่เชิดชูเกียรติผู้หญิงทั่วโลกผู้ที่แสดงให้เห็นความกล้าหาญอย่างโดดเด่นและมีความเป็นผู้นำในการรณรงค์เรียกร้องสันติภาพ ความยุติธรรม สิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียมทางเพศ และการเสริมพลังให้ผู้หญิง ซึ่งมักจะต้องแลกมาด้วยการเสียสละและการเอาตัวเองเข้าเสี่ยงอย่างมาก

นอ ทามาลา ซอว์ ผู้ร่วมตำแหน่งเลขาธิการ KWO กล่าวว่านอ คเยา ปอว์ ได้รับรางวัลนี้จากงานที่เธอทำเกี่ยวกับเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ สิทธิมนุษยชน และจุดยืนขององค์กรพวกเขาในเรื่องกระบวนการสันติภาพ

ในข่าวแจกประชาสัมพันธ์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุอีกว่า หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้พวกเขาเลือกให้รางวัล นอ คเยา ปอว์ เพราะว่าในช่วงที่เธอเป็นผู้นำ KWO องค์กร KWO เป็นองค์กรแรกๆ ไม่กี่แห่งในพม่าที่ออกมาประณามการใช้ความรุนแรงของกองทัพพม่าต่อชาวโรฮิงญา

ผู้หญิงกล้าหาญนานาชาติก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 2550 จนถึงในปัจจุบันมีผู้หญิงมากกว่า 120 คนจากประเทศต่างๆ มากกว่า 65 ประเทศ ในกระบวนการเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมกับรางวัลนั้นตัวแทนทางการทูตสหรัฐฯ ที่อยู่ในต่างประเทศจะเป็นผู้เสนอชื่อผู้หญิงกล้าหาญจากประเทศนั้นๆ โดยจะมีการคัดเลือกและอนุมัติผู้เข้ารอบสุดท้ายโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ

นี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผู้หญิงจากในประเทศพม่าได้รับรางวัลนี้ ในปี 2555 และ 2558 ก็เคยมีสตรีผู้ทำงานเกี่ยวกับประเด็นความเท่าเทียมทางเพศ ประเด็นประชาธิปไตย และเคยเป็นนักโทษการเมืองได้รับรางวัลนี้มาก่อนเช่นกัน

