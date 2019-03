ที่มาภาพ: สำนักข่าวอิศรา

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2562 www.isranews.org รายงานว่าจากกรณีสำนักข่าวอิศราได้ติดตามตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกบริษัทเอกชนที่ปรากฏข้อมูลสนับสนุนเงินระดมทุนโต๊ะจีนพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2561 ที่ผ่านมา รวม 84 รายการ วงเงิน 352 ล้านบาทเศษ โดยจากการตรวจสอบพบว่า มีอย่างน้อย 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท แบรนด์ดิ้ง โซลูชั่น จำกัด บริษัท อินไซท์ คอนซัลติ้ง รีเสิร์จ จำกัด บริษัท เสรีสรรพกิจ จำกัด และ หจก.บีเคเค เทรดดิ้ง จำกัด มีรายได้น้อย บางแห่งไม่มีรายได้ หรือบางแห่งแห่งขาดทุนโดยตลอด แต่กลับมีเงินสนับสนุนระดมทุนโต๊ะจีน พปชร. จำนวน 1-3 ล้านบาท อย่างไรก็ดีกรรมการบริษัทเหล่านี้ต่างชี้แจงว่า ส่วนใหญ่ทำสัญญากับหน่วยงานรัฐช่วงปี 2561 จึงนำเงินส่วนนั้นมาสนับสนุนเงินให้กับพรรคพลังประชารัฐ

ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบข้อมูลของบริษัท สกายไฮ จำกัด ที่เป็นผู้สนับสนุนเงินโต๊ะจีนพรรคพลังประชารัฐ 1 ล้านบาท พบว่า ทุนปัจจุบัน 100 ล้านบาท แจ้งประกอบธุรกิจจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสื่อสารและคมนาคม โดยนับตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา เป็นคู่สัญญากับภาครัฐ (รวมช่วงเป็นกิจการร่วมค้ายิบอินซอย-สกายไฮ) รวมเป็นเงินพันล้านบาทเศษ

ขณะเดียวกันบริษัทแห่งนี้ช่วงปี 2555-ปลายปี 2556 ปรากฏชื่อของนายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าฯ กทม. สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ และนายเสมอกัน เที่ยงธรรม ผู้สมัคร ส.ส.พรรคชาติไทยพัฒนา บุตรชายนายจองชัย เที่ยงธรรม นักการเมืองชื่อดัง เป็นผู้ถือหุ้นด้วย ร่วมกับบริษัท มาลาคี จำกัด ต่อมามีการจดทะเบียนเพิ่มทุนรวม 100 ล้านบาท และเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่ โดยบริษัท มาลาคี โฮลดิ้ง จำกัด (ก่อนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท บี.วาย. โฮลดิ้ง) เข้ามาถือหุ้นแทนบริษัท มาลาคี จำกัด

ประเด็นที่น่าสนใจคือ บริษัท สกายไฮ จำกัด ปรากฏชื่อของ Velocity Wealth INC เป็นผู้ถือหุ้นด้วย จำนวน 100,000 หุ้น หรือ 10% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด เป็นใคร มาจากไหน?

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่า Velocity Wealth INC (เวลล์โลซิตี้ เวลล์ อิ้งค์) ตั้งอยู่ที่เกาะบริติช เวอร์จิ้นส์ (British Virgin Islands) เลขที่ Nerine Chambers, PO Box 905, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

จากการตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์เครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (International Consortium of Investigative Journalists: ICIJ) พบว่า ที่ตั้งของ Velocity Wealth INC อยู่ที่เดียวกับนิติบุคคลที่ปรากฎชื่อในเอกสาร Offshore Leak (ข้อมูลบริษัทที่จดทะเบียนนอกอาณาเขต) อย่างน้อย 2 แห่ง ได้แก่ Nexus Assets Holding Limited และ Dean Shoes Co., Ltd (อ้างอิงข้อมูลจาก : https://offshoreleaks.icij.org/nodes/238057)

