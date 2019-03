เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างแพร่หลายหลังจากที่หนังสือพิมพ์ฝ่ายขวาในโปแลนด์นำเสนอบทความในหน้าที่หนึ่งเป็นเชิงเหยียดชาวยิว โดยใช้ชื่อว่า "วิธีการสังเกตว่าใครเป็นชาวยิว"

ธงชาติโปแลนด์ (ที่มา:maxpixel)

19 มี.ค. 2562 หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ของโปแลนด์ "ทิลโก โปลสกา" (แปลว่า "โปแลนด์เท่านั้น") ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างแพร่หลายหลังเผยแพร่บทความที่ชื่อ "วิธีการสังเกตคนที่เป็นชาวยิว" โดยมีเนื้อหาในเชิงเหยียดชาวยิว ในบทความดังกล่าวมีการระบุถึงสิ่งต่างๆ ที่พวกเขาอ้างว่าจะบ่งชี้ว่าคนๆ นั้นเป็นชาวยิว เช่น ชื่อ ลักษณะทางชาติพันธุ์ การแสดงออก รูปลักษณ์ภายนอก บุคลิกลักษณะ ลำดับวิธีการปฏิบัติสิ่งต่างๆ รวมถึง "กิจกรรมในเชิงหลอกลวง"

ไม่เพียงแค่การนำเสนอในเชิงเหยียดเชื้อชาติเท่านั้น ทิลโก โปลสกายังระบุพาดหัวข่าวในหน้าแรกเกี่ยวกับชาวยิวอีกว่า "นี่ไม่ควรจะปล่อยให้มีต่อไปได้ เราจะชนะพวกมันอย่างไร" ซึ่งสื่อนี้ระบุถึงความไม่พอใจงานจัดประชุมการศึกษาในฝรั่งเศสเกี่ยวกับกรณีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งงานดังกล่าวจัดในเดือน ก.พ. ที่ผ่านมามีนักพูดที่วิพากษ์วิจารณ์โปแลนด์ร่วมงานด้วย ทำให้สื่อฝ่ายขวานำเรื่องนี้มาอ้างว่าเป็น "การโจมตีโปแลนด์ในงานประชุมที่ปารีส"

ในบทความนี้ยังมีการนำเสนอรูปตัวบุคคลคือ ยาน กรอส ชาวยิว-โปแลนด์ที่เป็นนักวิชาการที่ปรินซ์ตัน ผู้เคยเขียนบทความวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการทำลายชุมชนชาวยิวในโปแลนด์ที่ชื่อเจบวับเนจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในช่วงที่นาซียึดครองโปแลนด์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

หลังจากที่หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ปรากฏในสภาล่างของโปแลนด์ก็มีนักการเมืองแสดงความไม่พอใจ หนึ่งในนั้นคือนักการเมืองสายขวากลางที่เป็นฝ่ายค้าน มิคาล คามินสกี เขาเรียกร้องให้มีการสืบสวนในกรณีนี้เนื่องจากมองว่าการยุยงปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชังทางเชื้อชาติหรือศาสนาเช่นนี้ถือเป็นอาชญากรรมในโปแลนด์ รวมถึงเรียกร้องให้รัฐบาลฝ่ายขวาของโปแลนด์สั่งแบนหนังสือพิมพ์ฉบับนี้

อันด์แชย์ เกรกโซลกา ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของรัฐสภาโปแลนด์บอกว่าทางศูนย์ไม่สามารถมีปฏิบัติการใดๆ ต่อเรื่องนี้ได้เนื่องจากหนังสือพิมพ์ทิลโก โปลสกา จัดจำหน่ายอยู่ที่แผงหนังสือพิมพ์ของรัฐสภา ซึ่งทางแผงหนังสือพิมพ์เองเป็นผู้รับผิดชอบในการคัดเลือกว่าจะนำหนังสือพิมพ์ฉบับใดมาขายบ้าง อย่างไรก็ตาม เกรกโซลกาก็เสนอให้ศาลเป็นผู้ตัดสินว่าจะสั่งระงับหนังสือพิมพ์ฉบับนี้หรือไม่โดยพิจารณาตามกฎหมายโปแลนด์ และในเวลาต่อมาก็บอกว่าทางศูนย์จะยื่นเรื่องขอให้มีการปลดทิลโก โปลสกา ออกจากแผงขายหนังสือในช่วงระยะเวลาหนึ่งด้วย

ประธานาธิบดี อันด์แชย์ ดูดา ของโปแลนด์แถลงถึงกรณีนี้ว่าสื่อที่นำเสนอเรื่องในเชิงเหยียดชาวยิวนี้ "สมควรถูกประณาม" อย่างไรก็ตาม ฝ่ายรัฐบาลโปแลนด์เองก็เคยถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องพยายามแก้ไขประวัติศาสตร์ ไม่นำเสนอเรื่องที่โปแลนด์เคยมีส่วนร่วมในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ทั้งนี้ ก่อนที่นาซีจะเข้ามายึดครองพื้นที่โปแลนด์ในปี 2482 ประเทศโปแลนด์เป็นประเทศที่มีประชากรชาวยิวหนาแน่นที่สุดในยุโรป

เรื่องนี้ยังกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดีย มีผู้ใช้งานชื่อ Polly Pallister-Wilkins ระบุถึงสถานการณ์ในยุโรปที่พวกคนขาวที่คิดว่าตัวเองเป็นชนชาติเหนือกว่าคนอื่น (white supremacy) ก่อเหตุเลวร้ายต่างๆ ทั้งการขับไล่ผู้คน การก่อการร้าย และล่าสุดคือการนำเสนอในสื่อในเชิงเหยียดเชื้อชาติ ทำให้มองได้ว่า "พวกเรากำลังมีปัญหาเกี่ยวกับ white supremacy" ผู้ใช้บางรายก็ระบุว่า "นี่มันเกิดบ้าอะไรกันในยุโรป"

สื่อทิลโก โปลสกา เป็นสื่อที่ตีพิมพ์เผยแพร่โดยเลสเชก บับล์ นักการเมืองสายชาตินิยมตกขอบที่เคยร้องเพลงเหยียดชาวยิวมาก่อน

