อะไรทำให้เมืองหลวงฟิลิปปินส์ขาดแคลนน้ำอย่างวิกฤตที่สุดในรอบเกือบ 10 ปี

ประชากรครึ่งหนึ่งของกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างหนัก เพราะบริษัทซึ่งรับผิดชอบการประปาให้ประชากรครึ่งหนึ่งจัดหาน้ำตามความต้องการไม่ได้ หลังระดับน้ำในเขื่อนลดลงอย่างรวดเร็วและโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่สามารถใช้ได้ทันการ อีกด้านหนึ่ง ทางการฟิลิปปินส์เองกำลังจับตาปรากฎการณ์ ‘เอลนีโญ’ ที่ทำให้ฟิลิปปินส์ขาดน้ำมาแล้วในปี 2553

ภาพกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ (ที่มา:วิกิพีเดีย)

20 มี.ค. 2562 สื่อบลูมเบิร์กรายงานเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (18 มี.ค.2562) ว่าเมืองหลวงกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์กำลังประสบภาวะขาดแคลนน้ำครั้งใหญ่ที่สุดในรอบเกือบ 10 ปี โดยระบุถึงสาเหตุของปัญหาที่ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนครั้งนี้ว่ามาจากความล่าช้าของระบบโครงสร้างพื้นฐาน ความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มสูงขึ้น และระดับน้ำในเขื่อนที่ลดลงอย่างรวดเร็ว เรื่องนี้ทำให้บริษัทมะนิลาวอเตอร์ ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทอยารา ผู้ให้บริการระบบประปาครึ่งหนึ่งของกรุงมะนิลายอมรับความผิดพลาดในเรื่องการขาดแคลนน้ำในครั้งนี้ โดยถึงแม้ว่าปัญหาการขาดแคลนน้ำจะบรรเทาลงบ้างแล้วในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา แต่ทั้งรัฐบาลและบริษัทต่างก็กำลังหาหนทางในการแก้ไขปัญหาทั้งแบบทันด่วนและในระยะยาว

การขาดแคลนน้ำในกรุงมะนิลาเริ่มเกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา โดยเริ่มจากในระดับหมู่บ้านมาจนถึงในเมืองเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มีบางเขตที่ถึงขั้นไม่มีน้ำประปาใช้เป็นเวลาหลายวัน เมื่อพิจารณาเป็นตัวเลขแล้วจะคำนวนได้ว่าบริษัทมะนิลาวอเตอร์ขาดแคลนน้ำในปริมาณ 140 ล้านลิตรต่อวัน สำหรับระดับน้ำในเขื่อนนั้น เขื่อนลาเมซามีระดับน้ำลดลงเหลือ 69 เมตร ทำให้โรงบำบัดน้ำมะนิลาไม่สามารถส่งน้ำออกมาได้ ระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างโรงบำบัดน้ำคาร์ดอนนาของบริษัทมะนิลาวอเตอร์ก็เปิดใช้งานล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้เมื่อเดือน ธ.ค. ปีที่แล้ว จนถึงเมื่อกลางเดือน มี.ค. ปีนี้ยังสามารถดำเนินใช้งานได้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้น

การขาดแคลนน้ำนี้ส่งผลทำให้ชาวกรุงมะนิลาที่อาศัยน้ำจากมะนิลาวอเตอร์ต้องมายืนต่อแถวรอรับน้ำจากปั้มน้ำและจากหัวก๊อกน้ำดับเพลิง และมีบางคนถึงขั้นวิ่งไล่ตามรถดับเพลิง ร้านค้าขายถังรองน้ำพลาสติกจนหมดไม่มีเหลือ ร้านอาหารบางแห่งยกเลิกการเสิร์ฟเครื่องดื่ม โรงพยาบาลของรัฐปฏิเสธคนไข้ยกเว้นที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินจริงๆ ส่วนห้างสรรพสินค้าก็ปิดไม่ให้ใช้ห้องน้ำบางส่วน โรงแรมบางแห่งปิดน้ำพุหน้าโรงแรม จากปัญหานี้ทำให้หุ้นของบริษัทมะนิลาวอเตอร์ตกลงร้อยละห้า

เออร์เนสโต เปร์เนีย เลขาธิการฝ่ายวางแผนเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์กล่าวว่าฟิลิปปินส์กำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดในเรื่องผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ปรากฏการณ์ที่ทำให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลของมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกอุ่นขึ้นผิดปกติ โดยจะมีการจับตามองว่าเอลนีโญจะส่งผลอย่างไรต่อเรื่องความมั่นคงทางอาหาร ภาวะเงินเฟ้อ และการเจริญเติบโต หลังเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำขึ้นในเมืองหลวงของฟิลิปปินส์

ฟิลิปปินส์เคยได้รับผลกระทบจากเอลนีโญจนเกิดภาวะขาดแคลนน้ำมาก่อนในปี 2553 โดยในครั้งนั้นรัฐบาลต้องแก้ปัญหาด้วยการทำฝนเทียมจากการเพาะเมฆ รวมถึงมีการส่งรถบรรทุกน้ำไปไว้ตามจุดต่างๆ ทั่วเมืองเพื่อแจกจ่ายน้ำสู่บ้านเรือนต่างๆ หลังจากการขาดแคลนในปี 2553 ทำให้บริษัทเมย์นิลาด วอเตอร์ เซอร์วิส ซึ่งให้บริการในอีกครึ่งหนึ่งของเมืองหลวงมะนิลาสร้างอ่างเก็บน้ำและโรงบำบัดน้ำเพิ่มขึ้น

ในส่วนของการแก้ไขปัญหาวิกฤตขาดน้ำปัจจุบันนั้น ประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตอร์เต ได้สั่งให้มีการปล่อยน้ำจากเขื่อนอังกัต 600,000 ล้านลิตร แต่สภาพโครงสร้างพื้นฐานที่จำกัดก็ทำให้การประปานครหลวงฟิลิปปินส์และผู้รับสัมปทานรับน้ำได้เพียงไม่เกินวันละ 4,000 ล้านลิตรเท่านั้น ซึ่งมากพอสำหรับความต้องการน้ำต่อวันร้อยละ 95 ของคนในมะนิลา นอกจากนี้ ฝ่ายจัดการน้ำยังพยายามจะนำบ่อน้ำเก่ากลับมาใช้อีกครั้งเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำที่จะส่งให้คนใช้ได้ ส่วนบริษัทเมย์นิลาดเริ่มให้น้ำกับมะนิลาวอเตอร์ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. เป็นต้นมาวันละ 50 ล้านลิตรไปจนถึงเดือนหน้า นอกจากนั้น บริษัทซานมิเกลก็จัดส่งน้ำจากแหล่งบำบัดน้ำเสียงแหล่งอื่นให้เช่นกันแต่ต้องใช้การขนส่งลำเลียงจำนวนมาก

ถึงแม้ปัญหาจะบรรเทาลงไปแล้วเมื่อมีการจัดหาน้ำให้กับลูกค้าของมะนิลาวอเตอร์ได้ร้อยละ 90 เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (18 มี.ค.) แต่การจะทำให้การประปากลับมาดำเนินการได้เต็มที่อีกครั้งอาจจะต้องรอถึงปลายเดือน พ.ค. นี้

