อินไซเดอร์รายงานว่าที่จังหวัดชวาตะวันตก ของอินโดนีเซีย มีคำสั่งแบนเพลงป็อบจากศิลปินตะวันตกกว่า 85 เพลงรวมถึงเพลง "Shape of You" ของ เอ็ด ชีแรน โดยกล่าวหาว่าเพลงเหล่านี้มีเนื้อหา "ลามกอนาจาร" โดยห้ามเปิดเพลงดังกล่าวออกอากาศทางวิทยุลแะโทรทัศน์ในช่วงกลางวัน ต้องรอระหว่างหลัง 4 ทุ่มจนถึงตี 3 ถึงจะเปิดได้

Ed Sheeran เมื่อปี 2014 (ที่มา: แฟ้มภาพ/Drew de F Fawkes/Wikipedia)

รายงานของอินไซเดอร์ เมื่อต้นเดือนมีนาคมระบุว่า จังหวัดชวาตะวันตกแห่งนี้เป็นจังหวัดอนรุักษ์นิยม โดยทางการท้องถิ่นสั่งแบนเพลงตะวันตกรวม 85 เพลง โดยกล่าวหาว่าเพลงเหล่านี้มีเนื้อหาลามกอนาจาร ยกตัวอย่างเช่นเพลง "Love Me Harder" โดย อารีอานา แกรนเด เพลง "Dusk Till Dawn" ของ เซย์น มาลิก และเพลง "Shape of You" ของเอ็ด ชีแรน

คณะกรรมการแพร่ภาพกระจายเสียงของจังหวัดชวาตะวันตกสั่งห้ามไม่ให้มีการเผยแพร่เพลงเหล่านี้ผ่านทางโทรทัศน์และวิทยุในช่วงกลางวันโดยอ้างว่ามีเนื้อหา "สำหรับผู้ใหญ่" และ "น่ารังเกียจ" โดยจะอนุญาตให้เผยแพร่ได้ในช่วงระหว่างเวลา 4 ทุ่ม ถึง ตี 3 ของอีกวันหนึ่งเท่านั้น

ราห์มัต อาริฟิน ประธานกรรมการแพร่ภาพกระจายเสียงส่วนกลางของอินโดนีเซียกล่าวว่าในกรณีนี้พวกเขาไม่ได้สั่งแบนตัวเพลงเอง แต่เป็นการสั่งแบนเฉพาะเนื้อเพลงที่มีเนื้อหาที่พวกเขาเห็นว่า "โป๊เปลือย" หรือ "ลามกอนาจาร" เท่านั้น

นอกจากเอ็ด ชีแรน แล้วเพลงอื่นๆ ที่ถูกสั่งแบนได้แก่เพลงของบรูโน มาร์ส, ริฮานนา รวมถึงเพลงของวง วงเดอะคิลเลอร์ ด้วย ซึ่งเรื่องนี้ทำให้มาร์สออกมาหยอกล้อการสั่งแบนในครั่งนี้โดยพูดในเชิงเสียดสีเย้าแหย่ว่าชีแรนเขียนเนื้อเพลง "กามวิตถารป่วยๆ"

หนึ่งในคณะกรรมการแพร่ภาพกระจายเสียงที่ทำการสั่งแบนในครั้งนี้คือ เนเนง อาเทียตูล ไฟซิยาห์ กล่าวว่าพวกเขาทำการแบนหลังจากมีการร้องเรียนจากประชาชนผู้ที่ต่อต้านเพลงเหล่านี้หลายพันเพลง

เรียบเรียงจาก

Indonesia banned Ed Sheeran's 'Shape of You' and 84 other pop songs for being 'pornographic', Insider, 07-03-2019