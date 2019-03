เปิดมุมมองความหมายและความสำคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้ในมุม พิธีกรชื่อดังอย่าง จอมขวัญ หลาวเพ็ชร์ และแอดมินเพจอย่าง ไข่แมวx, น้องง, Sa-ard สะอาด, คาราโอเกะชั้นใต้ดิน และ Pim Thai Mai Dai

22 มี.ค.2562 การเลือกตั้งครั้งนี้นับเป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกหลังหายไปนานเกือบ 8 ปี หากไม่นับการเลือกตั้ง 2 ก.พ.2557 ที่ถูกทำให้โมฆะไป ด้วยเหตุนี้จึงถือได้ว่า 24 มีนานี้เป็นวันที่มีความสำคัญทางการเมืองอย่างมาก ประชาไทจึงสอบถามความหมายและความสำคัญสั้นๆ กับ คนที่ทำงานสื่อสารรู้แบบต่างๆ เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็น จอมขวัญ หลาวเพ็ชร์ พิธีกรรายการถามตรงๆ ทางไทยรัฐทีวี 32 ที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในฐานนะผู้ตั้งคำถามต่อนักการเมืองในช่วงที่ผ่านมา ตามด้วยแอดมินเพจดังไม่ว่าจะเป็น ไข่แมวx, น้องง, Sa-ard สะอาด, คาราโอเกะชั้นใต้ดิน และ Pim Thai Mai Dai

เริ่มต้นที่ 2 เพจดังอย่าง ไข่แมวx และคาราโอเกะชั้นใต้ดิน ที่ตอบมาเป็นภาพตามสไตล์ของเพจ

ภาพที่เพจ ไข่แมวx ส่งมาหลังประชาไทถามว่าเลือกตั้งครั้งนี้สำคัญอย่างไร

เนื้อเพลงท่อนที่ เพจคาราโอเกะชั่นใต้ดินส่งมา "แผ่นดินจะดีในไม่ช้า ขอคืนความสุข ประเทศไทย" หลังจากที่ประชาไทถามถึงความสำคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้



เลือกตั้งครั้งนี้สำคัญอย่างไรในมุมจอมขวัญ

"การเลือกตั้งเป็นการยืนยันที่เป็นรูปธรรมที่สุดว่า ทุกคนเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะแตกต่างด้วยปัจจัยอื่นในชีวิตอย่างไร แต่สิทธิที่สำคัญที่สุดอย่างการกำหนดทิศทางสังคมอนาคตประเทศจะมาจาก 1 เสียงของแต่ละคนที่มีเท่ากัน

การเลือกตั้งเป็นวิธีที่คอยเตือนส.ส.ว่า อำนาจที่มีไม่ใช่ของตัวเองทั้งหมด สิ่งที่ต้องทำไม่ใช่เพื่อตัวเองและพวกพ้อง เพราะไม่ว่ากลไกตรวจสอบถ่วงดุลต่างๆ จะมีช่องโหว่รูรั่วแค่ไหน แต่อำนาจตรวจสอบใหญ่ที่สุด คือ ประชาชน จะยังตรวจสอบนักการเมือง และประเมินการทำงานของพวกเขาผ่านการเลือกตั้งในครั้งต่อไปได้เสมอ

แต่ทั้งหมดที่กล่าวมา ระบบและกลไกการเลือกตั้งต้องสะท้อนเสียงประชาชนอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้ทุกอย่างมันเดินไปได้ตามหลักการที่ควรจะเป็นด้วย"

จอมขวัญ หลาวเพ็ชร์ พิธีกรรายการถามตรงๆ ทางไทยรัฐทีวี 32

ในมุมเพจน้องง

“การเลือกตั้งครั้งนี้คิดว่ากฎกติกามันไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่ กับการที่กลุ่มอำนาจหนึ่งมีเสียงในสภาแล้ว 250 เสียง แต่มันมีโอกาส แม้จะริบหรี่ เราอาจจะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองได้ ถ้าเราเชื่อในสิทธิและเสียงของเรา ถึงแม้เขาจะโกงกันหน้าด้านๆก็เถอะ

คิดว่าถ้าเราไม่ไปใช้สิทธิ มันก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเลย ถึงเลือกแล้วได้นายกฯ คนเดิม อย่างน้อยเราก็ได้มีส่วนร่วมในการเมืองแล้วหลังจากที่อัดอั้นกันมานาน ประชาชนเขาเห็นการเลือกตั้งสำคัญนะ เขาหวังเห็นความเปลี่ยนแปลง ดูจากเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตคนไปใช้สิทธิเยอะมาก จน กกต.บอกว่า ไม่คาดคิดว่าจะเยอะขนาดนี้ ทั้งๆที่เขามีจำนวนจากการลงทะเบียนมาแล้ว อันนี้ไม่รู้ กกต. เห็นความสำคัญของการเลือกตั้งหรือเปล่า งงเหมือนกัน ขี้แซะมะ

หลังการเลือกตั้งก็ไม่อยากได้ผลลัพธ์แค่ว่า ใครแพ้ ใครชนะ แต่อยากเห็นการคานอำนาจกันในสภา ไม่ใช่อำนาจเบ็ดเสร็จอยู่ที่คนกลุ่มเดียว แม้ว่าจะได้นายกฯ คนเดิม แต่เราก็มีตัวแทนเข้าไปค้านในสภาบ้าง ไม่อยากหวังเยอะ เพราะผิดหวังมาแล้วตอนต้นเดือนกุมภา

สุดท้ายนี้อยากบอกว่าถ้าเชื่อว่าประเทศเป็นประชาธิปไตย อย่าคิดว่าเสียงตัวเองไม่มีค่าค่ะ ออกมาใช้สิทธิใช้เสียง เลือกพรรคที่ชอบ เลือกคนที่ใช่ เลือกถูกเลือกผิด อีก 4 ปีเราก็มาเลือกกันใหม่ อดทนกันมาได้ตั้ง 5 ปีแล้ว จะสักเท่าไหร่กันเชียว บ่นในโลกออนไลน์มันแค่กระแสชั่วคราว แต่การเลือกตั้งของคุณจะได้ตัวแทนเข้าไปในสภา ไปบริหารบ้านเมืองที่แท้จริงค่ะ”

ในมุมเพจ Sa-ard สะอาด

“การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ถ้าไม่นับที่เป็นโมฆะในปี 57 คิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ต่างจากครั้งที่ผ่านๆ มามหาศาล ถ้าในฐานะคนเลือกตั้งนะ ด้วยกติกา ด้วยบรรยากาศการเมือง เราว่าครั้งนี้มันไม่ใช่การเลือกว่าเราอยากได้ใครเป็นผู้แทนเสียงของเราในสภา เราชอบนโยบายพรรคไหน แต่คือการออกไปบอกว่าเราต้องการระบอบการปกครองแบบไหน ประชาธิปไตยหรือเผด็จการ ซึ่งท้าทายมากหากเราอยากโหวตเพื่อประชาธิปไตย เพราะนอกจากเลือกแล้ว เรายังต้องไปนั่งมอนิเตอร์ว่า กกต.จะทำอะไรกับเสียงกูรึเปล่าวะ คือกลายเป็นยิ่งรัฐพยายามจะกัดกันเสียงของคนเล็กๆ เขายิ่งตระหนักในสิทธิ ยิ่งรู้สึกว่ากูต้องแสดงออก ปกป้องสิทธิของกู

เพราะกติกาและ กกต. ที่เรารู้สึกว่าไม่เป็นธรรม มันเลยยิ่งสำคัญเลย เราคิดว่ามันอาจจะพาให้สังคมกะเทาะความคิดทำนองว่า "ประชาธิปไตยไม่เท่ากับการเลือกตั้ง" ที่เขาใช้สนับสนุนการรัฐประหาร เพราะกติกาและชั้นเชิงสารพัดของ กกต. มันจะยิ่งทำให้คนรู้สึกว่าเสียงกูมีความหมายมากๆ และแค่เสียงกูก็ไม่พอด้วย กูจำเป็นต้องวิพากษวิจารณ์กติกามันให้ที่บ้านหรือสังคมรับรู้ กูต้องตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มข้น พูดอีกแง่คือความไม่เป็นธรรมมันผลักวัฒนธรรมประชาธิปไตยให้งอกเงย ซึ่งลงไปถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ และมีกุญแจสำคัญคือสื่อโซเชียลมีเดีย

ส่วนความคาดหวังทางการเมืองในประเทศนี้พูดยาก ขอให้อย่าให้การเลือกตั้งโมฆะก่อนละกัน (หัวเราะ)”

Pim Thai Mai Dai

"khob khun sum rub cum tharm ka.

garn lueak tung krung nee, pen garn use sit use seang krung rak nai rob many year. love who chob who, yha luem ork pai lueak kon nun gun na ka. yha hai who ma joong ja mook rao dai ka. coz rao mai chai kwai, rao pen karee ka sis. keep kareeing ka."