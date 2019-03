ประชาชนอังกฤษแห่ลงนามต้าน 'เบรกซิต' มากกว่า 1 ล้าน

ในเว็บไซต์รัฐบาลสหราชอาณาจักรมีคนลงนามขอยกเลิก 'เบรกซิต' หรือก็คือการออกจากเป็นสมาชิกภาพสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรอย่างล้นหลามเป็นประวัติการณ์มากกว่า 1 ล้านคน ในขณะที่นายกรัฐมนตรี เทเรซา เมย์ กำลังเดินทางเยือนบรัสเซลเพื่อหารือขอเลื่อนเวลาการเบรกซิตอย่างเป็นทางการออกไป ซึ่งก็ได้รับอนุญาตให้ขยายเวลาออกไปอีก 2 สัปดาห์ แต่ก็มีคำถามว่าการลงนามขอยกเลิกจำนวนมากขนาดนี้จะส่งผลถึงขั้นทำให้ยกเลิกเบรกซิตได้จริงหรือไม่

มีประชาชนในสหราชอาณาจักรมากกว่า 1 ล้านรายแล้วที่ลงนามเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกการถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกภาพสหภาพยุโรปที่เรียกว่า "เบรกซิต" (Brexit) รวมถึงยกเลิกมาตรา 50 ของสนธิสัญญาลิสบอน ซึ่งเป็นมาตราที่ว่าด้วยระเบียบขั้นตอนการถอนตัวออกจากอียู

ดิอินดิเพนเดนต์ระบุว่ามีเว็บไซต์ลงนามของรัฐบาลเกิดรวนอยู่หลายครั้งตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (21 มี.ค.) จากที่มีผู้คนจำนวนมากเข้าไปแสดงความไม่พอใจต่อแผนการของนายกรัฐมนตรี เทเรซา เมย์ ในการถอนตัวสหราชอาณาจักรออกจากสมาชิกสหภาพยุโรป โดยมีผู้คนลงนามต่อต้านเรื่องนี้มากกว่า 1 ล้านรายในเวลาไม่นานหลังจากที่เมย์เดินทางเยือนกรุงบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม เพื่อประชุมหารือกับอียูเกี่ยวกับเบรกซิต

โดยในที่ประชุมกรุงบรัสเซล เทเรซา เมย์ เจรจาขอเลื่อนวันออกจากการเป็นสมาชิกภาพอย่างเป็นทางการจากเดิมคือวันที่ 29 มี.ค. ที่จะถึงนี้ไปเป็นวันอื่น ซึ่งที่ประชุมเสนอเลื่อนกำหนดการออกจากสมาชิกภาพไปอีก 2 สัปดาห์เพื่อให้สหราชอาณาจักรมีเวลาออกบัญญัติแนวทางเบรกซิตของตัวเอง โดยที่ทางประธานคณะกรรมาธิการยุโรป กล่าวว่าทางสหราชอาณาจักรมีตัวเลือกว่าจะดำเนินตามข้อตกลง ไม่ทำตามข้อตกลง ขยายเวลาออกไปยาวนานขึ้น หรือยกเลิกมาตรา 50 เสีย

อย่างไรก็ตามเมย์กล่าวเมื่อวันที่ 22 มี.ค. ว่าทางสหราชอาณาจักรจะไม่ยกเลิกมาตรา 50 โดยอ้างว่ามัน "อาจจะเป็นสิ่งที่ผิด" ถ้าหากชาวอังกฤษต้องลงคะแนนเลือกตัวแทนเข้าสู่การเลือกตั้งสภายุโรปที่จะมีขึ้นในวันที่ 23-26 พ.ค. นี้

อย่างไรก็ตามในคำร้องลงนามต่อต้านเบรกซิตที่เขียนโดย มาร์กาเร็ต แอนน์ ยอร์เยียโดว ระบุว่า รัฐบาลสหราชอาณาจักรมักจะชอบอ้างว่าการออกจากสมาชิกภาพอียูเป็น "เจตจำนงของประชาชน" พวกเขาต้องหยุดยั้งการอ้างเช่นนี้ให้ได้ด้วยการแสดงให้เห็นว่ามีแรงสนับสนุนจากประชาชนให้สหราชอาณาจักรยังคงอยู๋ในอียู

ในสหราชอาณาจักรมีคณะกรรมการด้านคำร้องของสหราชอาณาจักรซึ่งมาจากการแต่งตั้งของหลายพรรคการเมืองเพื่อให้คอยดูแลเรื่องคำร้องต่อสภา คณะกรรมการด้านคำร้องเปิดเผยว่าอัตราการลงนามในครั้งนี้ถือเป็นอัตราการลงนามทางเว็บไซต์สูงสุดเท่าที่เคยมีมาในสหราชอาณาจักร โดยมีผู้คนลงนามโดยเฉลี่ย 2,000 รายชื่อต่อวินาที

คำร้องดังกล่าวนี้มีการนำขึ้นสู่เว็บไซต์ของรัฐบาลมาตั้งแต่เดือน ก.พ. แล้ว แต่ได้รับความสนใจน้อยมากจนกระทั่งเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงจะมีคนเข้าไปลงนามกันอย่างล้นหลาม มีการตั้งข้อสังเกตว่าที่ผู้คนเข้าไปลงนามเพิ่มขึ้นจำนวนมากหลังจากที่เมย์แถลงต่อสภาในเชิงกล่าวหาว่า ส.ส. พยายามขัดขวางกระบวนการเบรกซิตและขู่ว่าจะถีบส่งสหราชอาณาจักรออกจากอียูโดยไม่ต้องมีข้อตกลงใดๆ

แต่ถึงแม้จะมีผู้ลงนามมหาศาลแต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของทางการก็ออกมาปฏิเสธว่าคำร้องนี้จะไม่มีผลใดๆ แอนเดรีย ลีดซอม ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหราชอาณาจักรกล่าวว่าถ้าหากมีผู้ลงนามในคำร้องถึง 17.4 ล้านคนก็จะเป็นเรื่องแน่นอนว่าจะมีการปฏิบัติการบางอย่าง แต่ถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะไม่ได้ส่งผลต่อข้อตกลงแต่ลีดซอมก็เข้าใจว่ามันเป็นสิทธิของประชาชนที่จะมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นของตัวเองและกระตุ้นให้เกิดการถกเถียงอภิปรายเกี่ยวกับเบรกซิตอีกครั้งได้

เจเรมี ฮันต์ รัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษกล่าวว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะการยกเลิกมาตรา 50 ในขณะที่ หัวหน้าพรรคแรงงาน เจเรมี คอร์บิน เห็นต่างในเรื่องนี้โดยมองว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะยกเลิกมาตรานี้ ส่วนตัวคอร์บินเองมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนคือการสร้างเสียงข้างมากในสภาที่จะนำเสนอแนวทางในแบบที่ตกลงกันได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรจะเน้นย้ำในตอนนี้

