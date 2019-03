ทักษิณ ชินวัตร กล่าวหาว่าเลือกตั้ง 24 มีนา ไม่ชอบมาพากล

ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีไทยที่ถูกโค่นล้มจากการรัฐประหารในปี 2006 เขียนบทความลงนิวยอร์กไทม์ ระบุว่ารัฐบาล คสช. โกงการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค. ที่่ผ่านมา และบอกว่าเผด็จการทหารพร้อมที่จะทำลายระบบทั้งระบบเพื่อที่จะคงอยู่ในอำนาจ

"ผมรู้ว่าเผด็จการทหารที่ปกครองประเทศไทยอยู่ต้องการคงอยู่ในอำนาจ แต่ผมก็ไม่สามารถนึกไปถึงขนาดว่าพวกเขาจะเล่นกันถึงขั้นปรับแก้ผลการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันอาทิตย์" ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีไทยระบุในบทความที่เขียนลงสื่อนิวยอร์กไทม์นำเสนอเมื่อวันที่ 25 มี.ค. ที่ผ่านมา เขาบอกว่าเขาแปลกใจมากที่รัฐบาลทหารทำถึงขนาดนี้และเชื่อว่าคนไทยคนอื่นๆ ก็คงรู้สึกแปลกใจแบบเขาเช่นกัน

บทความในนิวยอร์กไทม์ระบุว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งไทยยกเลิกประกาศผลการเลือกตั้งในคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วเลื่อนมาประกาศในช่วงบ่ายของวันจันทร์ (25 มี.ค.) แทน แต่ว่าตัวเลขที่เปิดเผยออกมานั้นเปลี่ยนกลับไปกลับมา ทักษิณตั้งข้อสังเกตว่าไม่เคยมีการประกาศผลการเลือกตั้งล่าช้าถึงขนาดนี้มาก่อนในประวัติศาสตร์การเมืองสมัยใหม่ของไทยนั่นแสดงให้เห็นว่าเผด็จการทหารกลัวผลการเลือกตั้งนี้อย่างเห็นได้ชัด

นอกจากนี้ยังมีกรณีที่ในบางพื้นที่จำนวนของบัตรลงคะแนนมีมากกว่าจำนวนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือในบางพื้นที่จำนวนผู้มาใช้สิทธิก็มีมากกว่าจำนวนประชากรในพื้นที่ มีการออกผลการเลือกตั้งของผู้สมัครบางรายที่ไม่ตรงกับรายงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้ง มีจำนวนของบัตรเสียเยอะมากจนผิดปกติ และยังมีรายงานว่าบัตรลงคะแนนบางส่วนที่ระบุว่าเป็นบัตรเสียกลับถูกนับเป็นคะแนนให้กับพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งเป็นพรรคตัวแทนของกองทัพ ถึงแม้ว่าในเวลาต่อมาจะมีการแก้ไขข้อผิดพลาดบางส่วนก็ตาม แต่ดูจากวิธีการที่เผด็จการทหารใช้แล้วก็น่าจะเห็นได้ชัดว่ามีการแทรกแซงผลการเลือกตั้งอย่างหนัก

"ถ้าหาก กกต.มีอำนาจหน้าที่ในการลงโทษแบบที่รู้จักกันว่าเป็นการให้ใบแดงกับผู้สมัครที่ทำผิด กกต.ก็สมควรให้ใบแดงกับตัวเอง" ทักษิณระบุในบทความ

ทักษิณระบุว่าเผด็จการทหารเป็นผู้แต่งตั้ง กกต.ชุดนี้ และทำการแทรกแซงการทำงานขององค์กรและสถาบันที่ควรจะเป็นอิสระ นอกจากนี้ยังเขียนรัฐธรรมนูญที่มีเล่ห์กลและเอื้อต่อตนเอง "ประเทศไทยเหมือนจะไม่สามารถเปลี่ยนกฎหมายอาญาที่ล้าหลัง หรือแม้กระทั่งข้อกำหนดการจดทะเบียนรถ แต่กลับเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ได้บ่อยๆ" ทักษิณระบุในบทความ

ในบทความวิพากษ์วิจารณ์รัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดของเผด็จการทหารต่อไปว่ามีการทำให้พรรคใหญ่ๆ อ่อนแอลง มีการปฏิบัติสองมาตรฐานในแง่การตัดสินใจว่าใครควรจะได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือนิยามว่าใครเป็น "เจ้าหน้าที่รัฐ" มีการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการเมืองเสมือนเป็นศัตรู

แต่ไม่ว่าหัวหน้าเผด็จการทหารจะอนุญาตให้พรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่ก็ตามทักษิณก็ประเมินว่าเผด็จการทหารเหล่านี้จะพยายามหาทางกุมอำนาจเอาไว้แบบไม่มียางอาย และเตือนว่าฝ่ายเผด็จการทหารอาจจะพยายามใช้วิธีการล่อ ส.ส. จากพรรคเล็กๆ ให้มาเข้าร่วมกับพวกเขา

บทความที่ตีพิมพ์ในนิวยอร์กไทม์มีการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ในคืนวันที่ 24 มี.ค. ที่ประธาน กกต. ตอบว่า เขายังบอกผลคะแนนไม่ได้เพราะ "ไม่มีเครื่องคิดเลข" อยู่กับตัว ทักษิณมองว่าเขาตอบแบบเสียดสี เป็นไปได้ว่าเขาถูกสั่งให้หยุดการประกาศผลการนับคะแนน

จากระบบการเลือกภายใต้รัฐธรรมนูญปัจจุบันทักษิณประเมินว่าพรรคพลังประชารัฐอาจจะเป็นคนเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่ได้โดยที่ไม่ได้ ส.ส. เสียงข้างมากในสภา ซึ่งนั่นจะทำให้เกิดรัฐบาลที่ขาดเสถียรภาพมาก นอกจากนี้ทักษิณยังแสดงความเป็นห่วงอีกว่าถ้าหากไม่มีการเคารพในกฎเกณฑ์กติกาแบบนี้ ประเทศไทยที่กำลังต้องการการลงทุนจากต่างชาติเพราะผลลบทางเศรษฐกิจจากการบริหารผิดพลาดของเผด็จการทหารอาจต้องเผชิญปัญหา เพราะเศรษฐกิจโลกกำลังจะเข้าสู่ภาวะลมปะทะในไม่ช้านี้ รัฐบาลถัดไปจะสามารถเผชิญกับปัญหาท้าทายนี้ได้หรือไม่

"สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าพรรคใดพรรคหนึ่งจะชนะหรือแพ้ มันเกี่ยวกับว่าไทยไม่ควรจะพ่ายแพ้ ผู้คนที่เป็นรัฐบาลควรจะมาแล้วก็ไปในขณะที่ระบบการเมืองยังคงอยู่ แต่รัฐบาลทหารนี้พร้อมที่จะทำลายระบบเพียงเพื่อให้พวกของตัวเองได้อยู่ในอำนาจต่อไป" ทักษิณระบุในบทความ

"เหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมด ประเทศไทยควรจะมีรัฐบาลที่สะท้อนเจตจำนงของประชาชน ไม่ใช่เจตจำนงของเผด็จการทหาร นี่มันเป็นช่วงเวลาที่แย่และน่าเศร้าสำหรับประเทศผม" ทักษิณระบุในบทความ

เรียบเรียงจาก

Thaksin Shinawatra: The Election in Thailand Was Rigged, New York Times, 25-03-2019