ทางการเยอรมนีเปิดเผยว่าพวกเขาจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยว่าจะก่อเหตุก่อการร้ายไว้ได้ 10 ราย โดยทั้งหมดเป็นชาวเยอรมันที่ต้องการสังหารผู้คนที่ "ไม่เชื่อในศาสนา" โดยทางการระบุว่ามีการเตรียมการทั้งอาวุธปืนและยานพาหนะที่จะใช้ก่อเหตุเอาไว้แล้ว

โฆษกสำนักงานอัยการเยอรมนีเปิดเผยว่ามีการจับกุมตัวผู้ต้องสงสัย 10 ราย เป็นชาวเยอรมันที่มีอายุระหว่าง 20-42 ปี เนื่องจากต้องสงสัยว่าจะวางแผนก่อการร้ายโดยใช้รถยนต์และอาวุธปืนมุ่งเป้าสังหารผู้คนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

จากแถลงการณ์ของอัยการแฟรงก์เฟิร์ตระบุอีกว่าคนกลุ่มนี้ตกลงกันว่าจะก่อเหตุโดยใช้ยานพาหนะและอาวุธปืนเพื่อสังหารผู้คนที่ "ไม่เชื่อในศาสนาอิสลาม" มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยที่พวกเขาได้เตรียมการก่อเหตุโดยติดต่อกับผู้ค้าอาวุธจากต่างแหล่งที่มาไว้แล้ว มีการเช่ายานพาหนะขนาดใหญ่และรวบรวมสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อนำไปใช้ซื้ออาวุธและนำไปใช้ทำตามแผนการสังหารผู้คน

ผู้ต้องสงสัยรายหลักๆ ที่ถูกจับกุมในครั้งนี้เป็นชายอายุ 21 ปี จากออฟเฟนบาค และพี่น้องอายุ 31 ปี จากวิสบาเดน ซึ่งผู้ต้องสงสัยเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มชุมชนชาวมุสลิมนิกายซาลาฟีในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต นอกจากนี้ยังมีกาจับกุมผู้ต้องสงสัยเพิ่มอีกรายหนึ่งแต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดและทนายความของผู้ต้องสงสัยเหล่านี้ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆ

ทั้งนี้ ทางการเยอรมนียังยึดสิ่งของต่างๆ ของผู้ต้องสงสัยในช่วงที่มีการกวาดจับ เช่น เงินสดมูลค่า 20,000 ยูโร (ราว 710,000 บาท) มีดหลายเล่ม ยาเสพติดจำนวนเล็กน้อย เอกสารหลายฉบับ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

