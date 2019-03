สื่ออิดิโคโนมิสต์นำเสนอการประมวลผล-วิเคราะห์ทิศทาง การเมืองไทยหลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค. โดยระบุถึงสถานการณ์การพยายามโกงการเลือกตั้งในแบบที่ทำให้คนจับได้เมื่อช่วงที่ผ่านมา และฝ่ายเผด็จการทหารอาจจะงัดเล่ห์กลอื่นๆ มาใช้ในการกีดกันไม่ให้พรรคฝ่ายเพื่อไทยได้จัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากได้ แต่ถึงแม้ว่าพวกเขาจะทำสำเร็จและมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ผู้นำรัฐประหารผู้นี้ก็จะต้องเผชิญอุปสรรคในรัฐสภาที่ตัวเองไม่คุ้นชิน

"พวกเราได้รับอาณัติจากประชาชน" คือคำประกาศของสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่ได้รับที่นั่ง ส.ส. ในสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุดคือ 137 ที่นั่งจากทั้งหมด 500 ที่นั่ง จากผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค. ที่่ผ่านมา นับเป็นพรรคการเมืองที่ได้รับชัยชนะยาวนานมาตลอด 20 ปีก่อนหน้านี้

อย่างไรก็ตามดิอิโคโนมิสต์วิเคราะห์การเลือกตั้งในครั้งนี้ส่วนหนึ่งก็กลายเป็น "ชัยชนะ" ของเผด็จการทหารด้วย จากระบบ ส.ส. แบบสัดส่วนที่พวกเขาวางไว้ทำให้เพื่อไทยได้ที่นั่งลดลงมากเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งครั้งก่อนๆ ขณะที่พรรคพลังประชารัฐที่เป็นพรรคตัวแทนจากฝ่ายเผด็จการทหารได้รับที่นั่งมากเป็นอันดับสอง และพรรคอนาคตใหม่ได้มาเป็นอันดับสาม ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นพรรคเก่าแก่และเป็นไม้เบื่อไม้เมาของเพื่อไทยก็ทำได้แย่มากในการเลือกตั้งครั้งนี้

ทั้งนี้ดิอิโคโนมิสต์ก็ยังระบุถึงเรื่องการที่ฝ่ายเผด็จการทหารทำการโกงการเลือกตั้งเพื่อลดจำนวนที่นั่งของฝ่ายเพื่อไทยลงด้วย รวมถึงยังมีความพยายามสกัดกั้นไม่ให้พรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลได้ นอกจากนี้ยังระบุถึงการกระทำของฝ่ายเผด็จการทหารที่พยายามขัดขวางฝ่ายประชาธิปไตยทุกรูปแบบในก่อนหน้านี้ซึ่งส่งผลต่อการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ทางการข่มเหงรังแกนักกิจกรรมทางการเมือง สั่งแบนพรรคที่เป็นพรรคพวกของฝ่ายเพื่อไทย และใช้กฎหมายทำให้การหาเสียงเลือกตั้งฝ่ายโซเชียลมีเดียกลายเป็นเรื่องยาก รวมถึงปิดกั้นการรวมตัวกันทางการเมืองเว้นแต่ในจำนวนเล็กๆ มาโดยตลอดจนถึงในช่วงเดือน ธ.ค. ที่ผ่านมา ผลพวงจากสิ่งเหล่านี้ทำให้ในตอนนี้ดิอิโคโนมิสต์มองว่าภายในสภาไทยมีกลุ่ม ส.ส. ฝ่ายที่สนับสนุนเผด็จการทหารและฝ่ายต่อต้านเผด็จการหารอยู่เกือบๆ จะเท่ากัน

สื่อนิตยสารจากสหรัฐฯ ยังระบุถึงกรณีที่ กกต. ไทยนำเสนอผลการเลือกตั้งในแบบที่ค้านสายตาคนทั่วไปและมีข้อมูลขัดแย้งกันเอง ทำให้ผู้คนวิพากษ์วิจารณ์และมองว่า กกต. โกงคะแนนการเลือกตั้งจนคนจับได้ ขณะเดียวกันฝ่ายเผด็จการทหารก็ยังคงมีอำนาจในการไต่สวนเรื่องการละเมิดกฎหมายหารหาเสียงทำให้หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเตือนว่าให้ระวังจับตาดูกรณีการแจกใบแดงใบเหลืองหลังจากนี้ ซึ่งอาจจะไม่ใช่พรรคเพื่อไทยเท่านั้นที่จะถูกเล่นงาน โดยที่ธนากร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ก็กำลังเผชิญปัญหาการถูกเล่นงานทางกฎหมายอยู่เช่นกัน

ดิอิโคโนมิสต์วิเคราะห์ว่า การเมืองในส่วนกลางของไทยจะเต็มไปด้วยเล่ห์เพทุบายต่างๆ จนกว่าจำนวนตัวเลขที่นั่งจะลงตัวจริงๆ มีข่าวลือเรื่องการพยายามดึงตัว ส.ส. จากพรรคที่เป็นฝ่ายเดียวกับเพื่อไทยให้แปรพักตร์จะลดจำนวนที่นั่งของฝ่ายเพื่อไทยลงไปอีก มีพรรคเล็กๆ หลายพรรคที่อาจจะกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่จะแปรไปอยู่กับฝ่ายใดก็ได้ ทั้งนี้ฝ่ายเพื่อไทยเองก็เข้าหาเสนอตำแหน่งนายกรัฐมนตรีให้ อนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ถ้าหากพวกเขาร่วมกับพรรคเพื่อไทย

แต่ทั้งนี้เรื่องการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีนั้นก็ต้องผ่านด่านใหญ่ของเผด็จการทหารที่วางเอาไว้ในรัฐธรรมนูญในแบบที่ทำให้ฝ่ายตัวเองได้เปรียบจากการที่วุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งของเผด็จการทหารจะได้โหวตลงมติให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้ด้วย

อย่างไรก็ตามดิอิโคโนมิสต์ก็ประเมินว่า ต่อให้ถึงแม้การคำนวนต่างๆ จะทำให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับเลือกเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งมันก็จะทำให้งานของเขายากขึ้นมาก เพราะในระบบรัฐสภาจะไม่เหมือนกับช่วงที่พวกเขายึดอำนาจตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมาอีกแล้ว พล.อ.ประยุทธ์ จะต้องโน้มน้าวเสียงข้างมากในสภาผู้แทนฯ ให้ได้แม้ว่าพวกเขาจะชิงเก้าอี้จากฝ่ายเพื่อไทยมาได้แล้วก็ตามแต่การจัดการทางการเมืองในสภาล่างก็อาจจะยากเกินไปสำหรับผู้นำรัฐประหารและผู้ที่ทำงานในกองทัพไม่เคยมีประสบการณ์แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทางการเมืองในแบบนักการเมือง

ดิอิโคโนมิสต์ระบุอีกว่าถึงแม้รัฐบาลทหารที่ผ่านมาจะมีอำนาจอย่างตามอำเภอใจแต่พวกเขาก็บริหารงานประเทศได้ไม่ดีนัก แม้กระทั่งการพยายามโกงการเลือกตั้งก็ทำได้แบบครึ่งๆ กลางๆ ความพยายามขจัด ส.ส. คู่แข่งด้วยข้ออ้างไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมอาจจะกำลังอยู่ในหัวของพวกเขา ดิอิโคโนมิสต์ประเมินว่าการเมืองไทยยังถูกครอบคลุมด้วยเงาแห่งการขาดเสถียรภาพ

เรียยเรียงจาก

After an ineptly rigged election, Thailand’s junta will cling to power, The Economist, 28-03-2019

https://www.economist.com/asia/2019/03/30/after-an-ineptly-rigged-election-thailands-junta-will-cling-to-power