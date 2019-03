พบรายได้ CEO บริษัทชั้นนำในสหรัฐฯ สูงกว่าพนักงานหลักพันเท่า

ผลสำรวจบริษัทใหญ่ในสหรัฐฯ แม้ค่าเฉลี่ยรายได้ของ CEO 1 คนจะเท่ากับพนักงาน 142 คน แต่พบหลายบริษัทสูงกว่าพนักงานมากกว่าพันเท่า นอกจากนี้ยังพบว่าในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาค่าตอบแทน CEO ธนาคารใหญ่ๆ เพิ่มขึ้น สูงมาก ต่างกับพนักงานลิบลับ

19 มี.ค. 2562 ในรายงาน THE 100 MOST OVERPAID CEOS 2019 ARE FUND MANAGERS ASLEEP AT THE WHEEL? ของ ‘As You Sow’ ซึ่งเป็นองค์กรรณรงค์ให้บริษัทต่างๆ สร้างผลกำไรควบคู่ไปกับการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนเป็นประโยชน์ต่อผู้คนและโลก ที่เผยแพร่เมื่อเดือน มี.ค. 2562 ได้ระบุว่าถึงค่าเฉลี่ยอัตราส่วนรายได้ของ CEO กับรายได้พนักงานจะอยู่ที่ 142:1 (รายได้พนักงานทั่วไป 142 คนเท่ากับรายได้ CEO 1 คน) นอกจากนี้ยังมีการระบุถึงบริษัทที่ CEO ได้ค่าตอบแทนมากเกินไป ซึ่งตัวอย่างอัตราสูงสุดที่รายงานฉบับนี้ระบุคือ 4,987:1 เลยทีเดียว

ค่าตอบแทน CEO ธนาคารใหญ่ๆ ในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ส่วนเงินเดือนพนักงานระดับล่างแทบจะไม่เพิ่มเลย

ก่อนหน้านี้เมื่อต้นปี 2562 มีการเปิดเผยว่าค่าตอบแทนผู้บริหาร (CEO) ของสถาบันการเงินใหญ่ๆ พุ่งสูงขึ้น แต่การขึ้นเงินเดือนของพนักงานกลับไม่สูงตาม

ปี 2561 ที่ผ่านมา 6 ธนาคารใหญ่สหรัฐรายงานกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 1.17 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ CEO ของ JPMorgan Chase ธนาคารใหญ่สุดของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 จากปี 2560 เป็นค่าตอบแทนสูงสุดนับตั้งแต่วิกฤติการเงินปี 2551 แต่พนักงาน JPMorgan Chase 256,000 คน กลับได้รับการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยร้อยละ 4.4 เมื่อเปรียบเทียบเป็นอัตราส่วนเงินเดือน CEO ของ JPMorgan Chase สูงกว่าพนักงาน 364 เท่า

ส่วน CEO ของ Morgan Stanley ในปี 2561 รับเงิน 29 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 สวนทางกับค่าตอบแทนพนักงาน Morgan Stanley 60,300 คนลดลงที่ลดลงร้อยละ 2 และเมื่อเปรียบเทียบเป็นอัตราส่วนเงินเดือน CEO ของ Morgan Stanley สูงกว่าพนักงาน 192 เท่า

ที่มาเรียบเรียงจาก

10 years after crisis, bank CEO pay swells again (businesstimes.com.sg, 23/1/2019)

THE 100 MOST OVERPAID CEOS 2019 ARE FUND MANAGERS ASLEEP AT THE WHEEL? (asyousow.org, March, 2019)