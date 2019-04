หญิงคนดำและรักเพศเดียวกันชนะเลือกตั้งนายกเทศมนตรีชิคาโกเป็นครั้งแรก

ชิคาโกเพิ่งมีนายกเทศมนตรีหญิงคนดำคนแรกชื่อ ลอรี ไลท์ฟุต หลังจากการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อวันที่ 2 เม.ย. ที่ผ่านมา นอกจากนั้นเธอยังเป็นคนรักเพศเดียวกันคนแรกที่ได้เป็นนายกเทศมนตรีของเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามของสหรัฐฯ แห่งนี้ด้วย

ลอรี ไลท์ฟุต (ที่มา: lightfootforchicago.com)

4 เม.ย. 2562 สื่อมาเธอร์โจนส์รายงานว่า ลอรี ไลท์ฟุต อดีตอัยการรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ผู้ที่รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งโดยเน้นเรื่องการปฏิรูปกรมตำรวจ ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองชิคาโกหลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 เม.ย. ที่ผ่านมา ทำให้ชิคาโกมีนายกเทศมนตรีที่เป็นหญิงคนดำและเป็นเลสเบียนคนแรก

ลอรีเอาชนะโทนี เพรกวิงเกิลผู้เป็นคู่แข่งด้วยคะแนนเสียงถล่มทลายในการเลือกตั้งรอบตัดสิน โทนีเองก็เป็นหญิงคนดำจากพรรคเดโมแครตที่นำเสนอตัวเองในเชิงเป็นผู้ที่จะคอยตรวจสอบตำรวจชิคาโก พวกเธอทั้งสองคนผ่านเข้ารอบจากการเลือกตั้งรอบแรกที่มีผู้สมัครรวม 14 รายเมื่อเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา ส่วนราห์ม เอมานูเอล ผู้ที่เป็นนายกเทศมนตรีชิคาโกมาแปดปี ประกาศในเดือน ก.ย. ปีที่แล้วว่าเขาจะไม่ลงชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีอีกในวาระที่สาม

ในการหาเสียง ลอรีเน้นเรื่องการปฏิรูปตำรวจจากการที่เธอเคยเป็นประธานคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบกรมตำรวจและอดีตประธานบอร์ดคณะกรรมการตำรวจชิคาโกมาก่อน อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ทำให้กลุ่มคนดำหลายกลุ่มในชิคาโกวิพากษ์วิจารณ์เธอว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานตำรวจและไม่เคยทำงานในสำนักงานที่เกี่ยวกับคนที่ได้รับตำแหน่งจากการเลือกตั้งมาก่อน

สำหรับประเด็นปัญหาที่ชุมชนคนดำในชิคาโกต้องเผชิญนั้น มาจากความล้มเหลวของราห์ม นายกเทศมนตรีคนก่อนที่สร้างความไม่พอใจให้กับคนดำในหลายเรื่อง เช่น ความพยายามกลบเกลื่อนกรณีตำรวจสังหารวัยรุ่นคนดำที่ชื่อลาควน แมคโดนัลด์ ทำให้นักร้องเพลงแรปออกซิงเกิลเพลงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้และขอให้ราห์มออก นอกจากนี้นายกเทศมนตรีคนก่อนยังสั่งปิดโรงเรียนในย่านของคนดำและคนเชื้อชาติสีผิวอื่นๆ และยังมีปัญหาเรื่องการรุกไล่ปรับพื้นที่โดยกีดกันคนตัวเล็กๆ (gentrification) ที่มีนักวิจารณ์มองว่าจงใจเล่นงานชุมชนคนดำด้วย

ลอรีเคยให้สัมภาษณ์ต่อสื่อไว้ว่า "ประชาชนรู้สึกว่ารัฐบาลไม่ได้ทำงานเพื่อพวกเขา" เธอกล่าวอีกว่าประชาชนรู้สึกเหมือนคนที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นคนที่เข้ามาในตำแหน่ง "ทำอะไรเพื่อตัวเองอย่างเดียว"

ส่วนที่ปรึกษาทางการเมืองของพรรคเดโมแครต ทอม โบเวน เคยวิเคราะห์ไว้ว่าการที่ลอรีไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับคนที่ได้รับตำแหน่งจากการเลือกตั้งมาก่อนอาจจะทำให้เธอต้องลำบากมากขึ้นในการที่จะได้รับการโหวตท่ามกลางผู้สมัครรายอื่นๆ ที่ได้รับการสนับสนุนทั้งจากคนดำและชุมชนอื่นๆ อย่างกว้างขวาง โบเวนบอกอีกว่าผู้สมัครอื่นๆ เป็นที่รู้จักจากสิ่งที่พวกเขาทำให้ชิคาโก แต่ลอรี "ยังไม่ได้รับการพิสูจน์" และ "ยังไม่เป็นที่รู้จัก" สำหรับผู้มีสิทธิลงคะแนนส่วนใหญ่ในชิคาโก

ลอรียังเคยให้สัมภาษณ์ไว้เกี่ยวกับเรื่องที่เธอเคยถูกกีดกันจากฐานด้านเพศสภาพและเชื้อชาติสีผิวไว้ว่า "ผู้คนต่างก็พูดสิ่งต่างๆ ฉันถูกปฏิเสธโอกาสเพียงเพราะฐานจากเรื่องเชื้อชาติสีผิวของฉันหรือเพศของฉัน มีการเหยียดเชื้อชาติสีผิวอย่างโจ่งแจ้งอยู่ในการพิจารณา" ลอรีกล่าวอีกว่าเธอเป็นคนที่มีความต้องการความเป็นธรรมและความยุติธรรมมาตั้งแต่เด็กแล้ว

เรียบเรียงจาก

Chicago Just Elected Its First Black Woman Mayor, Mother Jones, Apr. 2, 2019