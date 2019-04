สื่อนอกเผยทางการซาอุฯ ให้เงินปิดปาก ลูกๆ ของนักข่าวที่ถูกฆ่าในสถานทูต

เจ้าหน้าที่ทางการในซาอุฯ ที่ไม่ประสงค์เปิดเผยชื่อให้ข่าวกับสื่อต่างประเทศว่า ทางการซาอุฯ ให้เงินกับลูกทั้ง 4 คนของจามาล คาชอกกี นักข่าววอชิงตันโพสต์ที่ถูกสังหารในสถานทูตซาอุฯ เมื่อเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา ทางการซาอุฯ เริ่มให้เงินเหล่านี้นับตั้งแต่มีการสั่งการให้คนไปสังหารคาชอกกี โดยทำไปเพื่อยับยั้งไม่ให้ลูกๆ ของคาชอกกีให้ข่าวเรื่องนี้ในที่สาธารณะ

จามาล คาชอกกี (ที่มา: วิกิพีเดีย)

4 เม.ย. 2562 จามาล คาชอกกี นักข่าววอชิงตันโพสต์ที่ถูกสังหารเมื่อปี 2561 ในสถานทูตซาอุฯ มีลูกสาวและลูกชาย อย่างละสองคน ทั้งหมดต่างก็ได้รับเงินจากทางการซาอุฯ นับตั้งแต่มีการสั่งให้สังหารเขา ผู้ที่เปิดเผยเรื่องนี้คือเจ้าหน้าที่ทางการในซาอุฯ ที่ไม่ประสงค์เปิดเผยนาม และมีการนำเสนอเรื่องนี้ผ่านสื่ออย่างเดอะการ์เดียนและวอชิงตันโพสต์ในช่วงต้นสัปดาห์นี้

จากรายงานข่าวระบุว่าสาเหตุที่มีการให้เงินในทำนองค่าชดเชยแก่ลูกๆ ของคาชอกกีจากทางการซาอุฯ นั้นเป็นไปเพื่อยับยั้งไม่ให้ครอบครัวของคาชอกกีให้ข่าวเรื่องนี้ต่อสาธารณะมากนัก

มีการตั้งข้อสังเกตว่าแม้เหตุการณ์ฆ่าหั่นศพคาชอกกีในสถานทูตซาอุฯ จะผ่านมาเป็นเวลา 6 เดือนแล้ว แต่ลูกชายของเขาที่เป็นผู้ใหญ่แล้วพูดออกสื่อถึงเรื่องนี้แค่ครั้งเดียว และในการพูดถึงผ่านสื่อซีเอ็นเอ็นเมื่อเดือน พ.ย. 2561 นั้นก็ไม่ได้มีการกล่าวหาเจ้าฟ้าชายโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน รัชทายาทซาอุฯ ผู้ที่เชื่อว่าอยู่เบื้องหลังสั่งการให้มีการสังหารในครั้งนี้ด้วย

ทางการซาอุฯ พยายามปฏิเสธมาตลอดว่าเจ้าฟ้าชายซัลมานไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการสังหารในครั้งนี้ โดยที่ผู้ก่อเหตุสังหารเป็นทีม 15 คน ที่ในจำนวนนั้นมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของซัลมานรวมอยู่ด้วย ซึ่งในตอนนี้ผู้ก่อเหตุ 11 รายกำลังถูกดำเนินคดีในซาอุฯ มีห้ารายที่ถูกตัดสินลงโทษประหารชีวิต อย่างไรก็ตาม กระบวนการดำเนินคดีพวกเขายังคงถูกปกปิดเป็นความลับ ทำให้เกิดความกังวลว่ากระบวนการดำเนินคดีแบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องมือสังหารแทนที่จะเปิดเผยให้เห็นว่ามีการวางแผนก่อเหตุกันอย่างไรและมีใครอยู่เบื้องหลัง

ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่า ขณะที่บางส่วนเช่นหัวหน้าฝ่ายนิติวิทยาศาสตร์ของหน่วยข่าวกรองซาอุฯ ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้หั่นศพคาชอกกี และผู้ช่วยฝ่ายความมั่นคงกับรองหัวหน้าหน่วยข่าวกรองก็ถูกดำเนินคดี แต่มีผู้ก่อเหตุอีกจำนวนหนึ่งที่ลอยนวลไม่ได้ขึ้นศาล เช่นซาอีฟ ซาอัด อัลคาห์ตานี อดีตหัวหน้าฝ่ายสื่อสารของซัลมานผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนวางแผนการสังหารทั้งหมดนี้ อัลคาห์ตานีเพียงแค่ถูกสั่งปลดออกจากตำแหน่งเดิมและเชื่อว่าเขาเพียงแค่สูญเสียอิทธิพลต่อซัลมานเพียงเล็กน้อยเท่านั้น การที่อัลคาห์ตานีไม่ต้องขึ้นศาลยังทำให้เกิดการตั้งสมมุติฐานกันว่าคนที่ถูกจับมาดำเนินคดีในครั้งนี้เป็นแค่แพะที่นำมาบูชายัญเพื่อปกป้องคนที่มีอิทธิพลมากกว่าเท่านั้น

หน่วยงานข่าวกรองกลางของสหรัฐฯ หรือซีไอเอระบุว่าพวกเขามี "ความมั่นใจในระดับปานกลางถึงระดับสูง" ว่าซัลมานเป็นผู้สั่งการสังหารคาชอกกี แต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ก็พูดในเชิงปัดป้องไม่กล่าวหาคนที่ทรัมป์มองว่าเป็นพันธมิตรกับสหรัฐฯ

นอกจากเรื่องการให้เงินแล้ว วอชิงตันโพสต์ยังรายงานว่ามีการให้บ้านแก่ลูกๆ ของคาชอกกีด้วย

เจ้าหน้าที่ทางการของซาอุฯ พูดถึงการจ่ายค่าชดเชยเหล่านี้โดยอ้างว่าเป็นสิ่งที่ประเทศซาอุฯ ปฏิบัติมานานแล้วในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เหยื่ออาชญากรรมรุนแรงหรือเหยื่อภัยพิบัติ นอกจากนี้ยังปฏิเสธว่าพวกเขาไม่ได้ทำไปเพื่อต้องการให้ลูกๆ ของคาชอกกีเงียบและ "ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ"

นอกจากนี้ ในอาทิตย์นี้ยังมีเรื่องที่กาวิน เดอ เบกเกอร์ หัวหน้าฝ่ายความปลอดภัยของ เจฟฟ์ เบซอส ประธานบริษัทแอมะซอนและเจ้าของสื่อวอชิงตันโพสต์กล่าวหาว่ารัฐบาลซาอุฯ แฮ็กโทรศัพท์มือถือของเบซอส โดยที่เบกเกอร์กล่าวว่าพนักงานสืบสวนของพวกเขาและผู้เชี่ยวชาญได้สรุปอย่างมั่นใจว่าทางการซาอุฯ แทรกซึมเข้ามาเก็บข้อมูลส่วนตัวในโทรศัพท์มือถือของเบซอส ซึ่งเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นเพราะนับตั้งแต่เดือน ต.ค. 2561 วอชิงตันโพสต์มีการรายงานข่าวเกี่ยวกับกรณีสังหารคาชอกกีอย่างกัดไม่ปล่อยมาโดยตลอด

เรียบเรียงจาก

Saudi Arabia paying Jamal Khashoggi's children thousands each month – report, The Guardian, Apr. 2, 2019

Khashoggi children have received houses in Saudi Arabia and monthly payments as compensation for killing of father, Washington Post, Apr. 1, 2019