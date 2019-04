ท้องถิ่นคุมเข้มสงกรานต์ปลอดภั ยไร้ลวนลามคุกคามทางเพศ จับตารีสอร์ทเด็กเยาวชนห้ามมั่ วสุม ด้านเยาวชนแต่งชุดมัมมี่มิ ดชิด ถือป้ายถูกคุกคามทางเพศสงกรานต์ ร่วมสะท้อนความไม่ปลอดภัย

5 เม.ย.2562 วันนี้ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่ น สิรินยา บิชอพ หรือ “ซินดี้” ดารานักแสดง ในฐานะเจ้าของแคมเปญ Don’t tell me how to dress จะเด็จ เชาวน์วิไล ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้ าวไกล เครือข่ายเด็กและเยาวชน กว่า 30 ค น เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกต่อ สุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่น(สถ.) กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ป้องกั นและแก้ไขปัญหาการลวนลามคุ กคามทางเพศช่วงสงกรานต์ ทั้งนี้ เครือข่ายเยาวชนได้แต่งกายชุ ดดำสะท้อนภาพความไม่ปลอดภัยในช่ วงสงกรานต์

จะเด็จ กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงสงกรานต์ มีหลายรูปแบบ ตั้งแต่อุบัติเหตุ ทะเลาะวิ วาท รวมไปถึงการลวนลามคุ กคามทางเพศช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งส่วนใหญ่พบว่า ผู้ก่อเหตุมักอยู่ในอาการมึนเมา ขาดสติ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึ งเป็นปัจจัยร่วมที่สำคัญ และน่ าเป็นห่วงมากเมื่อเราพบว่า ผู้หญิงในพื้นที่กรุงเทพเกินครึ่ ง หรือร้อยละ59.3เคยถูกฉวยโอกาสถู กลวนลามคุกคามทางเพศ จากการสำรวจในปี 2560 ทั้งนี้ หากพิจารณาสาเหตุที่สำคัญของปั ญหาการคุกคามทางเพศในช่ วงสงกรานต์ จะพบว่าถูกบ่มเพาะมาจากวิธีคิ ดแบบชายเป็นใหญ่ เชื่อในอำนาจที่เหนือกว่า จึ งทำให้ผู้ชายส่วนใหญ่มั กฉวยโอกาสคุกคามทางเพศ ขาดความยับยั้งชั่งใจ ไม่สนใจในเรื่องการเคารพสิทธิ ของผู้อื่น อีกส่วนหนึ่งคือการเพิกเฉยของผู้ คนในสังคม

"นอกจากเครื่องดื่ มแอลกอฮอล์ที่เป็นปัจจัยกระตุ้ นแล้ว ยังเกิดจากความหย่อนยานในการบั งคับใช้กฎหมาย ทำให้ผู้คนจำนวนไม่น้อยคิดว่ าสงกรานต์คือเทศกาลที่ใครจะล่ วงเกินใครก็ไม่ผิด การออกมาเล่นสงกรานต์แสดงว่ าคนนั้นพร้อมใจให้ลวนลาม ถูกเนื้อต้องตัว ไม่มีใครถือสา จะกินดื่มเมาแบบไหนก็ได้ และพบว่าเหตุการณ์จะยิ่งทวี ความรุนแรงขึ้นในพื้นที่เล่นน้ำ ที่ไม่มีการควบคุม ไม่ถูกกำหนดเป็นโซนปลอดเหล้า อาทิ ในงานกิจกรรม คอนเสิร์ต ปาร์ตี้ มิทไนท์สงกรานต์ ฯลฯ ของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือเอกชนที่จัดขึ้นเอง จะเป็นปัญหามาก กลายเป็นแหล่งผลิตคนเมาขาดสติ ออกมาบนถนนซึ่งอันตรายอย่างยิ่ง ทั้งนี้ มูลนิธิฯและเครือข่าย จึงขอเรียกร้องให้องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี บทบาทในการเฝ้าระวังการทำผิ ดกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551อาทิ การห้ามส่งเสริมการขายลดแลก แจกแถม การดื่มและจำหน่ายตามเวลาที่ กฎหมายกำหนด การไม่ขายให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี รวมถึงคนเมาครองสติไม่ได้ ห้ ามขายบนทางเท้าไหล่ทาง และการควบคุมการโฆษณา เป็นต้น” จะเด็จ กล่าว

สิรินยา กล่าวว่า เพื่อให้สงกรานต์เป็นเทศกาลที่ มีความปลอดภัย ไร้การลวนลามคุกคามทางเพศ จึงขอเรียกร้องให้ กระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น เห็นความสำคัญกับการป้องกันแก้ ไขปัญหา โดยขอให้มีกลไกในการเฝ้าระวังปั ญหาการคุกคามทางเพศในพื้นที่เล่ นน้ำช่วงสงกรานต์ ให้อาสาสมั ครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุษย์จังหวัด บ้านพักเด็กและครอบครัว ตำรวจ และภาคประชาสังคม เพื่อรับแจ้งเหตุ และประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ ถูกลวนลามคุกคามทางเพศให้ทั นเวลา

"ที่สำคัญต้องมีการประชาสัมพั นธ์เผยแพร่ให้ประชาชนรับรู้ว่ าการคุกคามทางเพศเป็นการกระทำที่ ผิดกฎหมาย ควรเล่นน้ำสงกรานต์โดยเคารพในสิ ทธิเนื้อตัวร่างกายผู้อื่น ให้เกียรติกันและมีสวนร่ วมในการเฝ้าระวังแจ้งเหตุ ขณะเดียวกัน ขอสนับสนุนนโยบายพื้นที่เล่นน้ำ ปลอดเหล้า ปลอดภัย ไม่คุกคามทางเพศ” สิรินยา กล่าว

ขณะที่ สุทธิ พงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า ดีใจที่จะได้ร่วมงานกับเครือข่ ายฯ เพื่อให้สงกรานต์ครั้งนี้อยู่ ในกรอบประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะสิทธิเนื้อตัวร่างกาย จากการทำงานที่ผ่านมามีผลที่น่ าพอใจ การคุกคามทางเพศลดลง และขณะนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) 7,852 แห่งทั่วประเทศ ได้มีการซักซ้อมตื่นตัวในการที่ จะดูแล เรื่ องของการอำนวยความสะดวกและการบั งคับใช้กฎหมายกับการจำหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอฮ์ และการละเมิดสิทธิ ซึ่งเป็นเรื่องผิดกฎหมาย ทั้งนี้เรามีอาสาสมัครป้องกันภั ยฝ่ายพลเรือน จะเข้ามาช่วยดูแลสอดส่อง อีกทั้งจะเข้มงวดในการลงทะเบี ยนเรื่องของที่พัก รีสอร์ทต่างๆไม่ปล่อยให้เด็ กเยาวชนเข้ารีสอร์ทไปมั่วสุม หรือเกิดปัญหาการคุกคามทางเพศขึ้ น แต่ถ้าหากไปเป็นครอบครัวไม่มีปั ญหา คงต้องฝากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้ องช่วยดูแลในเรื่องนี้ด้วย