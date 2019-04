ชายอายุ 55 ปีในนิวยอร์กขู่ทำร้ายและขู่ฆ่า อิลฮาน โอมาร์ ส.ส. หญิงชาวมุสลิมคนแรกของสหรัฐฯ ถึงแม้ชายผู้นี้จะถูกจับกุมตัวแล้ว แต่เรื่องนี้ก็สะท้อนว่าการทำให้ "เฮทสปีช" หรือวาจาปลุกปั่นความเกลียดชังบนฐานของอัตลักษณ์กลายเป็นเรื่องธรรมดานั้นเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างไร

อิลฮาน โอมาร์ (ที่มา: วิกิพีเดีย)

10 เม.ย. 2562 กลุ่มนักกิจกรรม ฝ่ายก้าวหน้าและนักการเมืองในสหรัฐฯ ต่างก็เตือนเกี่ยวกับอันตรายของ "การทำให้เฮทสปีชกลายเป็นเรื่องธรรมดา" และอันตรายจากความเกลียดกลัวอิสลามอย่างไม่มีเหตุผล หลังมีเหตุการณ์คนร้ายข่มขู่คุกคามอิลฮาน โอมาร์ ผู้ลี้ภัยเชื้อสายโซมาเลียและ ส.ส. ชาวมุสลิมหญิงคนแรกของสหรัฐฯ ที่เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตจากมินนิโซตา

อะฟัฟ แนชเชอร์ ผู้อำนวยการบริหารสาขานิวยอร์กขององค์กรสภาความสัมพันธ์อเมริกัน-อิสลาม (CAIR) กล่าวว่าสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่นำโดยคนที่เกลียดกลัวอิสลามอย่างไม่มีเหตุผลในทำเนียบขาว ทำให้เฮทสปีชถูกมองว่าเป็นเรื่องธรรมดา และทำให้กลุ่มพวกใจคับแคบรู้สึกฮึกเหิมในการกระทำของตนเอง แนชเชอร์บอกอีกว่าควรจะมีการเล็งเห็นปัญหาการเพิ่มขึ้นของการเกลียดกลัวอิสลามอย่างไม่มีเหตุผล

แนชเชอร์แสดงความโล่งอกหลังจากที่มีการจับกุมตัวแพทริก คาร์ลินีโอ ชายอายุ 55 ปี ในนิวยอร์ก จากการที่เขาขู่ทำร้ายและขู่ฆ่าอิลฮาน สำหรับพฤติการณ์นั้น แพทริกโทรศัพท์ไปขู่อิลฮาน โดยบอกกับคนที่ทำงานให้เธอว่า "คุณทำงานกับพวกกลุ่มภราดรภาพมุสลิมใช่ไหม ทำไมคุณถึงทำงานกับเธอ เธอเป็นผู้ก่อการร้าย ผมจะเอากระสุนฝังหัวเธอ"

ในขณะที่มีการไต่สวนจากเอฟบีไอหลังเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น คาร์ลินีโอก็เปิดเผยว่าเขาเป็นผู้ชื่นชอบโดนัลด์ ทรัมป์ และเกลียดสิ่งที่เขาเชื่อว่าเป็น "มุสลิมหัวรุนแรง" ในรัฐบาลสหรัฐฯ

นอกจากกรณีของคาร์ลินีโอแล้ว บันทึกศาลของสหรัฐฯ ยังมีรายงานว่าอิลฮานเคยถูกขู่เอาชีวิตมาแล้วเมื่อเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา มีคนขู่วางระเบิดหลังจากที่เธอได้รับเลือกให้เป็นผู้บรรยายในงานของ CAIR ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมลอสแองเจลิส ในครั้งนั้นผู้โทรหาด้วยเบอร์ที่ถูกบล็อกกล่าวผ่านวอยซ์เมลล์ในทำนองว่าจะวางระเบิดโรงแรมถ้าหากโรงแรมอนุญาตให้อิลฮานขึ้นบรรยายในงานโดยอ้างว่าเธอ "เป็นอันตรายต่อสังคมอเมริกันและต่อโรงแรมของคุณ" รวมถึงขู่ให้ยกเลิกการจัดงานด้วย

กรณีการข่มขู่คุกคามล่าสุดทำให้มีผู้คนแสดงความเห็นใจและแสดงการสนับสนุนอิลฮาน รวมถึงนักกิจกรรม ลินดา ซาร์ซูร์ จากกลุ่มเสียงแห่งสันติชาวยิว (JVP)

ในเรื่องนี้ ส.ส. อเล็กซานเดรีย โอแคซิโอ-คอร์เทซ หนึ่งในคนรุ่นใหม่และฝ่ายก้าวหน้าที่ได้รับเลือกเข้าไปในสภา วิจารณ์เรื่องการใช้วาจาปลุกปั่นความเกลียดชังของสื่ออย่างฟ็อกซ์นิวส์ที่มีพิธีกรรายการกล่าวหาว่าอิลฮานอาจจะจงรักภักดีต่อศาสนาตัวเองมากกว่ารัฐธรรมนูญสหรัฐฯ เพียงเพราะเธอสวมฮิญาบ อเล็กซานเดรียวิจารณ์ว่าสิ่งที่พิธีกรของฟ็อกซ์นิวส์ทำนำมาสู่การข่มขู่คุกคามใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้น

"ควรพูดถึงนโบายทางการเมือง ไม่ใช่พูดเรื่องส่วนตัว" เอล็กซานเดรีย วิจารณ์ในทวิตเตอร์

สื่อคอมมอนดรีมส์ตั้งข้อสังเกตว่าการโจมตีทางวาจาต่ออิลฮานเพิ่มขึ้นมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาหลังจากเธอวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอิสราเอลและวิจารณ์เรื่องที่มีกลุ่มล็อบบี้ในสหรัฐฯ คอยสนับสนุนส่งเสริมอิสราเอล ขณะเดียวกันทรัมป์ก็ชอบนำอิลฮานมาเย้ยหยัน ทำให้นักกิจกรรมมุสลิมสายก้าวหน้า อับดุล เอลซาเยด วิจารณ์ทรัมป์โดยเตือนว่าว่า "คำพูดทำให้เกิดผลลัพธ์ตามมา" โดยยกตัวอย่างกรณีการกราดยิงชาวยิวที่พิตต์เบิร์กและชาวมุสลิมในนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นอาชญากรรมจากความเกลียดชังอัตลักษณ์หรือ Hate Crime ซึ่งเกิดขึ้นไม่นานนี้ ผู้ที่ก่อเหตุในนิวซีแลนด์แสดงการชื่นชมทรัมป์ว่า "เป็นสัญลักษณ์แทนการฟื้นฟูอัตลักษณ์คนขาว"

อิลฮานโต้ตอบการกล่าวเหยียดของทรัมป์ด้วยบทสวดอาหรับว่า “ข้าแต่องค์อภิบาลได้โปรดให้อภัยแก่พวกพ้องของฉันด้วยเถิด เพราะความจริงพวกเขาไม่รู้”

เรียบเรียงจาก

