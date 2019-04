เลือกตั้งอิสราเอลรู้ผลแพ้-ชนะภายในสองวัน หลังพรรครัฐบาล ที่นำโดยเบนจามิน เนทันยาฮู ประกาศชัยชนะแม้จะได้ที่นั่งเท่าพรรคผู้ท้าชิง แต่สามารถรวบรวมขั้วการเมืองจากกลุ่มศาสนาและขวาจัดจนได้เสียงข้างมากในสภานิติบัญญัติ การเลือกตั้งรอบนี้มีการหยิบยกเรื่องความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ มาใช้หาเสียง ซึ่งนับวันประเทศมหาอินทรีย์ยิ่งมีแนวทางการทูตในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะกับชาวปาเลสไตน์ในทางที่แตกหัก

นายกรัฐมนตรี เบนจามิน เนทันยาฮู (ที่มา: kremlin.ru)

11 เม.ย. 2562 เดอะการ์เดียนรายงานผลการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติอิสราเอล หรือที่เรียกกันในชื่อเนสเสต (Knesset) ที่จัดขึ้นเมื่อ 9 เม.ย. ที่ผ่านมา ในขณะที่วันนี้ (11 เม.ย.) ผลการนับคะแนนดำเนินไปถึงร้อยละ 97 แล้ว ผลปรากฏว่าพรรคลิคุด พรรครัฐบาลปัจจุบันที่นำโดยเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน มีจำนวนที่นั่งเสมอกับพรรคบลูแอนด์ไวท์ นำโดยเบนนี กานซ์ อดีตนายพล ที่ 35 ที่นั่ง (จากที่นั่งในสภาทั้งหมด 120 ที่นั่ง)

หลังต่างฝ่ายต่างเคลมว่าตนเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลอยู่พักหนึ่ง กานซ์ได้ประกาศยอมแพ้ในการแข่งขันครั้งนี้ เนื่องจากขั้วการเมืองฝ่ายพรรคลิคุดที่เป็นฝ่ายขวามีสัดส่วนในสภาแล้วทั้งหมดร้อยละ 65 ถือว่าเกินกึ่งหนึ่งขึ้นมาสบายๆ เบนนีกล่าวว่า พรรคบลูแอนด์ไวท์เคารพการตัดสินใจของประชาชน ยาอีร์ ลาปิด อันดับสองของพรรคกล่าว่าแม้พรรคจะไม่ชนะเลือกตั้ง แต่การเป็นฝ่ายค้านของบลูแอนด์ไวท์จะทำให้ชีวิตทางการเมืองของพรรคลิคุดเหมือนตกนรก

การชนะของพรรคลิคุด ส่งให้เบนจามิน อดีตคอมมานโดอายุ 69 ปี จะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอิสราเอลอย่างยาวนานที่สุด โดยจะแซงหน้าดาวิด เบน-กูรีออน ผู้ก่อตั้งประเทศอิสราเอลที่ดำรงตำแหน่งทั้งสิ้น 13 ปี 127 วัน (ปัจจุบันเบนจามินดำรงตำแหน่งมาแล้ว 13 ปี 28 วัน)

แม้มีข้อกล่าวหาเรื่องคอรัปชันสามคดีเป็นชนักปักหลังอยู่ เบนจามินก็เดินหน้าก่อดีลจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคนิยมศาสนาและขวาจัด โดยหลังผลการเลือกตั้งมีผู้ชนะชัดเจน ผู้นำหลายประเทศได้แสดงความยินดีกับเบนจามิน โดยเฉพาะประเทศที่มีลักษณะชาตินิยม เบนจามินทวีตว่า โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนปัจจุบัน ได้โทรศัพท์มาแสดงความยินดีที่ได้รับเลือกตั้งเป็นวาระที่ห้า

“ความจริงที่ว่าบิบี (ชื่อเล่นของเบนจามิน) ชนะ ผมคิดว่าเราจะเห็นการจัดการที่ดีในเรื่องของสันติภาพ” ทรัมป์กล่าว โดยในการเลือกตั้งครั้งนี้เบนจามินและพรรคใช้เรื่องการได้รับการยอมรับจากสหรัฐฯ พันธมิตรยาวนานของอิสราเอลมาใช้เป็นประเด็นหาเสียง

ในช่วงสองปีที่ผ่านมา สหรัฐฯ มีบทบาทกับพลวัตทางการเมืองต่างประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางมาก โดยเฉพาะในประเด็นความขัดแย้งอิสราเอล-ปาเลสไตน์ ซึ่งทางสหรัฐฯ ดำเนินนโยบายตามความต้องการของล็อบบี้ยิสต์ฝ่ายขวาจัดของอิสราเอลหลายข้อ ไม่ว่าจะเป็นการลดการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ชาวปาเลสไตน์ ยอมรับนครเยรูซาเล็ม นครโบราณที่เป็นพื้นที่พิพาทระหว่างอิสราเอล-ปาเลสไตน์ ว่าเป็นเมืองหลวงของอิสราเอล ไปจนถึงการยอมรับว่าที่ราบสูงโกลานที่อิสราเอลยึดมาจากซีเรียในสงครามเมื่อปี 2510 เป็นพื้นที่อธิปไตยของอิสราเอล สอดคล้องกับที่เบนจามินให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนจะเริ่มการเลือกตั้ง ทั้งที่การยึดครองพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ

ในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนเลือกตั้ง เบนจามินพยายามเรียกคะแนนจากชาตินิยมฝ่ายขวาจัด โดยสัญญาว่าจะทำให้ชุมชนคนยิวในเขตเวสท์ แบงค์ ที่เป็นพื้นที่ใต้การครอบครองของชาวปาเลสไตน์เป็นเขตใต้อำนาจอธิปไตยของอิสราเอล ท่าทีเช่นนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นการดับฝันการเกิดรัฐปาเลสไตน์ในอนาคต

ประชากรจำนวนหนึ่งในห้าของอิสราเอลเป็นชาวอาหรับซึ่งมีสิทธิลงคะแนนเสียงตามกฎหมาย แต่ก็มีเสียงจากชุมชนอาหรับให้คว่ำบาตรการเลือกตั้งนี้ จนเป็นผลให้กลุ่มพรรคการเมืองอาหรับเสียที่นั่งในสภาไปสามที่นั่ง

พรรคลิคุดถูกตำหนิเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาจากการส่งทีมสังเกตการณ์การเลือกตั้งพร้อมกล้องถ่ายรูปไปยังเขตเลือกตั้งของกลุ่มคนอาหรับ นักการเมืองอาหรับมองการทำเช่นนี้เป็นการข่มขู่ผู้ลงคะแนนเสียง ซึ่งพรรคลิคุดก็ออกมาตอบโต้ว่าทำไปเพื่อป้องกันการโกงเลือกตั้ง

