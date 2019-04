สภานิวซีแลนด์โหวต 119 ต่อ 1 เสียงให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายอาวุธปืนในประเทศ หลังเกิดเหตุคนขาวสังหารผู้คนในมัสยิดที่ไครสต์เชิร์ชเมื่อ มี.ค. ที่ผ่านมา จนมีผู้เสียชีวิต 50 ราย การเปลี่ยนแปลงกฎหมายนี้จะเป็นการสั่งห้ามอาวุธกึ่งอัตโนมัติแบบที่ใช้ในทางการทหาร โดยระบุให้ผู้ที่ครอบครองอาวุธสามารถขายคืนอาวุธได้

สภาผู้แทนราษฎรนิวซีแลนด์ (ที่มา:วิกิพีเดีย)

12 เม.ย. 2562 รัฐสภานิวซีแลนด์โหวตลงมติอย่างแทบจะเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 10 เม.ย. ที่ผ่านมา ให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายอาวุธปืนในประเทศหลังจากที่มีเหตุการณ์กราดยิงผู้คนในมัสยิดที่ไครสต์เชิร์ชที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 50 ราย

สมาชิกสภานิวซีแลนด์โหวตลงมติให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายอาวุธปืนในประเทศด้วยคะแนนเสียง 119 ต่อ 1 ให้มีการสั่งห้ามอาวุธปืนกึ่งอัตโนมัติที่มีลักษณะแบบที่ใช้ในทางการทหาร โดยที่นายกรัฐมนตรี จาซินดา อาร์เดิร์น แถลงต่อสภาว่าพวกเขาต้องการเป็นปากเสียงแทนผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์สังหารหมู่ที่ไครสต์เชิร์ช

ถ้าหากกฎหมายดังกล่าวได้รับการลงนามยินยอมจากข้าหลวงใหญ่ต่างพระองค์ในนิวซีแลนด์ ก็จะมีการบังคับใช้อย่างเร็วที่สุดในวันที่ 12 เม.ย. นี้

การแก้กฎหมายนี้มีขึ้นหลังจากกรณีเหตุกราดยิงที่มัสยิด 2 แห่งในไครสต์เชิร์ช ซึ่่งอาร์เดิร์นเคยกล่าวถึงเหตุการณ์นี้ไว้ว่าเป็น "วันที่มืดมนที่สุดในประวัติศาสตร์ของนิวซีแลนด์"

อาร์เดิร์นแถลงต่อสภาเมื่อวันที่ 10 เม.ย. ว่า "พวกเรามาถึงจุดนี้ในที่สุดเพราะมีคน 50 คนเสียชีวิต และพวกเขาก็ไม่มีปากเสียง" เธอกล่าวต่อไปว่า "พวกเราในสภาแห่งนี้คือปากเสียงของพวกเขา และในวันนี้ พวกเราก็ใช้สิทธิใช้เสียงที่มีอย่างมีสติปัญญา" อาร์เดิร์นเปิดเผยอีกว่ารัฐบาลจะจัดให้มีการรับซื้อคืนอาวุธจากผู้ครอบครองอาวุธเหล่านี้เพื่อให้ผู้ครอบครองอาวุธไม่ต้องสูญเสียทางการเงิน

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการตั้งข้อหาต่อคนร้ายที่ก่อเหตุชื่อ เบรนตัน ทาร์รานต์ ด้วยข้อหาฆาตกรรม 50 กระทง และข้อหาพยายามฆ่าอีก 39 กระทง มีการนัดไต่สวนทาร์รานต์ในชั้นศาลภายในวันที่ 14 มิ.ย. ที่จะถึงนี้หลังจากมีการวัดผลทางสุขภาพจิตของเขาแล้ว

