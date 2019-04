จากกรณีที่ 'จูเลียน อัสซานจ์' ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์วิกิลีกส์ถูกจับกุมตัวจากสถานทูตเอกวาดอร์ในกรุงลอนดอน หลังจากที่ทางการเอกวาดอร์ยกเลิกสถานะผู้ลี้ภัยของเขา ก็มีชาวเน็ตพากันตั้งข้อสงสัยและพยายามหาคำตอบว่า แมวที่อัสซานจ์เลี้ยงไว้ที่สถานทูตจะเป็นอย่างไรบ้าง

ภาพแมวที่ 'จูเลียน อัสซานจ์' เคยเลี้ยงไว้และได้รับการเผยแพร่ออกสื่อจนได้รับการขนานนามว่า 'แมวสถานทูต' ซึ่งมีการตั้งชื่อเรียกว่า 'เจมส์' บ้าง 'แคท-สโตร' บ้าง ที่มาภาพ: เพจ Embassy Cat

อัสซานจ์เป็นผู้ลี้ภัยในสถานทูตเอกวาดอร์มาเป็นเวลานาน 7 ปี แต่ตำรวจอังกฤษก็เข้าจับกุมตัวอัสซานจ์หลังประธานาธิบดีเวนิน โมเรโน ยกเลิกสถานะผู้ลี้ภัยของเขา โดยทางการอังกฤษจะพิจารณาในภายหลังว่าจะส่งตัวอัสซานจ์ให้ทางการสหรัฐฯ หรือไม่ จากการที่ทางการสหรัฐฯ ต้องการดำเนินคดีเขาในข้อหาร่วมมือกับอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองเชลซี แมนนิง ในการให้ดาวน์โหลดฐานข้อมูลที่เป็นเอกสารราชการลับของสหรัฐฯ ซึ่งอัสซานจ์มีโอกาสถูกลงโทษจำคุก 5 ปี ถ้าหากถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานสมรู้ร่วมคิดในการเจาะฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์

ทั้งนี้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวเน็ตพากันสงสัยนั่นคือแมวที่อัสซานจ์เคยเลี้ยงไว้และได้รับการเผยแพร่ออกสื่อจนได้รับการขนานนามว่า 'แมวสถานทูต' จะเป็นอย่างไรบ้างเมื่ออัสซานจ์ที่เคยเลี้ยงดูมันถูกจับกุมตัว เจ้าแมวตัวดังกล่าวนี้มีการตั้งชื่อเรียกว่า 'เจมส์' บ้าง 'แคท-สโตร' บ้าง (ตั้งชื่อเลียน 'ฟิเดล คาสโตร' อดีตผู้นำคิวบา) มันเคยออกสื่อในทำนองเป็นสิ่งที่ลดความตึงเครียดให้กับผู้ก่อตั้งวิกิลีกส์ที่ต้องเผชิญกับปัญหาจากกลุ่มผู้นำโลก

แมวสถานทูตมีโซเชียลทวิตเตอร์และอินสตาแกรมของตัวเอง มีจำนวนผู้ติดตาม 31,000 และ 5,000 ฟอลโลว์ตามลำดับ ซึ่งมักจะมีมุขตลกเล่นในเรื่องเกี่ยวกับแมวโยงเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ เช่น ระบุว่าแมวสถานทูตตัวนี้สนใจใน 'การต่อต้านการสอดเนี้ยว' (counter-purrveillance) ซึ่งเป็นการเล่นกับ 'การต่อต้านการสอดแนม' (counter-surveillance)

ถึงแม้ขาวเน็ตจะถามไถ่ตั้งข้อสงสัยไปต่างๆ นานา แต่ก็มีข้อมูลจากหลายแหล่งระบุว่าแมวตัวนี้ไม่ได้อยู่ที่สถานทูตแล้ว หนังสือพิมพ์อิตาลีเมื่อเดือน พ.ย. 2561 ระบุว่าอัสซานจ์เป็นคนปล่อยให้แมวออกไปจากสถานทูตเองเพราะไม่อยากให้มันอยู่ตัวเดียว ขณะที่สื่อสปุกนิคจากรัสเซียเคยติดต่อไปที่สถานทูตก็ได้รับคำตอบกลับมาว่าแมวสถานทูตตัวนี้ไม่ได้อยู่ในสถานทูตแล้วเพราะพวกเขา 'ไม่ได้เป็นร้านขายสัตว์เลี้ยง'

ทั้งนี้ เจมส์ บอล อดีตพนักงานของวิกิลีกส์ผู้ที่แปรพักตร์จากองค์กรหลังจากทำงานได้ 3 เดือนระบุว่าทางสถานทูตให้แมวตัวนี้กับสถานรับเลี้ยงสัตว์ 'เมื่อนานมาแล้ว' อย่างไรก็ตามมีคนที่ใกล้ชิดกับอัสซานจ์กล่าวถึงเรื่องนี้โดยอ้างอิงจากคนของทีมทนายความของอัสซานจ์ระบุว่าเขาให้แมวตัวนี้กับสมาชิกครอบครัวเขาไปเลี้ยงดูต่อหลังจากที่ทางสถานทูตเอกวาดอร์ขู่ว่าจะส่งแมวตัวนี้ไปที่สถานรับเลี้ยง "พวกเขาจะได้พบเจอกันอีกครั้งเมื่อได้อิสรภาพ" ฮันนา โจนาสซัน ทนายความของอัสซานจ์ระบุผ่านทวิตเตอร์

แต่ทว่าเส้นทางสู่อิสรภาพของอัสซานจ์ก็เผชิญกับอุปสรรคขรุขระเมื่อรัฐบาลโมเรโนของเอกวาดอร์กล่าวหาว่าวิกิลีกส์มีส่วนเกี่ยวข้องกับ 'เอกสารไอเอ็นเอ' ซึ่งเป็นเอกสารที่แฉการทุจริตคอร์รัปชันของรัฐบาล และอ้างใช้เรื่องนี้ในการถอดสถานะคุ้มครองของอัสซานจ์ ส่งผลให้มีการเข้าจับกุมล่าสุด อย่างไรก็ตามฝ่ายสนับสนุนวิกิลีกส์ระบุว่าการแฉเรื่องดังกล่าววิกิลีกส์และอัสซานจ์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เลยเว้นแต่การนำเสนอเรื่องนี้ผ่านทางทวิตเตอร์เท่านั้น แต่สาเหตุที่โมเรโนตั้งเป้ากับอัสซานจ์เป็นเพราะต้องการเบี่ยงเบนความสนใจจากเรื่องที่ตัวเองกำลังถูกตรวจสอบการทุจริตเท่านั้น

