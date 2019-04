ไฟไหม้มหาวิหารนอเตรอดามในฝรั่งเศสยังไม่พบสาเหตุเพลิงไหม้ ประธานาธิบดีเดินหน้าระดมทุนทั่วโลก ตามหาผู้มีฝีมือมาบูรณะ และยังมีเหตุการณ์ที่ถูกกล่าวถึงน้อยกว่าคือมัสยิดโบราณอัล-อักซอในเยรูซาเล็มอายุเกือบพันปีก็เกิดเพลิงไหม้เช่นกัน คาด ต้นเพลิงเกิดจากเด็ก เว็บไซต์บัซฟีดรวมความพยายามโยงเพลิงนอเตรอดามกับก่อการร้ายมุสลิมด้วยข้อมูลเท็จหลายรูปแบบ

ซ้ายไปขวา มัสยิด อัล-อักซอ มหาวิหารนอเตรอ ดาม

16 เม.ย. 2562 สืบเนื่องจากเหตุเพลิงไหม้มหาวิหารนอเตรอดาม โบสถ์โบราณอายุ 850 ปี สถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาตร์กลางกรุงปารีสเมื่อคืนวานนี้ (15 เม.ย. ตามเวลาท้องถิ่นฝรั่งเศส) ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการควบคุมเพลิงและความเสียหายของโครงสร้างอาคารไว้ได้

ในส่วนของความเสียหาย รายงานจากสื่อต่างประเทศล่าสุดรายงานว่ายอดแหลมที่เป็นหนึ่งในจุดโดดเด่นของมหาวิหารได้หักลงและหลังคาที่เป็นไม้ก็ถูกเพลิงเผาเป็นจำนวนมาก มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงบาดเจ็บสาหัสหนึ่งนาย วัตถุโบราณบางส่วนถูกนำออกมาเก็บรักษาอย่างปลอดภัย แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังไม่ทราบชะตากรรม ส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้นั้นยังไม่แน่ชัด โดยทางตำรวจระบุว่าเพลิงเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ และอาจเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างในมหาวิหาร

ด้านประธานาธิบดีฝรั่งเศส เอมมานูเอล มาครง ที่เดินทางไปยังสถานที่เกิดเหตุได้ให้คำสัตย์ว่าจะบูรณะมหาวิหารขึ้นมาใหม่ และขอบคุณไปยังนักผจญเพลิงผู้กล้าหาญจำนวนหลายร้อยคนที่ต่อสู้อยู่หลายชั่วโมง และจะยังคงทำหน้าที่ต่อไปทั้งคืน

“สิ่งที่เกิดขึ้นในกรุงปารีสคืนนี้ ในมหาวิหารนี้ คือเหตุการณ์ที่เลวร้าย” มาครงกล่าว โดยต่อจากนี้เขามีแผนจะระดมทุนและนำผู้มีฝีมือที่เก่งที่สุดจากทั่วโลกมาบูรณะมหาวิหารทั้งหลัง โดยขณะนี้ ประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้เริ่มเปิดการรณรงค์ทั่วโลกเพื่อระดมทุนซ่อมแซมนอเตรอดามแล้ว

ในวันเดียวกันนั้น (15 เม.ย. 2562) ที่นครเยรูซาเล็ม มีรายงานข่าวว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่มัสยิดอัล-อักซอ ศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์อันดับสามของศาสนาอิสลามและโบราณสถานชื่อดัง โดยวิดีโอแสดงภาพไฟและควันลุกลามออกมาจากหลังคาส่วนของห้องภาวนามาร์วานี หรือรู้จักกันอีกชื่อว่าโรงม้าของโซโลม่อน ด้านสำนักข่าวปาเลสไตน์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงไว้ได้แล้ว ส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้นั้น ชีค อัซซาม อัล กาติบ ผู้อำนวยการแผนกกิจการมัสยิดของอัล-อักซอ ได้กล่าวกับสื่อประเทศจอร์แดนว่าต้นเพลิงเกิดขึ้นบริเวณลานกว้าง ซึ่งจากข้อมูลขั้นต้นคาดว่าเกิดจากเด็กๆ ที่ไปเล่นบริเวณนั้น

ความพยายามโยงก่อการร้ายมุสลิมว่อนเน็ต

เจน ลิตวีเนนโค ผู้สื่อข่าวของบัซฟีด เว็บไซต์ให้บริการเนื้อหาออนไลน์ชื่อดังที่มีการทำงานข่าวด้วย ได้รวบรวมสมมติฐานแบบทฤษฎีสมคมคิดมาอธิบายเหตุการณ์เพลิงไหม้มหาวิหารนอเตรอดามโดยไม่มีเหตุผลสนับสนุนที่เพียงพอ เช่นเว็บไซต์ infowars ที่นำเอาทวิตเตอร์ที่มีการลบไปแล้วที่เขียนว่ารู้จักคนงานในมหาวิหารที่บอกว่าเพลิงไหม้ดังกล่าวเกิดขึ้นโดยจงใจ หรือการบันทึกภาพหน้าจอ (แคปจอ) เอาภาพผู้ที่กดแสดงความรู้สึกด้วยอีโมติค่อนหัวเราะต่อวิดีโอเพลิงไหม้มหาวิหารว่าเป็นชาวมุสลิมซึ่งไม่สามารถหาหลักฐานยืนยันได้

ในโลกทวิตเตอร์มีการปลอมบัญชีผู้ใช้งานทวิตเตอร์เป็นสำนักข่าว CNN แล้วเขียนพาดหัวว่า “CNN ยืนยัน เพลิงไหม้นอเตรอดามเกิดจากการก่อการร้าย” จากบัญชีที่ชื่อว่า CNNpolitics2020 ที่เพิ่งตั้งขึ้นมาในเดือนนี้และมีผู้ติดตามแค่เจ็ดคน แต่ทวีตดังกล่าวได้รับการรีทวีตต่ออย่างรวดเร็วก่อนที่บัญชีดังกล่าวจะถูกลบโดยทวิตเตอร์เองในสองชั่วโมงหลังจากเผยแพร่ทวีตดังกล่าว

นอกจาก CNN แล้ว ยังมีผู้ปลอมแปลงบัญชีของสื่อฟอกซ์ นิวส์ ของสหรัฐฯ ที่ทวีตว่าอิลฮาน โอมาร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.) จากรัฐมินเนสโซตา ผู้เป็นมุสลิมกล่าวต่อเหตุการณ์ว่า “พวกเขาได้รับในสิ่งที่พวกเขากระทำ” ต่อมาบัญชีดังกล่าวถูกลบไปแล้ว

นอกจากนั้นมีการกลับมาแชร์ข่าวเก่าในปี 2559 ที่พบถังน้ำมันและเอกสารภาษาอราบิกอยู่ในรถบริเวณมหาวิหาร ซึ่งในวันนั้นเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสจับกุมชาวฝรั่งเศสที่มีแผนจะทำคาร์บอมใส่มหาวิหาร แต่ข่าวดังกล่าวถูกนำมาปล่อยอีกครั้งในทวิตเตอร์ นอกจากนั้นเว็บไซต์จิฮัดวอทช์ที่นำเสนอเนื้อหาในเชิงเกลียดกลัวมุสลิม ก็นำข่าวดังกล่าวไปขึ้นพาดหัวใหม่ว่า “ฝรั่งเศส: หญิงมุสลิม “ตามหาความรัก” วางแผนระเบิดรถบรรจุถังน้ำมันใกล้มหาวิหารนอเตรอดาม” ในวันเดียวกับเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งหากไม่คลิกเข้าไปจะไม่รู้ว่าเป็นข่าวเมื่อปี 2559 โดยทางผู้เขียนได้ออกมาให้เหตุผลว่า เขาเผยแพร่ข่าวดังกล่าวไปก่อนที่จะมีเหตุเพลิงไหม้ โดยตั้งเวลาเผยแพร่เอาไว้ก่อน เจนมองเหตุการณ์เหล่านี้เป็นความพยายามโยงเหตุการณ์เมื่อราวสามปีที่แล้วกับเหตุการณ์ในครั้งนี้

