แกนนำผู้ชุมนุมในซูดานเรียกร้องคณะรัฐประหารให้คืนอำนาจสู่ประชาชน โดยจัดตั้งสภาพลเรือนสี่ปี ไล่อัยการสูงสุด ประธานตุลาการออก ยุบพรรคเผด็จการ จำกัดตัวแทนทหารในสภา ด้านผู้ยึดอำนาจแม้จะเปลี่ยนผู้นำสภา แต่ก็ยังไม่ตอบรับข้อเรียกร้องดังกล่าว ทั้งยังระบุว่าการเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบพลเรือนอาจใช้เวลาถึงสองปี

ภาพการประท้วงในกรุงคาร์ทูม เมืองหลวงของซูดาน (ที่มา:วิกิพีเดีย)

16 เม.ย. 2562 ความคืบหน้าสถานการณ์ทางการเมืองในซูดานหลังกองทัพรัฐประหาร ยึดอำนาจจากประธานาธิบดีโอมาร์ อัล-บาเชียร์ที่ครองอำนาจมานาน 30 ปีเมื่อ 11 เม.ย. ที่ผ่านมา ท่ามกลางกระแสการประท้วงขับไล่ตัวอัล-บาเชียร์ ก่อนที่จะคัดค้านการสถาปนาอำนาจทางการเมืองต่อของกองทัพ ล่าสุดการชุมนุมในกรุงคาร์ทูม เมืองหลวงของซูดานยังดำเนินต่อไป โดยผู้ประท้วงเรียกร้องให้มีการจัดตั้งรัฐบาลเรือนและขจัดมรดกของเผด็จการอัล-บาเชียร์

หลังรัฐประหาร ซูดานถูกปกครองโดยสภาทหารที่กำหนดว่าจะใช้เวลาเปลี่ยนผ่านประเทศสองปี แต่เดิมนำโดยนายพลอาวัด อิบน์ อูฟ หัวหน้าคณะรัฐประหาร ที่หลังจากยึดอำนาจหนึ่งวันก็ตัดสินใจลาออกจากการเป็นผู้นำสภา แล้วแต่งตั้งให้พลโทอับเดล ฟัตตาห์ อัล-บูร์ฮัน เป็นผู้นำสภาแทน ส่วนเคอร์ฟิวที่ตั้งเอาไว้ในเวลา 22.00 น. – 4.00 น. ของทุกวันก็ถูกยกเลิกไป ทั้งนี้ ผู้ชุมนุมได้ฝ่าฝืนเคอร์ฟิวและดำเนินการชุมนุมที่กระทำมาแล้วกว่าสี่เดือนต่อไป

กลุ่มสมาคมวิชาชีพซูดาน (SPA) หนึ่งในกลุ่มแกนนำการชุมนุมเรียกร้องให้สภาทหารถูกยุบลงและแทนที่ด้วยสภาพลเรือนที่จะต้องจำกัดจำนวนผู้แทนของทหารในสภาดังกล่าว นอกจากนั้นยังเรียกร้องให้ไล่อัยการสูงสุดและประธานฝ่ายตุลาการออก รวมถึงยุบพรรคสภาแห่งชาติ (National Congress Party) พรรคการเมืองของอัล-บาเชียร์

“วัตถุประสงค์ของการปฏิวัติจะไม่ได้มาอย่างเต็มที่และสมบูรณ์ภายใต้การฉวยใช้อยู่ข้างหลังม่านจากพวกซากเดนของระบอบ” ทาฮา โอสมาน สมาชิกของ SPA กล่าวกับผู้สื่อข่าวอัลจาซีรา

หลังรัฐประหาร มีการเจรจากันระหว่างแกนนำการชุมนุมกับคณะรัฐประหารเรื่อยมา จนในวันเสาร์ที่ผ่านมานี้ (13 เม.ย. 62) แกนนำผู้ชุมนุมได้ส่งข้อเรียกร้องให้กับคณะรัฐประหาร แต่ก็ยังไม่มีคำตอบรับใดๆ ต่อข้อเรียกร้องดังกล่าวอย่างเป็นทางการ โดยข้อเรียกร้องดังกล่าวมีเนื้อหาทำนองว่า ให้ผ่องถ่ายอำนาจให้กับสภาพลเรือนเป็นเวลาสี่ปีแล้วจึงให้มีการเลือกตั้ง

พลโทอัล-บูร์ฮานให้คำมั่นจะปรับโครงสร้างสถาบันรัฐและถอนรากถอนโคนระบอบอัล-บาเชียร์รวมถึงสัญลักษณ์ของระบอบด้วย และยังกล่าวว่าการผ่องถ่ายอำนาจไปสู่พลเรือนอาจต้องใช้เวลาถึงสองปี

