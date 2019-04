มองมหาวิหารนอเทรอดามในฐานะผลงานร่วมกันของมนุษย์จากงานของวิกเตอร์ ฮูโก

จากเหตุการณ์เพลิงไหม้มหาวิหารนอเทรอดามแห่งกรุงปารีส ทำให้สื่อหลายแห่งนำเสนอเรื่องนี้บนความสะพรึงและเจ็บปวด อย่างไรก็ตามสื่อ Vox นำเสนอถึงความเสียหายนี้ในอีกแง่มุมหนึ่ง โดยอ้างอิงจากสิ่งที่วิกเตอร์ ฮูโก เขียนถึงในนิยาย "คนค่อมแห่งนอเทรอดาม" พวกเขาระบุว่าเหตุน่าเศร้านี้ไม่ได้สร้างความเสียหายต่อปูชนียสถานและศิลปะวัตถุที่เป็นสมบัติของโลกเท่านั้น แต่ยังเป็นความสูญเสียต่อการสละแรงกายที่คนหลายรุ่นช่วยกันสร้างมันขึ้นมาด้วย

ภาพสื่อต่างประเทศกับหน้าหนึ่งเรื่องเพลิงไหม้มหาวิหารนอเทรอดาม (ที่มา: Facebook/ จุลสาร ราชดำเนิน)

17 เม.ย. 2562 สืบเนื่องจากเหตุเพลิงไหม้มหาวิหารนอเทรอดามในกรุงปารีสเมื่อคืนวันที่ 15 เม.ย. ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นฝรั่งเศส สื่อ Vox ระบุว่า "ถ้าหากเราสูญเสียมหาวิหารนอเทรอดาม พวกเราไม่เพียงสูญเสียปูชนียสถานและศิลปะวัตถุที่มีคุณค่าเท่านั้น แต่นอเทรอดามยังเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จของมนุษยชาติ และที่สำคัญกว่านั้นคือความสำเร็จในทางสังคม มันไม่ใช่สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นด้วยมือคนๆ เดียว แต่เป็นการลงแรงของคนหลายรุ่นต่อๆ กัน"

มหาวิหารนอเทรอดามซึ่งเป็นฉากของนิยายสำคัญและสถานที่ๆ ผู้คนนิยมมาท่องเที่ยวแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 1723 และใช้เวลาถึงประมาณ 200 ปีถึงจะสร้างเสร็จ และในช่วงที่มันสร้างเกือบจะเสร็จแล้วนั้นเองมันก็ผ่านร้อนผ่านฝน รอดพ้นเหตุการณ์ต่างๆ ในประวัติศาสตร์มาได้ในช่วงหลายศตวรรษไม่ว่าจะเป็นสงครามโลกครั้งที่สอง จักวรรดินโปเลียน ไปจนถึงสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนผัน ก่อนหน้านี้ในปี 2329 เคยมีกรณีที่ยอดวิหารเกือบจะพังมาก่อนแต่ก็มีการนำของเก่าออกและสร้างของใหม่แทน

"นอเทรอดามเป็นเสมือนตัวแทนของสิ่งที่งดงามที่สุดที่มนุษย์สามารถสร้างขึ้นมาได้ ถ้าหากพวกเราทุ่มเทแรงกาย กำลังทรัพย์และทรัพยากรอย่างมากจนคาดไม่ถึง" Vox ระบุในบทความ

Vox ยังได้ระบุถึงนิยายเรื่อง "คนค่อมแห่งนอเทรอดาม" ผลงานของวิกเตอร์ ฮูโก ในหนังสือเรื่องนี้ฮูโกสื่อถึงมหาวิหารนอเทรอดามเอาไว้ในฐานะที่เป็นศิลปะที่มนุษยชาติเป็นรังสรรค์เอง ไม่ได้เป็นผลงานเฉพาะของศิลปินคนใดคนหนึ่ง แต่ทว่าในนิยายคนค่อมฯ ก็ไม่ได้ระบุถึงนอเทรอดามเพียงในแง่ของความยิ่งใหญ่อย่างเดียว ในยุคสมัยของฮูโก นอเทรอดามเป็นสถาปัตยกรรมเก่าล้าสมัยที่ถูกละเลย แม้กระทั่งในช่วงท้ายของคำนำเรื่องคนค่อมแห่งนอเทรอดามก็มีการทำนายไว้ว่า "ศาสนจักรก็อาจจะหายไปจากโลกในอีกไม่ช้า" แต่ทว่าคำทำนายของเขาก็ไม่เป็นความจริง มีทั้งการบูรณะนอเทรอดามและการที่ผู้คนหันกลับไปหาศาสนาในเวลาต่อมา

เรียบเรียงจาก

Why Notre Dame matters, in one Victor Hugo passage, Vox, Apr. 15, 2019