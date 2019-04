เลือกตั้งอินโดนีเซียเห็นผู้ชนะในตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วจากการผลสำรวจคะแนนดิบ โจโค วิโดโดยังคงกำชัยชนะเหนือนายพลปราโบโวเป็นสมัยที่สอง อย่างไรก็ดี ต่างฝ่ายยังยืนยันว่าตนเองชนะ ผลเป็นทางการอาจใช้เวลานาน 5 เดือนเนื่องจากภูมิประเทศกว้าง หมู่เกาะหลักหมื่น ผู้ลงคะแนนเสียงกว่า 193 ล้านคน การเมืองเรื่องอัตลักษณ์ทางศาสนา เชื้อชาติถูกนำมาใช้ในการเลือกตั้งครั้งนี้เช่นกัน

ภาพการรอลงคะแนนเสียงในคูหาเลือกตั้งอินโดนีเซียปี 2562 (ที่มา: Wikipedia)

18 เม.ย. 2562 การเลือกตั้งประธานาธิบดีอินโดนีเซียดำเนินมาถึงจุดที่นับคะแนนด่วน (Quick Count) เกือบเสร็จสิ้น (ร้อยละ 97-99) โดยสำนักโพลซีเอสไอเอสพบว่า โจโค วิโดโด หรือที่รู้จักกันในชื่อ ‘โจโควี’ ตัวแทนพรรคประชาธิปไตยอินโดนีเซีย-การต่อสู้ (PDI-P) ประธานาธิบดีคนปัจจุบันและพรรครัฐบาล นำ พล.ท.ปราโบโว ซูเบียนโต ตัวแทนจากพรรคขบวนการอินโดนีเซียยิ่งใหญ่ (เกอรินทรา) อยู่ที่ร้อยละ 55.49 ต่อ 44.51 ส่วนการนับคะแนนด่วนอีกสำนักโดยลิตบัง กอมปาส แสดงผลว่าโจโควีนำปราโบโวอยู่ที่ร้อยละ 54.52 ต่อ 45.48

ผลนับคะแนนด่วน ซึ่งเป็นการนับคะแนนดิบเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการใน 2,002 คูหาจาก 34 จังหวัดทั่วประเทศ สวนทางกับการออกมายืนยันของปราโบโวเมื่อช่วงเย็นวันพุธ โดยอดีตทหารผู้เคยเป็นลูกเขยของซูฮาร์โต อดีตผู้นำเผด็จการของอินโดนีเซียผู้นี้ระบุว่าการนับคะแนนจริงๆ จากหน่วยเลือกตั้ง 320 แห่งพบว่าคะแนนของปราโบโวนำอยู่โดยมีคะแนนสูงถึงร้อยละ 62

การเลือกตั้งอินโดนีเซียเป็นครั้งแรกที่นำการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา ประธานาธิบดี รองประธานาธิบดีและการเลือกตั้งท้องถิ่นมารวมไว้ในวันเดียวกัน ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกระดับมีจำนวนมากกว่า 245,000 คน เพื่อชิงเก้าอี้เกือบ 24,000 ที่นั่ง

เมื่อเย็นวานนี้ (17 เม.ย. 2562) โจโควี ปราศรัยต่อหน้าผู้สนับสนุนและสื่อมวลชนในโรงละครจาการ์ตา (Djakarta Theatre) ขอให้ประชาชนกลับมาสามัคคีฉันท์พี่น้องหลังการแข่งขันในสนามเลือกตั้ง หลังทราบผลจากการนับคะแนนด่วนที่แสดงผลว่าโจโควียังคงเอาชนะปราโบโวอีกครั้ง หลังกำชัยชนะในการแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีมาก่อนเมื่อปี 2557

การเลือกตั้งครั้งนี้มีประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงราว 193 ล้านคนจากประชากรทั้งหมดราว 250 ล้านคน แม้คะแนนการนับด่วนจะออกมาพอให้เห็นแนวโน้มแล้ว แต่ผลอย่างเป็นทางการอาจต้องใช้เวลานานถึงห้าเดือนเนื่องจากขนาดประชากรที่มาก พื้นที่กว้างใหญ่ที่มีโซนเวลาถึงสามโซนและสภาพภูมิประเทศที่เป็นหมู่เกาะจำนวนกว่า 17,000 เกาะที่มีคูหาเลือกตั้งทั่วประเทศมากกว่า 800,000 คูหา โดยพิธีรับมอบตำแหน่งประธานาธิบดีจะมีขึ้นในวันที่ 20 ต.ค. 2562

ผู้ลงคะแนนเสียงในอินโดนีเซียจะลงคะแนนเสียงโดยการเจาะรูบนบัตรเลือกตั้ง ไม่ใช่การกา จากนั้นจะเอานิ้วไปจุ่มในหมึกฮาลาลเพื่อเป็นหลักฐานว่าลงคะแนนเสียงแล้วและป้องกันการโกงแบบวนเข้าไปลงคะแนนเสียงใหม่

การเลือกตั้งครั้งนี้มีการใช้ข้อมูลปลอมและมีการต่อสู้กันในเรื่องอัตลักษณ์อย่างเรื่องเชื้อชาติและศาสนา การแสดงออกทางการเมืองจากเรื่องศาสนาเห็นชัดเมื่ออดีตผู้ว่าการกรุงจาการ์ตา บาสุกี จาฮาจา หรือที่รู้จักกันในชื่อ อาฮก (Ahok) ผู้มีเชื้อสายจีนและนับถือศาสนาคริสต์ อดีตพันธมิตรสำคัญของโจโควี ถูกดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นศาสนาเมื่อปี 2559 โดยถูกกล่าวหาว่าหมิ่นคัมภีร์อัลกุรอ่าน และต่อมาก็แพ้เลือกตั้งชิงตำแหน่งผู้ว่าฯ จาการ์ตา

นอกจากนั้น การที่โจโควีลงแข่งขันโดยมีมารุฟ อามิน ร่วมชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดี ยิ่งทำให้ถูกมองว่าเขาพยายามจะชิงฐานเสียงที่เป็นชาวมุสลิมจากปราโบโว เนื่องจากมารุฟเป็นอดีตหัวหน้ากลุ่มนาฮ์ดลาตุล อูลามะ องค์กรทางอิสลามที่ใหญ่ที่สุดในโลก

