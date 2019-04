ในสหรัฐฯ สัปดาห์นี้มีสื่อหลายแห่งพูดถึงเบอร์นี แซนเดอร์ส นักการเมืองปีกซ้ายพรรคเดโมแครตที่ไปออกรายการของช่องฝ่ายขวาอย่างฟ็อกซ์นิวส์ แต่สามารถเรียกเสียงตอบรับได้อย่างดีไม่ว่าจะในเรื่องสวัสดิการหรือการเน้นเก็บภาษีคนรวย โดยเขายอมรับว่าตัวเขาเองก็เป็นคนรวยคนหนึ่งเช่นกัน แต่ก็ไม่เห็นด้วยกับการผ่อนผันภาษีคนรวยของรัฐบาลทรัมป์ เพราะเขาต้องการจ่ายภาษีอย่างเป็นธรรม

เบอร์นี แซนเดอร์ส ในรายการ ทาวน์ ฮอลล์ ช่องฟอกซ์ นิวส์ (ที่มา: Youtube/ Washington Post)

18 เม.ย. 2562 "ผมเชื่อว่าสวัสดิการสุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน ไม่ใช่สิทธิพิเศษ" คือสิ่งที่เบอร์นี แซนเดอร์ส นักการเมืองปีกซ้ายของพรรคเดโมแครตประกาศไว้ในขณะที่เขาอยู่ในรายการโทรทัศน์ของช่องฟ็อกซ์นิวส์ ช่องฝ่ายอนุรักษ์นิยมในสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 15 เม.ย. ที่ผ่านมา

การไปออกรายการที่ชื่อ ทาวน์ ฮอลล์ ในครั้งนี้ของแซนเดอร์สกลายเป็นที่พูดถึงกันในสื่ออื่นๆ หลายแห่งในทำนองชื่นชมว่าถึงแซนเดอร์สจะเข้าไปอยู่ในรายการของกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่สนับสนุนประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แต่ก็สามารถเรียกเสียงเชียร์จากผู้ชมในห้องส่งได้

มีคำถามจากผู้ชมในห้องส่งหลายคำถามส่วนหนึ่งระบุถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการสุขภาพและการเสียภาษีของคนรวย มีคำถามหนึ่งถามแบบตรงไปตรงมาว่า ตัวเบอร์นี แซนเดอร์ส เองอยากจะแบ่งปันอย่างเป็นธรรมด้วยหรือไม่

แซนเดอร์ตอบโดยการยอมรับว่าเขาเองก็เป็นคนรวยคนหนึ่ง ในปีที่แล้วเขามีรายได้ 560,000 ดอลลาร์ (ราว 17 ล้านบาท) จากการขายหนังสือที่เขาเขียนโดยที่ยอมรับว่ามันเป็นเงินจำนวนเยอะมาก อย่างไรก็ตามแซนเดอร์โต้ตอบสื่อฟ็อกซ์นิวส์ที่เคยนำเสนอว่าตัวเขาเองจะได้รับผลประโยชน์จากนโยบายการผ่อนผันภาษีให้คนรวยด้วย ซึ่งแซนเดอร์สพูดถึงเรื่องนี้ว่าจริงอยู่ที่เขา "ได้ประโยชน์" จากนโยบายผ่อนผันภาษีคนรวยแต่เขาก็ยังจะยืนยันโหวตคัดค้านนโยบายที่เอื้อต่อคนรวยนี้ต่อไป

"ไม่ว่าคุณ หรือผม หรือใครก็ตาม ผมคิดว่าคนรวยและบรรษัทใหญ่ๆ ที่มีกำไรพันล้านควรจะเริ่มเสียภาษีอย่างเป็นธรรมได้แล้ว" แซนเดอร์สกล่าวในรายการ อีกทั้งยังท้าทายให้มีการถามเรื่องที่ทรัมป์เสียภาษีและท้าให้ทรัมป์มีความโปร่งใสแบบเขาและภรรยาด้วยการเปิดเผยตัวเลขการเสียภาษีของตัวเองด้วย

ในรายการแซนเดอร์สยังวิจารณ์พรรคเดโมแครตว่าพวกเขาไม่ควรมัวแต่ใช้เวลาโจมตีทรัมป์แต่เพียงอย่างเดียว แต่งานของพวกเขาคือการวางวิสัยทัศน์ ที่มีเหมาะสมกับครอบครัวคนทำงานในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่เขากำลังพยายามทำ เขามองว่าตัวเองและผู้ชมในห้องส่งมีอะไรคล้ายกันมากกว่าที่คิด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความต้องการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้กลายเป็นค่าแรงยังชีพ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานขึ้นมาใหม่อีกครั้ง การให้ทหารผ่านศึกได้รับสัวสดิการสุขภาพ รวมถึงยับยั้งไม่ให้มีการลดสวัสดิการสังคมของประชาชนทั่วไป

ในประเด็นเรื่องสวัสดิการสุขภาพนั้น ผู้ดำเนินรายการของฟ็อกซ์นิวส์ถามผู้คนในห้องส่งว่ามีใครกำลังใช้สวัสดิการสังคมจากที่ทำงานหรือจากบริษัทเอกชน มีคนในห้องส่งยกมือเพียงจำนวนหนึ่ง แต่เมื่อถามว่าใครอยากจะเปลี่ยนไปใช้หรือให้มีระบบสวัสดิการสุขภาพแบบถ้วนหน้าจากรัฐบาลอย่างที่แซนเดอร์สกล่าวไว้บ้างมีคนในห้องส่งส่วนใหญ่ยกมือ

อีกประเด็นหนึ่งที่แซนเดอร์สพูดในรายการคือประเด็นเชื้อชาติสีผิว เขาบอกว่าชาวอเมริกันไม่ควรโทษผู้อพยพให้เป็นตัวร้าย แต่สิ่งที่ผู้คนต้องการจริงๆ คือต้องมีการปฏิรูปเรื่องคนเข้าเมือง แซนเดอร์สผู้ที่เป็นชาวยิวพูดถึงอิลฮาน โอมาร์ ส.ส.หญิงชาวมุสลิมว่าเขาสนับสนุนเธอ การที่เธอถูกโจมตีอยู่ทุกวันๆ เป็นการเหยียดเชื้อชาติสีผิวที่แย่มาก สำหรับประเด็นที่โอมาร์กล่าววิจารณ์อิสราเอลนั้น แซนเดอร์สมองว่าการวิจารณ์รัฐบาลฝ่ายขวาในอิสราเอลเช่นนี้ไม่ถือเป็นการ "ต่อต้านชาวยิว" (Anti-semitic) แต่อย่างใด

อีกหนึ่งคำถามที่ผู้ชมในห้องส่งถามไว้คือแซนเดอร์สจะแก้ไขทัศนคติต่อเรื่องที่ผู้คนในสหรัฐฯ มักมองว่า "สังคมนิยมเป็นเรื่องแย่" ได้อย่างไร แซนเดอร์สตอบว่า "สังคมนิยมประชาธิปไตยสำหรับผมคือการสร้างรัฐบาล สร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้การได้สำหรับทุกคน แทนที่จะเอื้อต่อคนระดับบนสุดร้อยละ 1 เท่านั้น"

