กลุ่มก่อการร้าย 'ไอซิส' อ้างเป็นผู้ก่อเหตุระเบิดในศรีลังกาช่วงอีสเตอร์

กลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลามหรือไอซิสประกาศเมื่อวันที่ 23 เม.ย. ที่ผ่านมาว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุระเบิดพลีชีพหลายแห่งในศรีลังกาช่วงเทศกาลอีสเตอร์วันที่ 21 เม.ย. จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตรวมมากกว่า 300 ราย กลาโหมหวั่นสถานการณ์แย่ลงกว่าเดิมหากเป็นไอซิสจริง เพราะกลุ่มติดอาวุธศรีลังกาเคยร่วมรบกับกลุ่มติดอาวุธดังกล่าวในอิรักและซีเรียด้วย

ที่มาภาพ: BBC

25 เม.ย. 2562 หน่วยงานโฆษณาชวนเชื่ออามัคของกลุ่มก่อการร้ายไอซิสแถลงว่า พวกเขาเป็นผู้ก่อเหตุระเบิดหลายแห่งในศรีลังกาเมื่อวันที่ 21 เม.ย. ที่ผ่านมา โดยมุ่งเป้าโจมตีพลเรือนของกลุ่มประเทศสัมพันธมิตรสหรัฐฯ และชาวคริสต์ในศรีลังกา เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นกับโบสถ์คริสต์และโรงแรมต่างๆ ในศรีลังกาตรงกับช่วงที่มีเทศกาลอีสเตอร์ ซึ่งมีความสำคัญสำหรับชาวคริสต์นิกายคาทอลิกในฐานะวันเฉลิมฉลองการคืนพระชนม์ชีพของพระเยซูหลังเสียชีวิตจากการถูกตรึงกางเขน

ไอซิสกล่าวอ้างความรับผิดชอบในการก่อเหตุครั้งนี้หลังจากมีรูปภาพที่มีคนอ้างว่าเป็นผู้ก่อเหตุระเบิดพลีชีพสามรายแพร่ออกไปในอินเทอร์เน็ต ผู้คนในรูปเหล่านี้โพสต์ท่าถือมีดและปืนอยู่หน้าธงไอซิส มีการระบุชื่อพวกเขาทั้งสามคนซึ่งเป็นชื่อที่มีคนตั้งให้เพื่อใช้ในการสู้รบสำหรับไอซิสโดยเฉพาะ มีการแถลงข่าวจากนายกรัฐมนตรีรานิล วิกรมสิงเห ของศรีลังกาว่า ผู้ก่อเหตุระเบิดพลีชีพจำนวนหนึ่งเป็นผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศกลับศรีลังกา

กลุ่มก่อการร้ายได้เผยแพร่ภาพถ่ายของคน 7 คนที่ปกคลุมใบหน้ายืนอยู่หน้าธงไอซิส มีอยู่ 1 คนที่เปิดเผยให้เห็นใบหน้ามีใบหน้าตรงกับรูปถ่ายของคนที่ชื่อ อะบู อุไบดา หนึ่งในคนที่ก่อเหตุระเบิดพลีชีพที่โรงแรมในศรีลังกา หน้าตาเขาดูคล้ายผู้นำกองกำลังติดอาวุธที่ชื่อ ซาห์ราน ฮัชมี

ถึงแม้ก่อนหน้านี้ไม่นาน รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของจะกล่าวสันนิษฐานว่าเหตุโจมตีในครั้งนี้มีแรงจูงใจมาจากการโต้ตอบเหตุกราดยิงมัสยิดในนิวซีแลนด์เมื่อเดือนที่ผ่านมา แต่นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงก็ประเมินว่าเหตุการณ์ในศรีลังกาเป็นการก่อเหตุในหลายพื้นที่พร้อมกัน การเตรียมก่อเหตุที่มีความซับซ้อนเช่นนี้ภายในเวลาหนึ่งเดือนจะเป็นไปได้จริงหรือไม่

รุวัน วิเจวาเดเน รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของศรีลังกากล่าวโทษว่าสาเหตุที่เกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายในศรีลังกาเป็นเพราะ "ความอ่อนแอ" ของระบบความปลอดภัยของศรีลังกาทำให้พวกเขาล้มเหลวในการสกัดกั้นเหตุระเบิด วิเจวาเดเนกล่าวว่าหน่วยงานข่าวกรองของศรีลังกาสามารถระบุตัวกลุ่มผู้ต้องสงสัยจะก่อเหตุได้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้ว แต่ข้อมูลในเรื่องนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ไม่กี่คนเท่านั้นที่รับรู้

ผู้เชี่ยวชาญยังเตือนอีกว่าฝ่ายผู้ก่อการร้ายอาจจะนำเหตุการณ์คนขาวกราดยิงมัสยิดในนิวซีแลนด์มาอ้างใช้เป็นแรงจูงใจในการแก้แค้น หรือนำเรื่องการโจมตีทางอากาศของชาติตะวันตกมาอ้างเพื่อสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองจะทำให้เกิดภาวะงูกินหางเพราะฝ่ายขวาจัดเองก็อ้างเรื่องการก่อการร้ายของกลุ่มหัวรุนแรงมาสร้างความชอบธรรมให้กับการก่อการร้ายในแบบของตัวเองเช่นกัน

ในขณะเดียวกันหน่วยงานความมั่นคงก็กังวลว่าจะเกิด "ผลกระทบต่อเนื่องแบบโดมิโน" ในเรื่องเหตุการณ์ความรุนแรงจากการที่ไอซิสพยายามสร้างการรับรู้และสร้างแรงสะเทือนอีกครั้งหลังจากที่พวกเขาพ่ายแพ้ในสงครามที่อิรักและซีเรีย ทั้งนี้ กลุ่มติดอาวุธชาวศรีลังกาเคยเป็นกลุ่มคนที่เดินทางไปช่วยไอซิสสู้รบที่อิรักและซีเรียด้วย

เรียบเรียงจาก

Sri Lanka bombings: Isis claims responsibility for deadly church and hotel attacks on Easter Sunday, The Independent, Apr. 24, 2019