ชาวฮ่องกงประท้วงการแก้ไขกฎหมายส่งตัวนักโทษข้ามแดนให้จีนง่ายขึ้น

ชาวฮ่องกงชุมนุมใหญ่เรียกร้องให้รัฐบาลฮ่องกงยุติการแก้ไขกฎหมายเอื้อให้มีการส่งตัวนักโทษข้ามแดนไปยังจีนแผ่นดินใหญ่ โดยเกรงว่าจะถูกใช้เป็นข้ออ้างส่งตัวนักโทษการเมืองผู้ต่อต้านรัฐบาลจีน อย่างกรณีคนขายหนังสือชาวฮ่องกงที่เคยถูกลักพาตัวกลับไปเมืองจีนก่อนหน้านี้

ทิวทัศน์ของฮ่องกงในปี 2009 (ที่มาของภาพประกอบ: Flickr/Bernard Spragg. NZ/Public Domain)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (28 เม.ย.) ประชาชนในฮ่องกงเรือนหมื่นเรือนแสนประท้วงบนท้องถนนเรียกร้องให้รัฐบาลฮ่องกงหยุดแผนการเอื้อให้มีการส่งตัวนักโทษข้ามแดนให้จีนแผ่นดินใหญ่ง่ายขึ้น

ผู้จัดการชุมนุมประเมินว่ามีผู้เข้าร่วมชุมนุมมากกว่า 100,000 คน ขณะที่ตำรวจประเมินว่ามีผู้ชุมนุมประมาณ 22,800 คน

ผู้ชุมนุมเหล่านี้ประท้วงต่อต้านแผนการของสำนักงานความมั่นคงฮ่องกง ที่ได้รับการผลักดันจาก แคร์รี หลำ ผู้ว่าการฮ่องกง นั่นคือการอนุญาตให้ฮ่องกงสามารถส่งตัวผู้ต้องสงสัยข้ามแดนให้กับจีน ไต้หวัน หรือมาเก๊าได้ ทั้งที่รัฐและดินแดนเหล่านี้ไม่มีข้อตกลงส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนกับฮ่องกงเลย ชาวฮ่องกงเกรงว่ากฎหมายใหม่นี้จะอนุญาตให้ทางการจีนเรียกร้องให้ฮ่องกงส่งผู้ต่อต้านทางการเมือง คนทำงานศาสนา และนักธุรกิจในฮ่องกงที่อาจจะไปละเมิดกฎหมายที่ยังไม่ได้เขียนขึ้นได้

การประท้วงในครั้งนี้เป็นการประท้วงใหญ่ครั้งล่าสุดหลังจากที่ก่อนหน้านี้ในปี 2557 ฮ่องกงเคยมีการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยติดต่อกันเป็นเวลา 79 วันในนาม "การปฏิวัติร่ม" โดยการประท้วงเมื่อสุดสัปดาห์มีผู้ประท้วงบางส่วนที่สนับสนุนแกนนำการปฏิวัติร่ม 9 รายที่ถูกศาลตัดสินลงโทษจำคุก โดยที่ผู้สนับสนุนพยายามรวบรวมเงินเพื่อยื่นอุทธรณ์ให้กับพวกเขา

"พวกเขาพูดว่าถ้าไม่ผิดจะต้องกลัวอะไร" อเล็ก โฮ ครูจากโรงเรียนคาทอลิคกล่าว ทั้งนี้เขาร่วมเดินขบวนพร้อมกับอุ้มลูกสาววัย 18 เดือน เขากล่าวว่า "แต่ถ้าระบบกฎหมายของจีนเปลี่ยน พวกเขาสามารถปรับแก้กฎหมายและบอกว่าประชาชนต้องทำตามที่พวกเขาต้องการ"

การเสนอเปลี่ยนแปลงกฎหมายส่งตัวนักโทษข้ามแดนนี้ทำให้ หลำหยุนกี หนึ่งในคนขายหนังสือเกี่ยวกับผู้นำจีนผู้เคยถูกลักพาตัวโดยทางการจีน ตัดสินใจไปขอสถานะลี้ภัยที่ไต้หวันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เขาบอกว่าถ้าหากกฎหมายใหม่นี้ผ่านร่างเขาก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากฮ่องกงได้อีกเพราะจะกลายเป็นคนที่ทางการจีนต้องการตัว

ถึงแม้ว่าสมาชิกสภาบริหารของฮ่องกงจะแสดงออกในเชิงเอนเอียงเข้าข้างกางการจีนสนับสนุนให้รัฐบาลดำเนินการต่อไปโดยไม่สนใจเสียงคัดค้านจากประชาชน แต่หนึ่งในผู้ประท้วงรายหนึ่งชื่อไอริสก็แสดงความเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐบาลฮ่องกงอย่างชัดเจนโดยบอกว่า "คุณจะเป็นคนโง่ถ้าคุณเชื่อแคร์รี หลำ" ที่เธอกล่าวเช่นนี้เพราะเคยมีเรื่องที่คนขายหนังสือฮ่องกงถูกลักพาตัวและถูกบังคับให้รับสารภาพ ผู้ประท้วงอีกรายหนึ่งเป็นข้าราชการในฮ่องกงที่เรียกตัวเองว่าอดา เธอบอกว่าหลายคนในที่นี้ไม่เคยประท้วงมาก่อนและหลายคนก็ไม่ได้ประท้วงรัฐบาลกลางจีนแบบนี้มานานแล้ว ตัวเธอเองก็เข้าร่วมประท้วงครั้งหลังสุดคือการเรียกร้องประชาธิปไตยที่จัตุรัสเทียนอันเหมินในปี 2532

เดิมทีแล้วฮ่องกงมีสัญญาส่งตัวนักโทษข้ามแดนกับหลายประเทศแต่ไม่ใช่กับจีน ไต้หวัน หรือมาเก๊า ทางการฮ่องกงเริ่มเสนอกฎหมายส่งตัวนักโทษข้ามแดนใหม่หลังจากที่เจ้าหน้าที่ทางการไต้หวันขอให้ฮ่องกงส่งตัวผู้ต้องสงสัยอายุ 19 ปี ที่ต้องสงสัยในข้อหาสังหารแฟนของตัวเอง

แคร์รี หลำ บอกว่าเธอต้องการให้มีการผ่านร่างแก้กฎหมายใหม่ก่อนเดือนกรกฎาคมนี้ แต่องค์กรนานาชาติหลายองค์กรก็เรียกร้องให้หลำเปลี่ยนแปลงการแก้ร่างกฎหมายเสียใหม่ เพราะในร่างกฎหมายฉบับแก้นี้รวมเอากลุ่มธุรกิจ "สภาหอการค้าอเมริกัน" ที่มีอิทธิพลในฮ่องกงเข้าไปด้วย ทำให้นักธุรกิจเหล่านี้ถูกรวบไปอยู่ภายใต้อิทธิพลกฎหมายของรัฐบาลกลางจีนไปด้วย ขณะที่เจ้าหน้าที่ทางการไต้หวันระบุว่าพวกเขาจะไม่ลงนามยินยอมในข้อตกลงใดๆ ก็ตามที่ระบุว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน

มาร์กาเร็ต อิง อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติกล่าวปราศรัยต่อผู้ชุมนุมในฮ่องกงหลังสิ้นสุดการเดินขบวนว่า ประชาชนจากทั่วโลกต้องสนับสนุนฮ่องกง เพราะฮ่องกงเป็นเมืองที่อิสระที่สุดในจีน ถ้าหากพวกเขาผ่านร่างการแก้กฎหมายนี้มันจะทำให้ฮ่องกงไม่ต่างจากจีน

เรียบเรียงจาก

Hong Kong residents protest at plans for extradition to China, The Guardian, 28-04-2019