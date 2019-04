พรรคสังคมนิยมแรงงานสเปนชนะเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุดแต่ยังไม่กุมเสียงข้างมากในสภา ทำให้พวกเขาต้องพิจารณาว่าจะตั้งแนวร่วมรัฐบาลกับพรรคการเมืองอื่นๆ อย่างไร นอกจากเรื่องความบาดหมางกับพรรคสายกลางและฝ่ายขวาแล้ว การแยกตัวเป็นอิสระของแคว้นกาตาลุญญาก็ยังมีผลต่อการเลือกตั้ง ในขณะที่พรรคขวาจัดอย่าง Vox เริ่มได้รับคะแนนนิยม ทำให้ประชาชนบางส่วนกังวลว่าจะเกิดการปลุกผี 'เผด็จการฟรังโก' ขึ้นมาอีก

ธงชาติสเปน (ที่มา: publicdomainpictures.net)

30 เม.ย. 2562 จากการนับคะแนนร้อยละ 99.99 ในการเลือกตั้งทั่วไปของสเปนเมื่อวันที่ 28 เม.ย. ที่ผ่านมา เผยให้เห็นว่าพรรคสังคมนิยมแรงงานหรือ PSOE ได้รับชัยชนะด้วยคะแนนร้อยละ 28.7 และกวาดที่นั่งในสภาไปทั้งหมด 123 ที่นั่ง ขณะที่พรรคคู่แข่งรายสำคัญคือพรรคขวากลางพีเพิลปาร์ตีหรือ PP ตกจากบัลลังค์ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 16.7 และได้ที่นั่งในสภา 66 ที่นั่ง ร่วงลงจากเดิมถึง 69 ที่นั่ง อย่างไรก็ตามพรรคขวาจัดน้องใหม่คือพรรค vox สามารถกวาดไปได้ถึง 24 ที่นั่งในการเลือกตั้งครั้งนี้

เปโดร ซานเชซ หัวหน้าพรรค PSOE ที่ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้กล่าวปราศรัยต่อผู้สนับสนุนหลังผลการเลือกตั้งออกมาแล้วร้อยละ 99.99 บอกว่า "อนาคตเป็นฝ่ายชนะ" ในขณะที่ผู้สนับสนุนตะโกนต่อต้านอัลเบิร์ต ริเวรา หัวหน้าพรรคซิวดาดานอสหรือ Cs ที่อ้างตัวเองว่าเป็นพรรค "สายกลาง" แต่กลับไปเข้ากับฝ่ายขวาคือพรรค PP และพรรค Vox โดยที่ Cs ได้มา 52 ที่นั่งเพิ่มขึ้นจากเดิม 25 ที่นั่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ และถือเป็นพรรคที่มาเป็นอันดับที่ 3

ขณะที่ปาโบล คาซาโด หัวหน้าพรรค PP ที่เคยเป็นพรรครัฐบาลก่อนหน้านี้กล่าวต่อผู้สนับสนุนว่าพวกเขาจะยังคงเป็นผู้นำพรรคฝ่ายค้านและพรรคฝ่ายขวากลางต่อไป

มีการตั้งข้อสังเกตว่าในแคว้นกาตาลุญญาที่เคยมีเหตุการณ์เรียกร้องเป็นอิสระนั้นมีผู้มาลงคะแนนมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ พรรคฝ่ายซ้ายของกาตาลุญญา ERC นำโดย โอริออล จุงเกราส ผู้ที่กำลังเผชิญคดีเรื่องการจัดประชามติแยกตัวกาตาลุญญาเป็นอิสระ ได้รับที่นั่งเพิ่มขึ้นในสภากลางสเปนจากการเลือกตั้งครั้งนี้รวมเป็น 15 ที่นั่ง ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขมากเป็นประวัติการณ์ของพรรคนิยมกาตาลุญญา

สาเหตุที่ทำให้เกิดการเลือกตั้งครั้งนี้มาจากการที่สภาไม่สามารถผ่านร่างงบประมาณทั่วไปของรัฐได้ภายในวันที่ 13 ก.พ. ที่ผ่านมา เนื่องจากพรรค ERC และพรรคสายกาตาลุญญาอีกพรรคหนึ่งรวมหัวกันต่อต้านรัฐบาล ทำให้ซานเชซเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งด่วนภายในวันที่ 28 เม.ย. แม้ว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะผลกระทบต่อเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกลางกับท้องถิ่นกาตาลุญญานับตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน แต่ซานเชซก็ยังคงหาเสียงในเชิงต่อต้านไม่ให้กาตาลุญญาแยกตัวเป็นอิสระหรือแม้กระทั่งทำประชามติในเรื่องนี้

แม้ว่าพรรค PSOE จะทำได้ดีขึ้นกว่าเดิม 38 ที่นั่ง แต่จำนวน ส.ส. ก็ยังไม่มากพอจะกุมอำนาจเสียงส่วนใหญ่ในสภาได้ ซึ่งต้องการอย่างน้อย 176 ที่นั่ง นั่นทำให้พวกเขาต้องวางแผนหาพรรคร่วมกันจัดตั้งพรรคแนวร่วมรัฐบาลต่อไป สื่อ El Pais ประเมินถึงความเป็นไปได้ในหลายรูปแบบ พวกเขาระบุว่าต่อให้ PSOE รวมกับพรรคซ้ายจัดอย่างโปเดมอส ก็จะได้ที่นั่งรวม 165 ที่นั่ง ซึ่งยังไม่มากพอจะเป็นเสียงข้างมากในสภา หรือต่อให้ถ้ารวมกับพรรคอื่นๆ ที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการแยกตัวเป็นอิสระของกาตาลุญญาก็จะได้ที่นั่งรวมเพียง 175 ที่นั่ง ขาดไปอีกที่เดียว

ในการวิเคราะห์ของสื่อ El Pais แสดงให้เห็นว่าถ้า PSOE จะจัดตั้งรัฐบาลพวกเขามีทางเลือกสองแนวทางคือร่วมมือกับพรรคสายกลาง Cs แต่เนื่องจากความไม่ลงรอยกันในระดับที่ริเวียรา ผู้นำ Cs เคยประกาศว่าพวกเขาจะไม่ทำข้อตกลงกับรัฐบาลสังคมนิยมอย่างซานเชซ และฝ่าย PSOE เองก็ต่อต้านการร่วมมือกับ Cs ทำให้การเลือกนี้เป็นไปได้ยาก อีกทางเลือกหนึ่งคือร่วมมือกับพรรคสายสนับสนุนการเป็นอิสระของกาตาลุญญาซึ่งจะทำให้พวกเขารวมที่นั่งในสภาได้ถึง 199 ที่นั่ง

เรื่องที่มีคนแสดงความกังวลอีกประการหนึ่งคือการที่พรรคการเมืองขวาจัดอย่าง Vox มีได้รับความนิยมมากขึ้นและเริ่มมีที่นั่งในสภา รวมถึงเคยพูดในทำนองชื่นชมอดีตเผด็จการทหาร ฟรานซิสโก ฟรังโก

ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งรายหนึ่งชื่อ เจอราร์โด รอดริดจ์ กล่าวว่าเขาเป็นคนที่มีแนวคิดการเมืองสายกลางแต่เขาก็โหวตให้ PSOE เพราะจุดยืนเรื่องแคว้นกาตาลุญญา ตัวเขาเองวางแผนจะเลือกพรรค PP จากจุดยืนในเรื่องนี้เช่นกัน แต่ก็รู้สึกแย่ที่ PP พร้อมจะร่วมมือกับขวาจัดอย่าง Vox รอดริดจ์ผู้ที่ปัจจุบันอายุ 42 ปีบอกว่าเขาเติบโตขึ้นมากับครอบครัวที่เล่าถึงชีวิตที่ย่ำแย่ในช่วงยุคสมัยเผด็จการฟาสซิสต์ของฟรังโกทำให้เขาจะไม่ลงคะแนนเสียงให้กับใครก็ตามที่พร้อมจะทำงานร่วมกับพรรคที่ชื่นชมเผด็จการทหาร

