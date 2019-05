ญี่ปุ่นเริ่มต้นรัชศกเรวะ สมเด็จพระจักรพรรดินะรุฮิโตะขึ้นครองราชย์

สมเด็จพระจักรพรรดินะรุฮิโตะขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น เริ่มต้นรัชศก "เรวะ" โดยทรงมีพระปฐมบรมราชโองการว่าจะปฏิบัติภายใต้รัฐธรรมนูญ รับผิดชอบในฐานะสัญลักษณ์ของประเทศและความสามัคคีของประชาชนชาวญี่ปุ่น

หลังจากสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะทรงสละราชสมบัติ สิ้นสุดรัชศกเฮเซเมื่อวานนี้ (อ่านข่าววที่เกี่ยวข้อง) วันนี้ (1 พ.ค. 62) สมเด็จพระจักรพรรดินะรุฮิโตะขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น เริ่มต้นรัชศก "เรวะ" ปีที่หนึ่งเป็นวันแรก โดยเวลา 10.30 ตามเวลาประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมงสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะประกอบพระราชพิธีเค็นจิโตะโชเคโนะงิ หรือการถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ์ของสมเด็จพระจักรพรรดิ

โดยพระราชพิธีที่จัดในพระราชวังอิมพีเรียล พนักงานกรมวังเชิญส่วนหนึ่งของเครื่องราชกกุธภัณฑ์คือดาบคุซะนะงิ และอัญมณียะซะกะนิ โนะ มะงะตะมะ พร้อมกับพระราชลัญจกรและตราประจำแผ่นดิน ส่วนเครื่องราชกกุธภัณฑ์สำคัญอีกชิ้นหนึ่งคือกระจก "ยะตะ โนะ คะกะมิ" ไม่ได้เชิญเข้าร่วมพระราชพิธี เนื่องจากประดิษฐานอยู่ที่ศาลเจ้าอิเสะ จังหวัดมิเอะ โดยกระจกยะตะ โนะ คะกะมิ ถือเป็นที่สถิตของดวงจิตของสุริยเทวีอะมะเทราสึ ในตำนานต้นกำเนิดของสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น

หลังเสร็จจากพิธีดังกล่าว พิธีลำดับต่อมา สมเด็จพระจักรพรรดินะรุฮิโตะทรงมีพระปฐมบรมราชโองการต่อผู้แทนของรัฐบาลและพระบรมวงศานุวงศ์ ระบุว่า จะปฏิบัติภายใต้รัฐธรรมนูญ และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสัญลักษณ์ของรัฐ ในขณะที่จะคำนึงถึงประชาชน

"ในการขึ้นทรงราชย์ ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าจะรำลึกถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์ก่อน และคำนึงเสมอถึงเส้นทางที่ก้าวย่างไว้โดยบรรดาอดีตพระจักรพรรดิ และจะอุทิศตัวเพื่อปรับปรุงตนเอง"

"ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและเติมเต็มความรับผิดชอบในฐานะสัญลักษณ์ของประเทศและความสามัคคีของประชาชนชาวญี่ปุ่น จะคำนึงถึงประชาชนและยืนเคียงข้างพวกเขา"

"ข้าพเจ้าขออำนวยพรให้เกิดความผาสุกต่อประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของชาติ และสันติภาพของโลก"

