ศาลอังกฤษตัดสินจำคุก 'อัสซานจ์' 50 สัปดาห์ ข้อหาฝ่าฝืนการประกันตัว

จูเลียน อัสซานจ์ ผู้ก่อตั้งวิกิลีกส์ เว็บไซต์แฉรัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกถูกตัดสินจำคุก 50 สัปดาห์ในข้อหาฝ่าฝืนการประกันตัว หลังลี้ภัยในสถานทูตเอกวาดอร์ในกรุงลอนดอนมาเป็นเวลานาน 7 ปี

จูเลียน อัสซานจ์ (ที่มา:wikipedia)

2 พ.ค. 2562 เมื่อวานนี้ (1 พ.ค. 2562) ศาลเซาธ์วาร์กคราวน์ในอังกฤษตัดสินให้จูเลียน อัสซานจ์ ผู้ก่อตั้งวิกิลีกส์มีความผิดฐานฝ่าฝืนการประกันตัวจากการที่เขาลี้ภัยอยู่ในสถานทูตเอกวาดอร์มาตั้งแต่ปี 2555 เพื่อไม่ให้ถูกส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสวีเดนในข้อกล่าวหาเรื่องล่วงละเมิดทางเพศที่เขาปฏิเสธข้อกล่าวหา อีกทั้งทนายความยังเกรงว่ามันจะกลายเป็นข้ออ้างส่งตัวอัสซานจ์ให้ทางการสหรัฐฯ ที่ไม่พอใจเรื่องการถูกเปิดโปง

ทางการสหรัฐฯ ต้องการตัวเขาจากการที่วิกิลีกส์แฉทางการสหรัฐฯ หลายเรื่องรวมถึงการสังหารพลเรือนในสงครามอิรัก ทำให้ในวันที่ 2 พ.ค. เขาต้องเผชิญกับการไต่สวนดำเนินคดีในเรื่องที่ว่าจะมีการส่งตัวอัสซานจ์ในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนไปให้สหรัฐฯ หรือไม่ จากเดิมที่อัสซานจ์ได้รับสถานะผู้ลี้ภัยจากเอกวาดอร์ ทำให้รอดพ้นจากการจับกุมมาโดยตลอด แต่รัฐบาลเอกวาดอร์เพิ่งมีการถอนสถานะผู้ลี้ภัยของเขาเมื่อเดือนที่แล้ว

มาร์ก ซัมเมอร์ส ทนายความของอัสซานจ์กล่าวว่า อัสซานจ์ขอลี้ภัยเพราะกลัวจะถูกส่งตัวไปที่คุกลับกวนตานาโมของสหรัฐฯ ต่อจากการถูกส่งไปดำเนินคดีที่สวีเดน และนอกเหนือจากเรื่องส่งตัวนักโทษข้ามแดนแล้วยังมีสิ่งที่บ่งชี้ความเป็นไปได้ว่ารัฐบาลสหรัฐฯ อาจจะต้องการลักพาตัวอัสซานจ์ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใดก็ตามโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากประเทศที่เขาพำนักอยู่ในตอนนั้นแล้วถูกบังคับส่งตัวไปยังสหรัฐฯ

แต่ผู้พิพากษาอังกฤษ เดบอราห์ เทย์เลอร์ ไม่ยอมรับคำกล่าวอ้างของทนายความโดยบอกว่าการที่อัสซานจ์ซ่อนตัวอยู่ในสถานทูตเป็นการจงใจทำให้ตัวเอง "อยู่ห่างเกินจะเข้าหาได้"

ในช่วงที่อัสซานจ์ถูกพาตัวเข้าที่คุมขัง เขาได้ชูกำปั้นในเชิงแสดงออกว่าจะสู้ต่อไปให้กับผู้สนับสนุนเขาได้เห็น

ถึงแม้ว่าทางการสวีเดนจะเคยยกเลิกคำร้องขอส่งตัวอัสซานจ์ในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนไปแล้ว แต่ทางการสหรัฐฯ ยังคงระบุว่าต้องการตัวอัสซานจ์ในข้อหาร่วมมือกับเชลซี แมนนิง ในการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ หากมีการตัดสินว่าเขาผิดจริง อัสซานจ์ก็จะถูกลงโทษจำคุกอย่างมาก 5 ปี ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับวิกิลีกส์นี้ย้อนความไปได้ถึงปี 2549 ที่มีการเผยแพร่เอกสารลับและข้อความการสื่อสารทางข่าวกรองของสหรัฐฯ ซึ่งมีการกล่าวหาว่าการเผยแพร่นี้ทำให้เจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐฯ จำนวนมากอยู่ในภาวะเสี่ยงภัย ทั้งนี้ในปี 2553 ยังมีการเผยแพร่วิดีโอที่เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพสหรัฐฯ จู่โจมสังหารพลเรือนชาวอิรักเหตุเกิดเมื่อปี 2550

ในการรับฟังคำตัดสินคดีหลบหนีการประกันตัวในครั้งนี้ อัสซานจ์อ่านจดหมายขอโทษในศาลระบุว่าเขาขอโทษที่แสดงการไม่เคารพใครก็ตามจากวิธีการที่เขาแก้ปัญหาเกี่ยวกับคดี เขาไม่ได้เจตนาหรือต้องการให้เป็นเช่นนั้น เขาทำไปเพราะพบว่าตัวเองต้องต่อสู้กับสภาพการที่น่าหวาดผวาในแบบที่ตัวเขาเองหรือคนที่เขาขอคำปรึกษาไม่สามารถหาทางออกอื่นได้ ทำให้เขากระทำในสิ่งที่น่าจะดีที่สุดในเวลานั้น

เรียบเรียงจาก

Julian Assange sentenced to 50 weeks in prison for breaching bail, The Independent, May 1, 2019