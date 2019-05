ชาวเน็ตขำเมื่อกองทัพอินเดียในเนปาลอ้าง พบรอยเท้าสัตว์ประหลาด 'เยติ'

หลังจากกองทัพอินเดียที่ไปปฏิบัติการในเนปาลอ้างว่าพวกเขาพบเห็นรอยเท้าของ 'เยติ' สัตว์ประหลาดที่เล่าขานกันมานานแต่ไม่เคยมีใครเห็นว่ามีอยู่จริง ชาวเน็ตอินเดียต่างก็พากันพูดถึงเรื่องนี้ในเชิงขำขันและตั้งคำถามต่อหลักฐานของฝ่ายกองทัพ

ภาพภูเขาหิมาลัย (ที่มา:pixabay)

2 พ.ค. 2562 กองทัพอินเดียเปิดเผยว่าทีมนักปีนเขาของกองทัพอินเดียที่กำลังปฏิบัติการในประเทศเนปาลค้นพบรอยเท้าปริศนาขนาดใหญ่ที่น่าจะเป็นของสัตว์ประหลาดที่เรียกว่า "มนุษย์หิมะ" หรือ "เยติ" แวดวงวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ยังคงบอกว่าเยติเป็นแค่เรื่องที่ถูกแต่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ในคติความเชื่อจากเรื่องเล่าท้องถิ่นของเนปาลก็ระบุถึงเยติว่าเป็นสัตว์ประหลาดที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ปกคลุมด้วยหิมะของเทือกเขาหิมาลัย

กองทัพอินเดียเผยแพร่เรื่องเยติผ่านทางทวิตเตอร์ด้วยข้อความและรูปถ่าย ระบุว่าพวกเขาค้นพบรอยเท้าขนาดใหญ่ประมาณ 81 x 38 ซม. ใกล้ค่ายทหารแถบภูเขามากาลู เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2562 พวกเขาระบุในทวิตเตอร์อีกว่ารอยเท้าปริศนาดังกล่าวนี้เป็นของสัตว์ประหลาดในตำนานที่เรียกว่า "เยติ" แต่ก็ไม่ได้อธิบายว่าสัตว์ประหลาดตนนี้ทิ้งรอยเท้าเอาไว้ได้อย่างไร

For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast 'Yeti' measuring 32x15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive snowman has only been sighted at Makalu-Barun National Park in the past. pic.twitter.com/AMD4MYIgV7

— ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) April 29, 2019