ประชาชนเดินขบวนประท้วงเรียกร้องสก็อตแลนด์เป็นอิสระจากอังกฤษ

ประชาชนในสก็อตแลนด์หลายหมื่นเดินขบวนเรียกร้องการเป็นอิสระจากสหราชอาณาจักร ในช่วงที่การเมืองเรื่อง "เบรกซิต" หรือการออกจากสมาชิกอียูของสหราชอาณาจักรกำลังคุกรุ่น ในขณะที่งานเป็นไปในลักษณะของงานรื่นเริงและผู้จัดงานบอกว่าพวกเขาต้องการประกาศขุดยืนเรื่องอิสรภาพไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองใด ฝ่ายพรรคชาตินิยมสก็อตแลนด์ที่หนุนอิสรภาพสก็อตแลนด์และต้านเบรกซิตก็ต้องการส่งสารในเรื่องนี้ผ่านการเลือกตั้งผู้แทนยุโรปซึ่งกำลังจะมีขึ้นในวันที่ 23 พ.ค. ที่จะถึงนี้



ที่มาภาพ: Action 4 Equality Scotland

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2562 มีประชาชนหลายหมื่นคนเดินขบวนในกรุงกลาสโกว เรียกร้องให้สก็อตแลนด์เป็นอิสระจากสหราชอาณาจักร นับจากที่ นิโคลา สเตอร์เจียน มุขมนตรีสก็อตแลนด์กล่าวไว่ว้าเธอจะจัดให้มีการทำประชามติในประเด็นนี้เป็นรอบที่ 2

การเดินขบวนในกลาสโกว สก็อตแลนด์ มีเป็นกิจกรรมเดินขบวนที่จัดโดยองค์กร "ทั้งหมดภายใต้ธงเดียว" (All Under One Banner) มีการนำขบวนโดยผู้ถือธงสก็อตแลนด์และวงปี่สก็อต พวกเขาเริ่มเดินขบวนออกจาก เคลวิงกรูฟ พาร์ค ในเวลาบ่ายโมงครึ่งของวันนั้น ไปตามเส้นทางจากตะวันตกไปตะวันออกผ่านใจกลางเมืองไปยังกลาสโกวกรีน

เดอะการ์เดียนระบุว่าการชุมนุมเดินขบวนในครั้งนี้มีลักษณะแบบงานรื่นเริงเฉลิมฉลอง มีครอบครัวและคนจูงสุนัขเข้าร่วมขบวนที่มีคนตีกลองและคนเป่าปี่ ผู้คนจำนวนมากถือธงสก็อตแลนด์และธงสหภาพยุโรป รวมถึงมีการตะโกนคำขวัญว่า "อิสรภาพ ณ บัดนี้"

ตำรวจสก็อตแลนด์บอกว่าเป็นเรื่องยากที่จะระบุประมาณตัวเลขผู้ร่วมชุมนุมได้แม่นยำเพราะมีผู้ชุมนุมเข้าร่วมขบวนในจุดต่างๆ กันระหว่างที่มีการเดินขบวน แต่พวกเขาก็ประเมินว่าในช่วงเวลาบ่าย 5 โมงเย็นของการชุมนุมที่กลาสโกวกรีนน่าจะมีผู้ร่วมชุมนุมอยู่ประมาณ 30,000-35,000 ราย

สื่อบีบีซีระบุว่าการเดินขบวนในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะจัดต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ตั้งแต่เดือน พ.ค. จนถึงเดือน ต.ค. ผู้จัดการชุมนุมในครั้งนี้คือ นีล แมคเคย์ระบุว่า การชุมนุมนี้ไม่ใช่การชุมนุมของพรรคการเมือง แต่เป็นการชุมนุมที่มาจาก "หลักเหตุเชิงจริยธรรม" จึงเป็นการเปิดกว้างให้กับทุกคนที่อยากจะเรียกกร้องอิสรภาพให้สก็อตแลนด์ ไม่ว่าจะเป็นชาวสก็อตหรือไม่ก็ตาม แมคเคย์บอกอีกว่าในการชุมนุมครั้งนี้มีทั้งคนที่มาจากประเทศอื่นและจากที่อื่นๆ ของสหราชอาณาจักร

องค์กร "ทั้งหมดภายใต้ธงเดียว" ที่จัดการเดินขบวนในครั้งนี้นิยามตัวเองว่าเป็นกลุ่มองค์กรเรียกร้องอิสรภาพที่มีแผนการจัดเดินขบวนเป็นระยะๆ จนกว่าสก็อตแลนด์จะกลายเป็นประเทศอิสระ

ในงานชุมนุมของพวกเขายังมีการจัดแสดงดนตรีในที่ชุมนุมในสวนสาธารณะและมีการตั้งร้านค้าต่างๆ ที่สนับสนุนการแยกตัวเป็นอิสระ นอกจากนี้การชุมนุมยังมีระบบจัดการจราจรล่วงหน้าโดยให้มีการปิดทางด่วน M8 ไปจนถึงศาลากลางเมือง

นิโคลา สเตอร์เจียน เคยกล่าวไว้เพื่อช่วงปลายเดือน เม.ย. ที่ผ่านมาว่าควรจะมีการเปิดลงประชามติการแยกตัวสก็อตแลนด์เป็นอิสระจากสหราชอาณาจักรในเดือน พ.ค. ปี 2564 ถ้าหาก "เบรกซิต" หรือกระบวนการออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรยังคงดำเนินต่อไป

มีนักกิจกรรมของพรรคชาตินิยมสก็อตแลนด์ (SNP) คอยแจกจายใบปลิวต่อต้านเบรกซิต 5 แสนใบ ทั่วประเทศ ในช่วงที่การเลือกตั้งสหภาพยุโรปใกล้เข้ามา โดยที่ในการประชุมพรรคก่อนหน้านี้พวกเขาเคยเรียกร้องให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนอาศัยการเลือกตั้งสหภาพยุโรปเป็นโอกาสในการเน้นย้ำการสนับสนุนให้สก็อตแลนด์ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของอียูต่อไป โดยที่ผลโพลล์ 2 โพลล์จาก YouGov และ Panelbase ระบุว่าพรรค SNP มีโอกาสชนะที่นั่งในสภายุโรปมากกว่า 2 พรรคการเมืองหลักคือพรรคแรงงานและพรรคอนุรักษ์นิยม

สเตอร์เจียนกล่าวว่าในตอนที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหาในการเลือกตั้งผู้แทนยุโรปในวันที่ 23 พ.ค. ที่จะถึงนี้ พวกเขาจะส่งข้อความให้รับรู้โดยตรงอย่างกระจ่างแจ้งเกี่ยวกับประเด็นสก็อตแลนด์และยุโรป สเตอร์เจียนยังประกาศในที่ประชุมอีกว่าสก็อตแลนด์ "ไม่สนับสนุนเบรกซิต" แตกต่างจากพรรคแรงงานอังกฤษที่กำกวมเกี่ยวกับประเด็นเบรกซิต

เรียบเรียงจาก

Thousands join Glasgow march for Scottish independence, The Guardian, 04-05-2019

https://www.theguardian.com/politics/2019/may/04/glasgow-march-scottish-independence-under-one-banner

Thousands take part in independence march, BBC, 04-05-2019

https://www.bbc.com/news/uk-scotland-glasgow-west-48154679?