การไฟฟ้าสหราชอาณาจักรประกาศว่าทำการจ่ายไฟได้ตามปกติโดยไม่ใช้พลังงานถ่านหินนาน 122 ชั่วโมงติดต่อกันสำเร็จโดยถือเป็นจุดริเริ่มเปลี่ยนผ่านระบบพลังงานที่เป็นต้นเหตุของปัญหาโลกร้อนสู่ระบบพลังงานใหม่ตามเป้าหมายลดปล่อยก๊าซคาร์บอน ด้านผู้เชี่ยวชาญชี้ อังกฤษยังอาศัยพลังงานจากก๊าซอยู่มากที่แม้ว่าจะปลอดภัยกว่าพลังงานถ่านหินแต่ก็ยังเป็นพลังงานจากซากดึกดำบรรพ์

8 พ.ค. 2562 เมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมา (6 พ.ค.) การไฟฟ้าสหราชอาณาจักรประกาศว่าพวกเขาสามารถจ่ายไฟฟ้าได้เป็นปกติติดต่อกันเป็นเวลา 122 ชั่วโมงโดยไม่ต้องอาศัยพลังงานจากการเผาถ่านหิน เชื้อเพลิงที่เป็นหนึ่งในสาเหตุใหญ่ที่สุดของปัญหาโลกร้อน ทำลายสถิติเดิมที่ทำไว้เมื่อช่วงเดือน เม.ย. ที่่ผ่านมาได้

ประเทศอังกฤษใช้พลังงานถ่านหินมาตั้งแต่ปี 2425 โดยเป็นปีที่มีการเปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นครั้งแรกที่กรุงลอนดอน อย่างไรก็ตาม ในปีนี้อังกฤษสามารถจ่ายไฟโดยไม่ต้องอาศัยพลังงานถ่านหินเป็นเวลารวม 1,000 ชั่วโมงแล้วเมื่อนับจากหลายๆ ครั้งที่ผ่านมา

โฆษกของระบบปฏิบัติการโครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติอังกฤษกล่าวว่า พวกเขาเพิ่มการใช้งานระบบไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงสุดสัปดาห์ และต้องการจะทำอย่างต่อเนื่องเพิ่มมากขึ้นจนกลายเป็นเรื่องปกติ และยังประเมินว่าภายในปี 2568 พวกเขาจะจ่ายไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าของบริเตนใหญ่ได้โดยมีอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์

โฆษกของหน่วยงานไฟฟ้าอังกฤษกล่าวอีกว่า แม้การเปลี่ยนวิธีผลิตพลังงานเป็นแบบพลังงานหมุนเวียนจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่หลวงที่มีข้อดีมากกว่าข้อเสีย แต่สื่ออินดิเพนเดนท์รายงานว่าอังกฤษในตอนี้ยังคงห่างไกลจากการป็นประเทศที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้หมดภายในปีหน้าตามเป้าหมายที่ปรึกษาด้านภาวะโลกร้อนของรัฐบาลอังกฤษเรียกร้อง

จากแผนภาพสถิติของดิอินดิเพนเดนต์เผยให้เห็นว่ามีการใช้พลังงานจากก๊าซและน้ำมันอยู่เป็นส่วนใหญ่ในการผลิตพลังงานของอังกฤษ โดยคิดเป็นร้อยละ 38 และร้อยละ 35 ตามลำดับ ขณะที่พลังงานหมุนเวียนยังคงใช้อยู่ที่ร้อยละ 10

ในส่วนของกลุ่มที่เรียกร้องเรื่องการลดก๊าซคาร์บอน ยังมีองค์กรสิ่งแวดล้อมอย่างคณะกรรมาธิการเพื่อประเด็นปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ (CCC) ที่เรียกร้องให้รัฐบาลอังกฤษออกมาตรการที่มีผลผูกมัดทางกฎหมายเกี่ยวกับการลดก๊าซคาร์บอนโดยทั้งหมดภายในปี 2593 เพื่อเป็นข้อเสนอในที่ประชุมสหประชาชาติในเดือน ก.ย. ที่จะถึงนี้ แต่นายกรัฐมนตรีเทเรซา เมย์ ก็ปฏิเสธที่จะดำเนินการโดยทันที โดยตอบแค่ว่าจะ "ตอบสนองอย่างเร่งด่วนในเรื่องนี้" คำตอบของเมย์สร้างความไม่พอใจให้กับองค์กรสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ยังมีผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าพลังงานส่วนใหญ่ที่อังกฤษนำมาใช้ทดแทนถ่านหินคือพลังงานจากก๊าซซึ่งในตอนนี้กลายมาเป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่ของอังกฤษแล้ว แต่ถึงแม้ว่าก๊าซจะอันตรายน้อยกว่าถ่านหินแต่ก็ยังถือเป็นพลังงานจากซากดึกดำบรรพ์

