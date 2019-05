สุรพศ ทวีศักดิ์: จากคานท์ ถึง ไผ่ ดาวดิน

[i] Immanuel Kant, An Answer to the Question: What is Enlightenment, https://www.marxists.org/reference/subject/ethics/kant/enlightenment.htm

[ii] ดูการอภิปรายประเด็นนี้โดยละเอียดใน Immanuel Kant, Groundwork of the Metaphysics of Morals, Translated and analysed by H. J. Paton, (New York: Harper Perennial Modern Thought, 2009)