คนขับรถแอปพลิเคชันรถเดินทางอย่าง Uber และ Lyft ประท้วงหยุดงานร่วมกัน สื่อสหรัฐฯ ระบุ เป็นการผนึกกำลังของผู้ให้บริการรถร่วมเดินทาง ที่ต้องการความใส่ใจมากขึ้น ขณะที่สื่อเดอะเวิร์จมองว่าการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ไม่เชิงเป็นการนัดหยุดงานในแบบดั้งเดิม แต่เป็นการช่วงชิงการเล่าเรื่องทำให้คนเล็งเห็นความสำคัญของคนทำงานแบบรับจ้างเหมาช่วงอิสระ

โลโกของ Uber และ Lyft (ที่มา: coworker.org)

10 พ.ค. 2562 เมื่อวันพุธที่ผ่านมา (8 พ.ค.) กลุ่มคนขับรถให้บริการร่วมเดินทางของ Uber และ Lyft ทำการประท้วงนัดหยุดงานชั่วคราวเมื่อวันที่ 8 พ.ค. ที่ผ่านมาเพื่อประท้วงเรื่องค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรม การขาดความมั่นคงในการงาน การขาดความโปร่งใสจากทาง Uber โดยมีบางส่วนที่เรียกร้องให้ผู้โดยสารบอยคอตต์บริการเหล่านี้ชั่วคราวด้วย

ในซานฟรานซิสโก มีผู้ประท้วงออกมาชุมนุมบนท้องถนนมาร์เก็ตสตรีท ที่ตั้งของสำนักงาน Uber ท่ามกลางการจราจรที่คับคั่งในช่วงกลางวัน มีคนขับรถบางส่วนที่ปิดแอพที่ตัวเองเป็นผู้ทำงานให้บริการเป็นเวลา 2 ชั่วโมงเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการประท้วงหยุดงาน นาบิเลีย นุสราต ให้สัมภาษณ์ในฐานะหนึ่งในผู้ให้บริการว่าพวกเขาได้เงินค่าธรรมเนียมจากการขับรถเพียงเล็กน้อยเท่านั้นทำให้เธอรู้สึกราวกับว่า "ปลาใหญ่กำลังทำเงินได้ทั้งหมด และพวกเราในฐานะปัจเจกบุคคลผู้อยู่ชั้นล่างสุดของห่วงโซ่อาหารก็ถูกกดขี่"

ทั้งนี้ สื่อเดอะเวิร์จระบุว่าบริษัท Uber จัดประเภทของคนขับรถในฐานะผู้รับจ้างเหมาช่วยอิสระ (independent contractors) ที่ไม่มีคุณสมบัติได้รับสวัสดิการต่างๆ รวมถึงไม่สามารถจัดตั้งสหภาพแรงงานได้ ทำให้คนเหล่านี้ไม่สามารถต่อรองแบบร่วมเป็นกลุ่ม และไม่สามารถจัดตั้งการประท้วงหยุดงานในแบบดั้งเดิมได้ เดอะเวิร์จระบุว่าจำนวนผู้ขับรถให้ Uber 3 ล้านคนทั่วโลกอยู่กระจัดกระจายกันมากเกินไปจนจัดตั้งการประท้วงนัดหยุดงานแบบดั้งเดิมได้ยาก

อย่างไรก็ตาม เดอะเวิร์จวิเคราะห์ว่าสิ่งที่ผู้ประท้วงทำไม่ใช่ความพยายามประท้วงหยุดงานแบบดั้งเดิม แต่เป็นการช่วงชิงการเล่าเรื่องแบบเดิมที่มาจากบรรษัท พวกเขาพยายามช่วงชิงพื้นที่สื่อในเรื่องนี้ ไพราวี เดไซ ผู้อำนวยการบริหารของสหพันธ์แท็กซีนิวยอร์กที่เป็นปฏิปักษ์กับ Uber มานานแล้วกล่าวว่า "แม้กระทั่งในวันที่ทารกราชวงศ์ (อังกฤษ) เป็นข่าวไปทั่ว การประท้วงหยุดงานของคนขับอูเบอร์ก็เป็นเรื่องที่ติดเทรนด์อันดับหนึ่ง"

สิ่งที่ผู้ประท้วงเหล่านี้ต้องการส่งสารไปถึงไม่ใช่แค่สื่อเท่านั้น แต่ยังต้องการสื่อไปถึงผู้แทนทางการเมืองให้เล็งเห็นปัญหาและเข้ามากำกับดูแล Uber ด้วย รีเบกกา สแต็ก มาร์ติเนซ กล่าวว่า "ฉันคิดว่าคงต้องเป็นเรื่องฝากให้สมาชิกสภานิติบัญญัติออกมาพูดว่า 'ไม่ คุณควรจะปฏิบัติกับคนทำงานของพวกคุณอย่างเป็นธรรมไม่ว่าคุณจะจัดประเภทพวกเขาไว้เป็นแบบใดก็ตาม' " มาร์ติเนซเป็นคนขับรถให้ทั้ง Uber และ Lyft รวมถึงเป็นคนทำช่วยจัดตั้งการประท้วงนัดหยุดงานในซานฟรานซิสโก

เบอร์นี แซนเดอร์ส สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จากเวอร์มอนต์ เขียนบทความในสื่อแสดงการสนับสนุนคนขับรถที่หยุดงานประท้วงในครั้งนี้ รวมถึงวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าทำให้เกิดการปกป้องบริษัทจ้างงานชั่วคราวแบบที่เรียกว่า gig economy แซนเดอร์สยังเสนอให้มีการผ่านร่างกฎหมายใหม่ให้นายจ้าง "เลิกจัดประเภทลูกจ้างตัวเองแบบผิดๆ"

ด้าน Uber แถลงว่าคนขับรถ "เป็นหัวใจของบริการ" ของพวกเขา และพวกเขาไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ถ้าหากไม่มีคนขับรถเหล่านี้ โฆษกของ Uber ยังพูดถึงโครงการต่างๆ ที่ทำให้กับคนขับรถรวมถึงโครงการให้รางวัลที่ออกมาเมื่อไม่นานนี้

Uber And Lyft Drivers Are Striking — And Call On Passengers To Boycott, NPR, May 8, 2019

The Uber driver strike isn’t about hindering Uber — it’s about stealing the narrative, The Verge, May 8, 2019