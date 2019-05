เชลซี แมนนิง อดีตเจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์หน่วยข่าวกรองกองทัพสหรัฐฯ (แฟ้มภาพ)

11 พ.ค. 2562 เชลซี แมนนิง อดีตเจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์หน่วยข่าวกรองกองทัพสหรัฐฯ ผู้เคยเปิดโปงการกระทำที่โหดร้ายของกองทัพสหรัฐฯ ต่อนักข่าวและพลเรือนในสงครามอิรักและอัฟกานิสถาน ได้รับการปล่อยตัวหลังจากอยู่ในที่คุมขังเป็นเวลา 62 วัน เพราะปฏิเสธที่จะให้การต่อคณะลูกขุนใหญ่ในการไต่สวนเกี่ยวกับวิกิลีกส์ แต่เธอก็ถูกหมายเรียกให้เข้าพบกับคณะลูกขุนใหญ่ชุดใหม่ภายในกลางเดือน พ.ค. 2562 นี้

ก่อนหน้านี้ เชลซี แมนนิง เคยถูกคุมขังเพราะปฏิเสธที่จะให้การต่อคณะลูกขุนใหญ่ในกรณีที่เธอให้ข้อมูลของทางการต่อเว็บไซต์จอมแฉวิกิลีกส์ โดยที่แมนนิงให้การว่าเธอได้กล่าวถึงรายเอียดทั้งหมดไปก่อนหน้านี้แล้ว หลังจากที่เธอถูกคุมขัง 62 วัน เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2562 เธอก็ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำผู้ใหญ่วิลเลียม จี ทรูส์เดล ที่รัฐเวอร์จิเนีย เนื่องจากคณะลูกขุนใหญ่ชุดเดิมหมดวาระ

อย่างไรก็ตามอิสรภาพของแมนนิงอาจจะคงอยู่ได้ไม่นานนักเพราะเมื่อยังไม่ทันที่เธอจะเดินออกจากเรือนจำคณะลูกขุนชุดใหม่ก็ออกหมายศาลเรียกตัวเธอให้เป็นไปได้เร็วที่สุดภายในวันที่ 16 พ.ค. ที่จะถึงนี้

ทนายความของแมนนิงประเมินว่าเธอมีโอกาสจะถูกตัดสินข้อหาละเมิดอำนาจศาลอีกครั้งหนึ่งในการไต่สวนของคณะลูกขุนใหญ่ชุดใหม่เพราะแมนนิงมีเจตจำนงว่าจะปฏิเสธการให้การในเรื่องนี้ รวมถึงจะใช้การแก้ต่างทางกฎหมายในทุกแบบเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าการปฏิเสธจะให้การขอองเธอมีความชอบธรรม

ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแมนนิงเคยแถลงว่า "ฉันสามารถบอกได้โดยไม่ลังเลว่า จะไม่มีอะไรมาชักจูงให้ฉันให้การทั้งกับคณะลูกขุนใหญ่ก่อนหน้านี้หรือคณะลูกขุนใหญ่อื่นๆ ประสบการณ์จนถึงตอนนี้มันแค่พิสูจน์ในสิ่งที่ฉันเชื่อมานานแล้วว่าคณะลูกขุนใหญ่ (ของสหรัฐฯ) เป็นเพียงแค่เครื่องมือล้าสมัยที่ถูกใช้งานโดยรัฐบาลกลางเพื่อข่มเหงรังแกและขัดขวางคู่แข่งทางการเมืองกับนักกิจกรรม"

ยังไม่มีข้อมูลรายละเอียดออกมาให้สาธารณะรับรู้ว่าเหตุใดแมนนิงถึงถูกบังคับให้ต้องให้การในเรื่องนี้ ท้้งที่เธอบอกว่าคดีนี้ปิดไปเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามคดีนี้ดำเนินการโดยศาลรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ในแขวงตะวันออกของเวอร์จิเนีย แขวงเดียวกับที่สั่งดำเนินคดีกับจูเลียน อัสซาจน์ เมื่อเดือนที่แล้ว อัสซาจน์ถูกตัดสินในข้อหาเกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยที่แมนนิงเป็นผู้ส่งข้อมูลจำนวนมากให้กับวิกิลีกส์ โดยที่สำนวนข้อกล่าวหาระบุอ้างว่าอัสซาจน์คอยให้ความช่วยเหลือแมนนิงในการแฮ็กรหัสผ่านคอมพิวเตอร์กองทัพเข้าสู่ฐานข้อมูลข่าวกรองลับ

ก่อนหน้าที่จะถูกบงโทษเรื่องไม่ให้การต่อศาล แมนนิงเคยต้องอยู่ในเรือนจำมาเป็นเวลา 7 ปี จากที่เธอถูกตัดสินลงโทษจำคุก 35 ปี ในข้อหาเกี่ยวกับการทำให้ข้อมูลของทางการสหรัฐฯ จำนวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์รั่วไหลออกไป ในช่วงที่เธออยู่ในเรือนจำทหารนั้นมีบางเวลาที่เธอถูกขังเดี่ยว

เรียบเเรียงจาก

Chelsea Manning released after 62-day confinement in jail, The Guardian, 10-05-2019

https://www.theguardian.com/us-news/2019/may/09/chelsea-manning-released-after-62-day-confinement-in-jail