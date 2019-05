- อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ประชาชนจำนวนมากได้ออกมาต่อต้านแนวคิดกดขี่ผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTI)[1] ของอาจารย์วิชาจิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาสำหรับครู ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้อความที่ยกมาข้างต้นเป็นคำพูดส่วนหนึ่งจากคลิปเสียงของอาจารย์คนดังกล่าวที่ถูกนำมาเผยแพร่ในโลกออนไลน์ โดยเนื้อหาโดยรวมเป็นการสนับสนุน เห็นชอบกับการใช้ความรุนแรง การซ้อมทรมาน ทารุณกรรม และเลือกปฏิบัติต่อ LGBTI[2] นิสิตที่เคยเรียนวิชาของอาจารย์คนนี้หลายคนได้ออกมายืนยันในโซเชียลมีเดียว่า ข้อความเหล่านี้เป็นความจริง นอกจากนี้ ยังมีนิสิตหญิงข้ามเพศออกมาเปิดเผยว่า ตนเคยถูกอาจารย์คนเดียวกันกีดกันไม่ให้เข้าห้องเรียนและเรียกไปต่อว่าที่เธอไม่ยอมใส่เครื่องแบบนิสิตชาย พร้อมกล่าวต่อหน้าเธอว่า "คนที่ผิดปกติทางจิตเป็นครูไม่ได้หรอก [...] บุญแค่ไหนแล้วที่จิตแพทย์ไม่ส่งไปรักษา หรือส่งไปช็อตไฟฟ้าเหมือนสมัยก่อน ดีแค่ไหนแล้วที่คณะครุศาสตร์ยังอนุญาตให้มาเรียนไม่ส่งเข้าโรงพยาบาลบ้าแทน”[3]

หากประเมินเหตุการณ์นี้อย่างผิวเผิน คนจำนวนมากอาจมองว่านี่เป็นปัญหาทัศนคติส่วนบุคคล การแก้ไขปัญหาจึงถูกจำกัดอยู่เพียงแค่การจัดการกับตัวปัจเจกบุคคล เช่น การจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนอาจารย์คนดังกล่าว เป็นต้น[4] อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1980 นักวิชาการด้านเพศสภาวะศึกษาจำนวนมากนำแนวคิดสตรีนิยมคลื่นลูกที่ 2 ที่ว่า “เรื่องส่วนตัวคือการเมือง” (The personal is political) มาอธิบายว่า การเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน (homophobia) และคนข้ามเพศ (transphobia) ไม่ได้เป็นเพียง “ความเห็นส่วนตัว” แต่เป็นผลผลิตของสังคมรักต่างเพศเป็นใหญ่ที่เต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรักต่างเพศและ LGBTI[5] หากเราใช้แนวคิดนี้ประเมินสิ่งที่เกิดขึ้น เราอาจมองได้ว่าสิ่งที่อาจารย์คนนี้พูดไม่ได้เป็นเพียง “ความเห็นส่วนบุคคล” แต่เป็นเสมือน ‘ใบเบิกทาง’ ที่ให้ความชอบธรรมแก่การใช้ความรุนแรงกับชาว LGBTI และมิหนำซ้ำ ยังทำให้การใช้ความรุนแรงนั้นเป็นเรื่องธรรมดาหรือเป็นเรื่องน่าขบขันอีกด้วย

ในฐานะนักวิจัยที่ทำงานด้านการซ้อมทรมาน ผู้เขียนบทความตั้งข้อสังเกตว่า สิ่งที่อาจารย์คนดังกล่าวสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายร่างกาย LGBTI, การข่มขืนเพื่อเปลี่ยนเพศสภาวะ, หรือการบังคับให้ LGBTI เข้ารับรักษา ‘ความเบี่ยงเบนทางเพศ’ ล้วนเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงที่ตรงกับคำนิยามการซ้อมทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (เรียกย่อๆว่า ‘การปฏิบัติอย่างโหดร้าย’) ตามหลักกฏหมายระหว่างประเทศทั้งสิ้น ที่สำคัญ สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงจินตนาการเพ้อฝันของอาจารย์คนดังกล่าว แต่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในสังคมไทย คำพูดของเขาจึงเป็นกระจกที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความรุนแรงเชิงโครงสร้างที่ LGBTI ในไทยต้องประสบ ดังนั้น แม้การจัดตั้งกลไกสอบสวนพฤติกรรมของอาจารย์คนดังกล่าวถือว่าสำคัญอย่างยิ่งในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและนำเขามาลงโทษหากพบว่ามีความผิด อย่างไรก็ดี การโฟกัสที่ปัจเจกบุคคลอย่างเดียวอาจเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุและทำให้เรามองข้ามปัญหาเชิงโครงสร้างไป อีกทั้งยังสูญเสียโอกาสในการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นกับ LGBTI ในวงกว้างอีกด้วย บทความนี้จึงมีจุดมุ่งหมายสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อ LGBTI ผ่านกรอบการซ้อมทรมานและการปฏิบัติอย่างโหดร้าย โดยเริ่มจากวิเคราะห์หลักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการซ้อมทรมาน LGBTI จากนั้น ผู้เขียนจะกล่าวถึงบริบทการซ้อมทรมานและปฏิบัติอย่างโหดร้ายต่อ LGBTI ในไทยและพูดถึงความสำคัญของการรณรงค์ต่อต้านการซ้อมทรมาน LGBTI ในตอนท้าย

กฏหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการซ้อมทรมานมีจุดกำเนิดขึ้นมาเพื่อจัดการกับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นกับผู้ชายเป็นหลัก Juan Méndez ผู้รายงานพิเศษประจำสหประชาชาติด้านการซ้อมทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอย่างโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรีประจำปี 2553 - 2559 ชี้ให้เห็นถึงปัญหานี้ในรายงานต่อสภาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติประจำปี 2559 ว่า วิวัฒนาการที่ผ่านมาของกฏหมายเรื่องการซ้อมทรมานไม่ได้ผ่านการคำนึงถึงความสัมพันธ์เชิงอำนาจในสังคมที่ชายเป็นใหญ่และรักต่างเพศเป็นบรรทัดฐาน ซึ่งนำไปสู่การใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงและ LGBTI ในอดีตจึงยังไม่มีกลไกที่คุ้มครองคนจากการซ้อมทรมานบนพื้นฐานของเพศวิถีและเพศสภาวะ[6] อย่างไรก็ตาม นิยามของการซ้อมทรมานมีพลวัตและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด สมัยก่อนการซ้อมทรมานถูกจำกัดอยู่เพียงแค่การทำปฏิบัติอย่างโหดร้ายเพื่อให้ได้ข้อมูลและคำสารภาพหรือเพื่อลงโทษผู้ถูกซ้อม เมื่อเวลาผ่านไป ความหมายก็กว้างขึ้นและรวมไปถึงการปฏิบัติอย่างโหดร้ายเพื่อข่มขู่และการกระทำบนพื้นฐานของการเลือกปฏิบัติด้วย[7] จึงเป็นที่มาของนิยามการซ้อมทรมานในอนุสัญญา CAT ซึ่งเป็นตัวบทกฏหมายหลักในประเด็นนี้ในปัจจุบัน (สรุปนิยามตามภาพประกอบด้านล่าง) ทั้งนี้ หลักการไม่เลือกปฏิบัติที่เพิ่มเติมเข้ามานี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ชวนให้ผู้เชี่ยวชาญจากสหประชาชาติ นักวิชาการ และนักกิจกรรมทั่วโลกเริ่มหันมาสนใจมองการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อ LGBTI ในฐานะการซ้อมทรมานและการปฏิบัติอย่างโหดร้าย[8]

เมื่อปี 2544 Sir. Nigel S. Rodley ผู้รายงานพิเศษด้านการซ้อมทรมานและการปฏิบัติอย่างโหดร้ายในสมัยนั้นเริ่มสังเกตว่า ‘คนกลุ่มน้อยทางเพศ’ หรือผู้มีความหลากหลายทางเพศมักตกเป็นเหยื่อการซ้อมทรมานและการปฏิบัติอย่างโหดร้าย โดยเฉพาะการล่วงละเมิดทางเพศ[9] จากนั้นไม่นาน เมื่อปี 2551 คณะกรรมการต่อต้านการซ้อมทรมานประจำสหประชาชาติ (UN Committee Against Torture) เริ่มเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาการซ้อมทรมาน LGBTI จึงกล่าวเน้นย้ำในข้อคิดเห็นทั่วไปฉบับที่ 2 (General Comment No. 2) ถึงความสำคัญของหลักการไม่เลือกปฏิบัติในอนุสัญญา CAT และยืนยันว่าการใช้ความรุนแรงต่อคนกลุ่มน้อยและคนชายขอบบนพื้นฐานของการเลือกปฏิบัติถือว่าเข้าข่ายการซ้อมทรมานตามหลักกฏหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ[10] คณะกรรมการยังระบุอย่างชัดเจนอีกว่า ผู้มีความหลากหลายทางเพศและผู้มีอัตลักษณ์เป็นคนข้ามเพศถือว่ารวมอยู่ในกลุ่มคนชายขอบที่เสี่ยงต่อการถูกซ้อมทรมานในลักษณะนี้ด้วย[11] นอกจากนี้ คณะกรรมการเพิ่มเติมว่า ผู้กระทำการซ้อมทรมานไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งทางการก็ได้ หากเพียงแค่รัฐล้มเหลวในการตรวจสอบการใช้ความรุนแรงบนพื้นฐานของเพศสภาวะและปล่อยให้ผู้ละเมิดลอยนวลพ้นผิด ก็เท่ากับว่ารัฐกำลังสนับสนุนและรู้เห็นเป็นใจกับการซ้อมทรมานอยู่ จึงถือได้ว่าเป็นการละเมิดพันธกรณีต่ออนุสัญญาต่อต้านการซ้อมทรมาน[12]

หลังจากนั้น กลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของสหประชาชาติก็ให้ความสำคัญต่อประเด็นการซ้อมทรมาน LGBTI มากขึ้นเรื่อยๆ เช่น คณะกรรมการต่อต้านการซ้อมทรมานประจำสหประชาชาติได้กล่าวในข้อคิดเห็นทั่วไปฉบับที่ 4 เมื่อปี 2560 ว่า รัฐภาคีของอนุสัญญานี้ห้ามผลักดันผู้ขอลี้ภัยกลับประเทศ หากคนผู้นั้นจะต้องตกอยู่ในอันตรายและเสี่ยงต่อการซ้อมทรมานบนพื้นฐานของการเลือกปฏิบัติจากเพศสภาวะ[13] นอกจากนี้ ผู้รายงานพิเศษด้านการซ้อมทรมานและการปฏิบัติอย่างโหดร้ายประจำสหประชาชาติได้เริ่มรับข้อร้องเรียนผ่านกลไกพิเศษ (Special procedures) เกี่ยวกับการซ้อมทรมาน LGBTI ในประเทศต่างๆ และออกจดหมายให้แก่รัฐบาลนั้นๆเพื่อให้ชี้แจงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น ยกตัวอย่างเช่น:

แม้จดหมายเหล่านี้จะไม่มีอำนาจผูกมัดทางกฏหมาย แต่เป็นเครื่องมือชั้นดีที่นักกิจกรรมในประเทศต่างๆสามารถนำไปใช้รณรงค์และสร้างแรงกดดันทางการทูตต่อรัฐบาลนั้นๆได้ ตัวอย่างความสำเร็จหนึ่งก็คือ วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 รัฐบาลบรูไนประกาศไม่ประหารชีวิตผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับคนเพศเดียวกันแล้ว หลังจากได้รับแรงกดดันจากนานาประเทศ[16] แม้การตัดสินใจครั้งนี้จะไม่ได้เกิดขึ้นจากจดหมายของสหประชาชาติต่อรัฐบาลบรูไนโดยตรง แต่ก็ถือได้ว่าจดหมายฉบับนี้เป็นส่วนสำคัญในการสร้างแรงกดดันดังกล่าวและทำให้คนทั่วโลกออกมาเรียกร้องต่อต้านกฏหมายฉบับนี้จนประสบความสำเร็จ นี่จึงถือเป็นก้าวสำคัญของวิวัฒนาการกฏหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่เริ่มนำกรอบคิดเรื่องการซ้อมทรมานและการปฏิบัติอย่างโหดร้ายมาอธิบายการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อ LGBTI

ประเทศไทยไม่ใช่ “สวรรค์ของ LGBTI” อย่างที่หลายคนเข้าใจ นักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน นักวิชาการ และประชาชนทั่วไปที่เป็น LGBTI ได้ออกมาท้าทายมายาคติดังกล่าวที่มักมองว่า การที่ประเทศไทยมีธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและความบันเทิงสำหรับชาว LGBTI อันเฟื่องฟูนั้น สามารถเป็นตัวชี้วัดถึงการเปิดรับความหลากหลายทางเพศในสังคมไทยได้[17] ในความเป็นจริง แม้ประเทศไทยจะไม่มีกฏหมายที่ทำให้รักร่วมเพศเป็นความผิดทางอาญาเหมือนบางประเทศ แต่ LGBTI ก็ยังคงประสบกับความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสร้างที่ทำให้ตกอยู่ในสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมอันด้อยกว่าคนรักต่างเพศ นอกจากนี้ คนจำนวนมากยังมีภาพเหมารวมในแง่ลบต่อชาว LGBTI โดยเฉพาะคนข้ามเพศ จึงทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติอย่างกว้างขวางในสังคมไทย ดังที่เห็นจากกรณีของอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่บทความนี้กล่าวถึงในช่วงต้น การเลือกปฏิบัติเช่นนี้เป็นเงื่อนไขซึ่งนำไปสู่การใช้ความรุนแรงหลายรูปแบบที่เข้าข่ายการซ้อมทรมานและการปฏิบัติอย่างโหดร้ายต่อ LGBTI ในที่สุด[18]

หากอ้างอิงจากรูปแบบของความรุนแรงต่อ LGBTI ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติว่าเข้าข่ายการซ้อมทรมาน (ดูรายละเอียดประกอบจากภาพด้านบน)[19] ผู้เขียนพบว่า มีหลายข้อที่เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยได้รวบรวมตัวอย่างซึ่งมีข้อมูลประกอบเพียงพอได้ดังนี้:

หญิงข้ามเพศในสังคมไทยมักถูกเหมารวมในแง่ลบว่า เป็นตัวก่อปัญหา เป็นอาชญากร เป็นพวกมีความต้องการทางเพศสูงผิดปกติ จึงมักตกเป็นเป้าของการข่มขู่ จับกุมและควบคุมตัวโดยพลการ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเดือนเมษายน 2560 ที่ผ่านมา มีรายงานว่าอาสาตำรวจเมืองพัทยาเข้าจับกุมและทำร้ายร่างกายหญิงข้ามเพศท่านหนึ่ง พร้อมกล่าวหาว่าเป็น ‘ผู้ค้าประเวณี’[20] ทั้งนี้ ระหว่างการจับกุม หญิงข้ามเพศยังมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกล่วงละเมิดทางเพศเพราะถูกมองว่าเป็นผู้ที่มีความต้องการทางเพศสูงอยู่แล้ว การล่วงละเมิดทางเพศจึงถูกมองเป็นเรื่องชอบธรรม เรื่องปกติ หรือแม้กระทั่งเป็นเรื่องน่าตลกขบขัน นอกจากนี้ เมื่อกลายเป็นผู้ต้องขังแล้ว หญิงข้ามเพศที่ถูกควบคุมตัวมักเสี่ยงถูกล่วงละเมิดทางเพศ ซ้อมทรมานและทารุณกรรม[21] ยกตัวอย่างเช่น องค์กร iLaw เคยนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้ต้องขังหญิงข้ามเพศ ไม่ว่าจะเป็นการล่วงละเมิดทางเพศโดยนักโทษชายและผู้คุม การถูกบังคับให้เปลือยกายเพื่อตรวจค้น เป็นต้น[22]

จากการติดตามและเฝ้าระวังการซ้อมทรมานทั่วโลกตั้งแต่ปี 2520 Association for the Prevention of Torture (APT) หรือสมาคมเพื่อการป้องกันการซ้อมทรมานได้เผยว่า เมื่อเทียบอัตราส่วนดูแล้ว มีประชากร LGBTI ที่ถูกควบคุมตัวหรือคุมขังต่อจำนวนประชากร LGBTI ทั้งหมดสูงกว่าอัตราส่วนของประชากรรักต่างเพศที่ถูกควบคุมตัวหรือคุมขังต่อประชากรรักต่างเพศทั้งหมดเป็นอย่างมาก[23] หากเขียนเป็นสมการคณิตศาสตร์เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ก็คือ

แม้ประเทศไทยไม่มีกฏหมายทำให้การเป็น LGBTI เป็นความผิดทางอาญา แต่ LGBTI ยังต้องเสี่ยงต่อการถูกเลือกปฏิบัติ เช่น ถูกครอบครัวไล่ออกจากบ้านหรือปล่อยปะละเลย ถูกรังแกในสถานศึกษา ถูกปฏิเสธไม่รับเข้าทำงาน เป็นต้น เงื่อนไขทางสังคมเช่นนี้ทำให้ LGBTI ไม่สามารถใช้ศักยภาพของตนได้เต็มที่เพราะถูกตัดโอกาส ไม่ได้รับการสนับสนุนทางกายภาพ ทางจิตใจ ทางการเงินจากครอบครัว ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับคนอื่น ไม่ได้ทำงานตามความสามารถของตนเอง ทำให้ถูกผลักให้ไปทำอาชีพที่ผิดกฏหมายเช่น การค้าบริการทางเพศ เพื่อเอาชีวิตรอด ด้วยเหตุนี้ อัตราส่วนของ LGBTI ที่ถูกควบคุมตัวและคุมขังจึงสูงกว่าคนรักต่างเพศ นอกจากนี้ เมื่อมีการรายงานข่าวเกี่ยวกับการจับกุม LGBTI เนื้อหาข่าวมักถูกรายงานด้วยอคติทางเพศและมีการยึดโยงการก่ออาชญากรรมกับเพศสภาวะของอาชญากร ทำให้เกิดการผลิตซ้ำความเกลียดกลัว LGBTI และก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติและนำไปสู่วงจรเดิมๆที่ทำให้ LGBTI ต้องเสี่ยงต่อการถูกควบคุมตัวมากเป็นพิเศษ (ดูภาพประกอบด้านบน) และในช่วงของการถูกควบคุมตัวหรือคุมขังนี่เองที่ LGBTI โดยเฉพาะหญิงข้ามเพศ มักตกเป็นเหยื่อของการซ้อมทรมานและปฏิบัติอย่างโหดร้าย

2. “แก้ทอมซ่อมดี้” “เปลี่ยนทอมให้เป็นเธอ”: วาทกรรมความรุนแรงที่มิได้เป็นเพียงคำพูด

“แก้ทอมซ่อมดี้” และ “เปลี่ยนทอมให้เป็นเธอ” เป็นแนวคิดของคนจำนวนมากโดยเฉพาะผู้ชายรักต่างเพศในสังคมไทยที่เชื่อว่า หากทอม ดี้ และเลสเบี้ยนได้มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย จะสามารถเปลี่ยนหรือ ”รักษา” เพศสภาวะให้เป็นคนรักต่างเพศได้ วลีเหล่านี้มิได้เป็นเพียงคำพูดคะนองปาก แต่เป็นวาทกรรมที่มีอิทธิพลในการรผลิตและให้ความชอบธรรมต่อการใช้รุนแรงทางเพศกับผู้หญิงที่มีความหลากหลายทางเพศ แม้จะไม่มีการเก็บสถิติหรือไม่มีการนำสถิติดังกล่าวมาเผยแพร่สาธารณะ แต่บุคคลทั่วไปก็สามารถเห็นได้จากรายงานข่าวว่ามีเหตุการณ์ข่มขืน รวมถึงฆาตกรรมและข่มขืน ในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้งในสังคมไทย[24] การข่มขืนเพื่อเปลี่ยนเพศสภาวะเช่นนี้ถือรูปแบบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เจาะจงเฉพาะกลุ่ม LGBTI โดยเฉพาะเลสเบี้ยน ทอม ดี้ และถือว่าเข้าข่ายการซ้อมทรมาน[25]

3. ฆ่าด้วยความเกลียดชัง: การฆาตกรรมคนข้ามเพศในไทย

การฆาตกรรมคนข้ามเพศด้วยความเกลียดชังเกิดขึ้นเป็นจำนวนไม่น้อยในไทย โครงการ Transrespect versus Transphobia Worldwide ซึ่งติดตามและเก็บสถิติการฆาตกรรมคนข้ามเพศทั่วโลกได้ระบุว่า ระหว่างปี 2551 ถึงเดือนมิถุนายนปี 2559 มีคนข้ามเพศในไทยถูกฆ่าเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 14 ราย[26] นอกจากนี้ ยังมีคดีอุ้มหายและฆาตกรรมสะเทือนขวัญของผู้มีอัตลักษณ์ทางเพศเป็นทอมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559[27] ทั้งนี้ ผู้เขียนเชื่อว่าสถิติดังกล่าวเป็นเพียงจำนวนเบื้องต้น จากบทสนทนากับนักกิจกรรมด้านความหลากหลายทางเพศ พบว่าการจดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการฆาตกรรม LGBTI (ไม่ใช่แค่คนข้ามเพศ) เป็นไปอย่างยากลำบาก เนื่องจากประเทศไทยไม่มีกฏหมายห้ามอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง เจ้าหน้าที่สอบสวนจึงมักไม่ได้รวมข้อมูลเกี่ยวกับเพศสภาวะไว้ในสำนวนด้วย คดีหลายคดีที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้รับการจดบันทึกไว้ อย่างไรก็ดี หากมีกรณีที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นการฆาตกรรมจากความเกลียดชัง สหประชาชาติจะถือว่ากรณีนั้นเข้าข่ายการซ้อมทรมาน[28]

4. บวช เข้าค่ายธรรมะ เข้าโรงพยาบาลจิต: การบังคับให้เข้ารับการบำบัด รักษาเพื่อแก้ไขเพศสภาวะ

คนไทยพุทธจำนวนมากมีความเชื่อว่า การเกิดเป็น LGBTI เป็นผลของกรรมชั่วที่ทำมาในชาติก่อน จึงทำให้มีผู้ปกครองจำนวนหนึ่งส่งลูกชายที่เป็นเกย์หรือคนข้ามเพศไปบวชพระหรือเข้าค่ายธรรมะเพื่อแก้ไขเพศสภาวะ สถิติของมูลนิธิเพื่อสิทธิความเป็นธรรมทางเพศในปี 2555 เผยว่ามีวัยรุ่นที่เป็น LGBTI กว่าร้อยละ 2.5 เผชิญกับประสบการณ์ดังกล่าว นอกจากนี้ เมื่อปลายปี 2561 ที่ผ่านมา ยังมีรายงานข่าวว่ามีการใช้ค่ายธรรมะเป็นสถานที่ทรมานผู้เข้าร่วมทางจิตใจเพื่อปลี่ยนเพศสภาวะอีกด้วย[29] นอกจากนี้ จากการเก็บสถิติเดียวกันในปี 2555 มูลนิธิเพื่อสิทธิความเป็นธรรมทางเพศพบว่า วัยรุ่น LGBTI ร้อยละ 1.3 ถูกบังคับให้เข้ารับการรักษาทางจิตเวช ทั้งนี้ ความเข้าใจว่าการเป็น LGBTI เป็นโรคทางจิตเวชมาจากหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่ยังคงสอนนักเรียนไทยว่า การเป็น LGBTI หรือที่เรียกว่า ‘ปัญหาความเบี่ยงเบนทางเพศ’ ถือปัญหาทางจิตที่น่ารังเกียจอยู่ แม้จะเคยมีการปรับแก้หลักสูตรดังกล่าวมาแล้ว แต่ก็ยังมีแบบเรียนจำนวนมากที่ยึดถือชุดความรู้นี้อยู่[30]

การบีบบังคับให้เข้ารับการ ‘รักษา’ ในลักษณะนี้ถือเป็นการใช้ความรุนแรงอย่างหนึ่ง เนื่องจากการรักษามักมีวิธีการที่โหดร้ายและทารุณร่างกายหรือจิตใจของผู้เข้ารับการรักษา เช่น การช็อตไฟฟ้า การทำร้ายร่างกาย การบังคับให้มีเพศสัมพันธ์กับคนต่างเพศ และการทรมานจิตใจ เป็นต้น จึงถือว่าเข้าข่ายการซ้อมทรมานตามหลักกฏหมายระหว่างประเทศ[31]

บทความนี้ตั้งใจแสดงให้เห็นว่า คำพูดของอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ยกขึ้นมาข้างต้น เป็นเพียงกระจกสะท้อนให้เห็นภาพการซ้อมทรมานและการปฏิบัติอย่างโหดร้ายต่อ LGBTI ในสังคมไทยซึ่งเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายแต่ไม่ค่อยได้รับการพูดถึง แม้ว่าจะมีนักกิจกรรมและองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆคอยติดตาม เฝ้าระวัง เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิต่อ LGBTI อย่างสม่ำเสมออยู่แล้ว แต่เป็นเรื่องน่าเสียดายที่ยังไม่มีการนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ผ่านกรอบคิดเรื่องการซ้อมทรมานและปฏิบัติอย่างโหดร้ายมากนัก จึงทำให้ข้อมูลที่สามารถค้นคว้าได้ค่อนข้างกระจัดกระจายและไม่ทันสมัย การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผ่านกรอบของการซ้อมทรมานจะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ทำงานด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศสามารถมีช่องทางในการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อ LGBTI ได้มากขึ้น เนื่องจาก:

ดังนั้น ผู้เขียนจึงหวังว่า บทความนี้จะเป็นส่วนช่วยเชิญชวนให้ผู้ทำงานด้านสิทธิ LGBTI ออกมาร่วมกันทำงานและรณรงค์ต่อต้านการซ้อมทรมานไม่มากก็น้อย

อ้างอิง

[1] ตัวย่อ LGBTI มาจาก Lesbian, gay, bisexual, transgender, และ intersex ทั้งนี้ ผู้เขียนเข้าใจดีว่าตัวย่อดังกล่าวมีข้อจำกัดและไม่สามารถครอบคลุมเพศสภาวะซึ่งมีความลื่นไหลและหลากหลายได้ทุกรูปแบบ บทความนี้จึงใช้ LGBTI เพียงเพื่อแทนคำว่า ผู้มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งมีความครอบคลุมมากกว่า

[5] ดูตัวอย่างงานวิชาการที่ตั้งคำถามกับแนวคิดว่าการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันหรือคนข้ามเพศเป็น “แนวคิดส่วนบุคคล” เพิ่มเติมได้ที่ Kitzinger, Celia (1987) The Social Construction of Lesbianism. London: SAGE; Plummer, Ken (1981) ‘Homosexual Categories: Some Research Problems in the Labelling Perspective of Homosexuality’, ในหนังสือ Ken Plummer (ed.) The Making of the Modern Homosexual, pp. 53–75. Totowa, NJ: Barnes & Noble Books; Vidal-Ortiz, Salvador (2008) ‘Introduction to Retheorizing Homophobias’; Einarsdóttir, Anna, et al. (2015) “‘It’s Nothing Personal’: Anti-Homosexuality in the British Workplace.”

[6] “Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment” (A/HRC/31/57), 5 มกราคม 2559, ย่อหน้าที่ 5, เข้าถึงได้จาก https://undocs.org/en/A/HRC/31/57 ทั้งนี้ นักวิชาการด้านกฏหมายระหว่างประเทศจำนวนมากได้ออกมานำเสนอประเด็นคล้ายๆกันและเริ่มนำทฤษฎีเควียร์และสตรีนิยมมาตั้งคำถามวิจัยว่า แนวคิดรักต่างเพศเป็นใหญ่ (heteronormativity) ส่งผลต่อการวิวัฒนาการของกฏหมายระหว่างประเทศอย่างไรและจะสามารถทำอย่างไรที่จะเปลี่ยนแปลงให้กฏหมายระหว่างประเทศคุ้มครองสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศได้ ดูตัวอย่างเช่น Hagen, Jamie J.,“Queering women, peace and security,” International Affairs 92: 2 (2016) หน้า 313–332. หรือ “Queering International Law” ซึ่งรวบรวมบทสนทนาเกี่ยวกับประเด็นนี้ไว้ เข้าถึงได้จาก: http://ypinaction.org/wp-content/uploads/2016/10/Wilde__Ralph__Queering_International_Law.pdf

[7] ดูวิวัฒนาการการตีความนิยามของการซ้อมทรมานและการปฏิบัติอย่างโหดร้ายได้ที่ Perez-Sales, Paul, Psychological Torture: Definition, Evaluation, and Measurement, 2560, หน้า 4-7.

[8] ยังไม่มีเกณฑ์ใดๆที่ใช้จำแนกระหว่างการซ้อมทรมานกับการปฏิบัติหรือการลงโทษอย่างโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรีอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มักอาศัยปัจจัยเช่น เจตนาในการกระทำ และเป้าหมาย ในการบ่งชี้ว่าการใช้ความรุนแรงเป็นการซ้อมทรมานหรือเพียงแค่การปฏิบัติอย่างโหดร้าย บทความนี้ยึดคำว่า ซ้อมทรมาน เป็นหลัก เนื่องจากการซ้อมทรมาน LGBTI ที่เกิดขึ้นมักมีเป้าหมายชัดเจนเพื่อเลือกปฏิบัติ จึงตรงกับนิยามการซ้อมทรมาน

[9] “Question of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment” (A/56/156), Fifty-sixth session, Item 132 (a) of the preliminary list, 3 กรกฎาคม 2544, ย่อหน้า 17, เข้าถึงได้จาก: https://undocs.org/en/A/56/156

[10] Committee Against Torture, “General Comment No. 2,” 24 มกราคม 2551, ย่อหน้าที่ 20, เข้าถึงได้จาก: https://www.refworld.org/docid/47ac78ce2.html

[12] Committee Against Torture, “General Comment No. 2,” 24 มกราคม 2551, ย่อหน้าที่ 18

[13] Committee against Torture “General Comment No. 4 (2017) on the implementation of article 3 of the Convention in the context of article 22” เข้าถึงได้จาก https://www.refworld.org/docid/5a903dc84.html

[16] Al Jazeera, “Brunei halts plan to punish gay sex with death by stoning” 6 พฤษภาคม 2562, เข้าถึงได้จาก https://www.aljazeera.com/news/2019/05/brunei-halts-plan-punish-gay-sex-adultery-death-190505181513614.html

[17] อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับมายาคติว่าประเทศไทยเป็น “สวรรค์ของเกย์” ได้ที่บทความ Jackson, Peter A. “Tolerant But Unaccepting: The Myth of a Thai ‘Gay Paradise’” ในหนังสือ Peter A. Jackson and Nerida M. Cook (ed.), Gender and Sexualities in Modern Thailand (1999). หน้า.226-242. บทความ “Land of lady boys? Thailand is not the LGBTI paradise it appears” ตีพิมพ์ใน South China Morning Post เข้าถึงได้จาก: https://www.scmp.com/week-asia/lifestyle-culture/article/2163544/land-lady-boys-thailand-not-gay-paradise-it-appears

[18] แนวทางการวิเคราะห์นี้มาจากรายงานของ Victor Madrigal-Borloz ผู้เชี่ยวชาญอิสระของสหประชาชาติด้านความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติจากเพศสภาวะและอัตลักษณ์ทางเพศ ซึ่งอธิบายว่า การเลือกปฏิบัติในลักษณะนี้ถือเป็นเงื่อนไขสำคัญที่นำไปสู่การซ้อมทรมานและการปฏิบัติอย่างโหดร้ายต่อ LGBTI ในเวลาต่อมา“Report of the Independent Expert on protection against violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity” (A/HRC/38/43) 11 พฤษภาคม 2561, ย่อหน้าที่ 49, เข้าถึงได้จาก https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/38/43 ,

[19] ผู้เขียนสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบการใช้ความรุนแรงต่อ LGBTI ที่เข้าข่ายการซ้อมทรมานจากรายงานหลายฉบับของสหประชาชาติที่ได้อ้างอิงไปก่อนหน้านี้ ได้แก่ A/HRC/38/43, A/56/156, และ A/HRC/31/57 รวมถึง “Sexual Orientation, Gender Identity and International Human Rights Law: Practitioner Guide No.4 (2009) ซึ่งเป็นคู่มือขององค์กรนักนิติศาสตร์สากล (International Commission of Jurists) ว่าด้วยการใช้กฏหมายระหว่างประเทศในประเด็นเพศสภาวะ เข้าถึงได้จาก: https://www.icj.org/wp-content/uploads/2009/07/sexual-orientation-international-law-Practitioners-Guide-2009-eng.pdf

[23] Association for the Prevention of Torture, “Towards the Effective Protection of LGBTI Persons Deprived of Liberty: A Monitoring Guide” (2018), หน้า 21-22, เข้าถึงได้จาก https://www.apt.ch/content/files_res/apt_20181204_towards-the-effective-protection-of-lgbti-persons-deprived-of-liberty-a-monitoring-guide-final.pdf

[24] ตัวอย่างรายงานข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2561 เช่น Sanook, “สาวทอมถูกลุงเขยข่มขืน ท้อง 6 เดือน บอกอยากให้กลับใจชอบผู้ชาย” 11 มกราคม 2561, เข้าถึงได้จาก https://www.sanook.com/news/4940046/, คมชัดลึก, “"สาวทอม"โร่เเจ้งความครูหื่นข่มขืน !!!” 19 กรกฎาคม 2561, เข้าถึงได้จาก: http://www.komchadluek.net/news/crime/335437 และ Inn News, “ตร.รวบหนุ่มข่มขืนสาวทอมก่อนฆ่าหมกศพที่ปทุมฯ” 19 มิถุนายน 2561, เข้าถึงได้จาก https://www.innnews.co.th/crime/news_115186/.

[25] “Report of the Independent Expert on protection against violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity” (A/HRC/31/57), 5 มกราคม 2559, ย่อหน้า 57, เข้าถึงได้จาก: https://undocs.org/en/A/HRC/31/57

[26] Transrespect versus Transphobia Worldwide, “Trans Murder Monitoring Absolute numbers (2008 - June 2016)” เข้าถึงได้จาก: https://transrespect.org/en/map/trans-murder-monitoring/