จีนขยายการเซนเซอร์ 'วิกิพีเดีย' แบนหมดทุกภาษา

ทางการจีนสั่งขยายการเซนเซอร์เว็บไซต์สารานุกรมออนไลน์วิกิพีเดีย ทำให้ผู้คนในจีนไม่สามารถเข้าถึงได้ในทุกภาษา จากเดิมที่จีนสั่งแบนแต่เฉพาะวิกิพีเดียฉบับภาษาจีนเท่านั้น

โลโกวิกิพีเดีย

มูลนิธิวิกิมีเดียเปิดเผยว่าพวกเขาเพิ่งค้นพบเรื่องที่รัฐบาลจีนขยายการปิดกั้นไม่ให้คนในจีนแผ่นดินใหญ่เข้าถึงเว็บไซต์สารานุกรมออนไลน์ "วิกิพีเดีย" ของพวกเขาได้เมื่อไม่นานนี้ โดยทางการจีนสั่งแบนการเข้าถึงวิกิพีเดียมาตั้งแต่เดือน เม.ย. ที่ผ่านมาแล้วแต่ทางมูลนิธิไม่ได้รับการแจ้งเตือนใดๆ จากทางการจีนเลย

แถลงการณ์ของมูลนิธิระบุว่า "ในช่วงปลายเดือน เม.ย. ทางมูลนิธิวิกิมีเดียค้นพบว่าเว็บไซต์วิกิพีเดียไม่สามารถเข้าถึงได้จากจีน หลังจากที่พวกเราวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานการเข้าถึงเว็บไซต์ภายใน พวกเรายืนยันได้ว่าในตอนนี้มีการบล็อกเว็บไซต์วิกิพีเดียทั้งหมดในทุกภาษา"

โดยที่องค์กรสอดส่องการแทรกแซงทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Open Observatory of Network Interference หรือ OONI) ที่ทำการวิจัยเรื่องการเซนเซอร์อินเทอร์เน็ตระบุเช่นกันว่ามีการบล็อกเว็บไซต์วิกิพีเดียจากจีนในทุกภาษาตั้งแต่ในช่วงปลายเดือน เม.ย.

วิกิพีเดียเป็นเว็บไซต์สารานุกรมเสรีที่ชุมชนในวิกิเป็นผู้ร่วมกันเขียนเรียบเรียงข้อมูลต่างๆ ขึ้น แต่เว็บไซต์ให้ความรู้นี้ก็มักจะถูกปิดกั้นจากรัฐบาลอำนาจนิยมในที่ต่างๆ ของโลกเช่นในตุรกีเริ่มมีการบล็อกเว็บไซต์นี้เมื่อปี 2560 ขณะที่เวเนซุเอลาก็บล็อกเว็บไซต์นี้เป็นระยะๆ

จีนเป็นประเทศที่เซนเซอร์ข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตอย่างมาก ก่อนหน้านี้พวกเขาเซนเซอร์วิกิพีเดียภาคภาษาจีนและบางเพจที่อ่อนไหวทางการเมืองต่อรัฐบาลจีน เช่นเพจที่เกี่ยวกับทะไลลามะ หรือการสังหารประชาชนที่จัตุรัสเทียนอันเหมินปี 2532 นอกจากนี้จีนยังไม่อนุญาตให้ใช้เว็บไซต์อย่าง Google, Facebook หรือ LinkedIn บีบให้ผู้ใช้เน็ตบางส่วนต้องอาศัยวีพีเอ็นในการเข้าถึงข้อมูลจากโลกภายนอก

จากการจัดอันดับขององค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดน (RSF) ปี 2562 ระบุว่าจีนอยู่ในท้ายตารางของอันดับเสรีภาพสื่อโลกคืออันดับที่ 177 จาก 180 อันดับ RSF ระบุว่าจีนไม่เพียงเซนเซอร์อินเทอร์เน็ตในประเทศตัวเองเท่านั้นพวกเขายังพยายามแทรกซึมสื่อต่างประเทศเพื่อพยายามต่อต้านการวิพากษ์วิจารณ์และเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อของตัวเองด้วย

