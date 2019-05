สภาไต้หวันผ่านกฎหมายรับรองสิทธิการแต่งงานคนเพศเดียวกัน

ไต้หวันกลายเป็นชาติแรกของเอเชียที่ผ่านกฎหมายรับรองสิทธิการแต่งงานบุคคลเพศเดียวกัน ด้านประธานาธิบดีไต้หวัน ไช่ อิงเหวิน ได้ทวิตแสดงความยินดี โดยระบุว่า วันนี้, เราสามารถแสดงให้โลกเห็นว่า #LoveWins

ที่มาของภาพ: ทวิตเตอร์ของประธานาธิบดีไต้หวัน @iingwen

รัฐสภาไต้หวันผ่านกฎหมายเมื่อวันศุกร์นี้ (17 พ.ค.) ทำให้ไต้หวันเป็นชาติแรกของเอเชียที่ผ่านกฎหมายรับรองสิทธิการแต่งงานบุคคลเพศเดียวกัน ทั้งนี้มีผู้สนับสนุนสิทธิการแต่งงานเพศเดียวกันนับพันคนแสดงความยินดีอยู่ภายนอกรัฐสภา

ทั้งนี้รัฐสภาไต้หวันพิจารณาร่างกฎหมาย 3 ร่าง และได้ลงมติเห็นชอบ 66 ต่อ 27 เพื่อผ่านร่างกฎหมายฉบับของ ส.ส. รัฐบาลพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า ซึ่งให้สิทธิการแต่งงานเพศเดียวกันมากที่สุด ขณะที่อีก 2 ร่างที่เป็นของ ส.ส.ปีกอนุรักษ์นิยม ระบุแค่เพียง "ความสัมพันธ์ของครอบครัวเพศเดียวกัน" หรือ "คู่ชีวิตเพศเดียวกัน" ไม่ได้ใช้คำว่า "การสมรสของบุคคลเพศเดียวกัน"

ด้านไช่ อิงเหวิน ประธานาธิบดีไต้หวัน ได้ทวิตข้อความเมื่อเวลา 09.44 น. ตามเวลาท้องถิ่นว่า

"สวัสดีตอนเช้า #ไต้หวัน วันนี้, พวกเรามีโอกาสที่จะสร้างประวัติศาสตร์ & แสดงให้โลกเห็นว่าคุณค่าที่ก้าวหน้าสามารถหยั่งรากลงในสังคมเอเชียตะวันออก

วันนี้, เราสามารถแสดงให้โลกเห็นว่า #ความรักชนะ (#LoveWins)"

Good morning #Taiwan. Today, we have a chance to make history & show the world that progressive values can take root in an East Asian society.

Today, we can show the world that #LoveWins. pic.twitter.com/PCPZCTi87M

