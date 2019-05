เกิดเหตุจลาจลในการประท้วงต่อต้านผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีอินโดนีเซียตลอดค่ำคืนวันอังคารที่ผ่านมา จนมีผู้เสียชีวิต 6 คน บาดเจ็บราว 200 คนในเช้าวันพุธ ผู้ประท้วงเป็นผู้สนับสนุนอดีตนายพลปราโบโวที่แพ้เลือกตั้งประธานาธิบดี ด้านตำรวจแจง ไม่มีการใช้กระสุนจริง ทำการจับกุมอดีตนายพล เชื่อว่าเป็นผู้จัดส่งอาวุธให้ผู้ชุมนุม ด้านปราโบโวประณามเหตุปะทะ ขอให้ชุมนุมโดยสงบ

22 พ.ค. 2562 หลังผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีในอินโดนีเซียถูกประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อ 21 พ.ค. ที่ผ่านมา ก็มีการเหตุชุมนุมขึ้นในกรุงจาการ์ตา โดยการชุมนุมนั้นเริ่มต้นโดยสงบเมื่อบ่ายวันอังคาร ก่อนบานปลายกลายเป็นการจลาจลตลอดคืนจนมีผู้เสียชีวิตหกราย บาดเจ็บอีกราว 200 คนในเช้าวันพุธ

กลุ่มผู้ชุมนุมหลายพันคนที่สนับสนุนปราโบโว สุเบียนโต ผู้ลงสมัครท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีกับโจโก วิโดโด ได้ลงถนนประท้วงตั้งแต่เมื่อวานนี้ (21 พ.ค. 2562) หลังผลการเลือกตั้งประกาศว่าปราโบโวแพ้วิโดโดด้วยคะแนนร้อยละ 44.5 ต่อ 55.5 ทำให้วิโดโดครองตำแหน่งประธานาธิบดีต่อไปเป็นสมัยที่สอง

ปราโบโว อดีตนายพลและลูกเขยของซูฮาร์โต อดีตผู้นำเผด็จการแห่งอินโดนีเซีย ประกาศไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งโดยเชื่อว่ามีการโกงการเลือกตั้ง ซึ่งยังไม่มีการแสดงหลักฐานที่ชัดเจนต่อข้ออ้างดังกล่าว

ข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตมาจากผู้ว่าราชการประจำกรุงจาการ์ตา อานีส์ บัสเวดาน เมื่อ 9.00 น. ของวันนี้ (22 พ.ค.) โดยเดดี ประเซตโย โฆษกกรมตำรวจแห่งชาติระบุว่าตำรวจจับกุมผู้กระทำการยั่วยุได้แล้ว 20 คน สถานการณ์ล่าสุดเมื่อเช้าวันนี้ ผู้ชุมนุมยังคงพากันเดินทางไปยังสำนักงานดูแลการเลือกตั้ง

วิรันโต รัฐมนตรีด้านความมั่นคงของอินโดนีเซียกล่าวว่าทางการจะควบคุมการเข้าถึงโซเชียลมีเดียในบางพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของข่าวปลอม ด้านปราโบโวออกมาแถลงข่าวประณามเหตุการณ์การปะทะ โดยเรียกร้องให้ผู้สนับสนุนเขาทำการประท้วงอย่างสงบ

สื่ออินโดนีเซีย กอมปาส ทีวี แสดงภาพผู้ประท้วงขว้างปาก้อนหิน หอพักของตำรวจถูกเผา มีตำรวจต่อต้านการจลาจลนับร้อยคนในพื้นที่ตอนกลางของจาการ์ตาที่ตามปกติจะมีการจราจรพลุกพล่าน แต่ในวันนี้กลับเงียบงัน

ประเซตโยกล่าวอีกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังตรวจสอบความเสียหาย และเน้นย้ำว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่มีทั้งตำรวจและทหารไม่มีกระสุนจริงติดตัว โฆษกกรมตำรวจฯ ยังกล่าวว่าตำรวจใช้แก๊สน้ำตาและปืนฉีดน้ำต่อผู้ชุมนุมที่ทำการขว้างปาหิน ระเบิดขวดและวัตถุที่ติดไฟ

ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา แกนนำในกลุ่มปราโบโวเรียกร้องให้ประชาชนออกมาแสดงพลังเพื่อตอบโต้ผลการเลือกตั้ง กระแสดังกล่าวตามมาด้วยการนำทหารจำนวน 30,000 นายมาประจำการในจาการ์ตาก่อนการประท้วง มีโรงเรียน ห้างสรรพสินค้า ระบบขนส่งมวลชนและสำนักงานรัฐบาลบางส่วนปิดทำการลงเพื่อเตรียมรับเหตุ

นอกจากความตึงเครียดทางการเมืองแล้ว ก็ยังมีกระแสการจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยการก่อการร้ายที่มีการจับกุมมาเรื่อยๆ ที่เพิ่มกระแสความกังวลว่าอาจมีการผสมโรงวางระเบิดในการประท้วงดังกล่าว

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมอดีตนายพล โดยกล่าวหาว่าเขาเป็นผู้แอบจัดส่งอาวุธให้กับการประท้วง นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่ได้ระบุว่าพวกเขายึดระเบิดขวดจากรถมินิบัสของผู้สนับสนุนปราโบโวที่กำลังเดินทางจากชวาสู่กรุงจาการ์ตา

ด้านผู้ว่าฯ ระบุว่าจะเดินทางไปโรงพยาบาลตารากันในตอนกลางของจาการ์ตาเพื่อไปพบกับผู้ประท้วงที่บาดเจ็บที่มีราว 80 คน นอกจากนั้นยังมีผู้บาดเจ็บคนอื่นๆ ที่ถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลอื่น นอกจากนั้นยังระบุด้วยว่าทางโรงพยาบาลกำลังชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ชุมนุม

อานีส์เรียกร้องให้ผู้ประท้วงดำรงไว้ซึ่งระเบียบสาธารณะและความปลอดภัย เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บและเสียชีวิตมากไปกว่านี้

"ขอความกรุณาประท้วงอย่างสันติและเป็นระเบียบ ผมเองก็ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายให้ดำเนินการโดยป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งที่ไม่พึงประสงค์กับเหล่าผู้ประท้วง" ผู้ว่าฯ กรุงจาการ์ตากล่าว

ด้านสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงจาการ์ตา มีการรายงานสถานการณ์ผ่านเว็บไซต์ เตือนให้คนไทยในพื้นที่มีความระมัดระวัง และแจ้งช่องทางขอความช่วยเหลือเอาไว้ ใจความว่า

Update สถานการณ์การประท้วงผลการเลือกตั้ง ณ วันที่ 22 พ.ค. 2562 ตามที่ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 กลุ่มผู้ประท้วงหลายพันคนได้เริ่มชุมนุมประท้วงผลการเลือกตั้ง ณ บริเวณสำนักงานคณะกรรมการตรวจสอบการเลือกตั้ง (BAWASLU) ถนน Thamrin และบริเวณ Tanah Abang (เขตจาการ์ตากลาง) จนกระทั่งเมื่อเวลาประมาณ 22.30 น. สถานการณ์ได้รุนแรงขึ้น มีการจุดเพลิงเผาอาคารและรถยนต์ และมีการปะทะกันระหว่าง จนท. ตำรวจและทหารกับกลุ่มผู้ชุมนุม โดยมีการยิงแก๊สน้ำตาและดำเนินการเพื่อสลายการชุมนุม ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 6 คนและบาดเจ็บ 200 คน (ณ เวลา 11.35 น.) ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซียได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นระดับสูงสุด จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 โดยที่ยังมีความเสี่ยงที่การประท้วงจะกระจายตัวและรุนแรงขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว และพื้นที่อื่น ๆ ที่ผู้ประท้วงจะสามารถรวมตัวกันได้ ทั้งในกรุงจาการ์ตา และเมืองอื่น ๆ (เช่น เมดาน) ในขณะที่ยังมีการปิดถนนหลายสายที่มุ่งสู่หน่วยงานเลือกตั้งดังกล่าว และยังมีการเผชิญหน้ากันอยู่ระหว่างตำรวจจำนวนมากกับกลุ่มผู้ประท้วง สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอประกาศเตือนคนไทยให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางไปพื้นที่ต่าง ๆ ในกรุงจาการ์ตา และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปบริเวณที่ชุมนุมและบริเวณอื่นใดที่อาจมีการรวมตัวกันของผู้ประท้วง โดยให้ติดตามข่าวสารจากโทรทัศน์ และจากทางการอินโดนีเซียและสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างใกล้ชิด กรณีต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่ +62 811 186 253 โดยสามารถลงทะเบียนคนไทยได้ทางออนไลน์ที่ www.thaiembassyjakarta.com และที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6qzQaGT-VZuNyVbblJIGCxHSBRbknDyXr3TEugWDVTIj5Vg/viewform

