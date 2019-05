ทางการสหรัฐฯ เคยมีแผนออกธนบัตร 20 ดอลลาร์ที่พิมพ์รูปของแฮร์เรียต ทับแมน หญิงนักกิจกรรมผู้ต่อสู้ให้มีการเลิกทาสคนดำและสิทธิในการเลือกตั้งของผู้หญิง แต่ล่าสุดกระทรวงการคลังประกาศว่าจะเลื่อนกำหนดการปล่อยธนบัตรออกไปจากภายในปี 2563 เพราะกลัวจะมีการปลอมแปลง สื่อตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นการยืดเส้นตายไปตีพิมพ์หลังโดนัลด์ ทรัมป์ หมดวาระประธานาธิบดี

แฮร์เรียต ทับแมน (ที่มา:womenshistory)

24 พ.ค. 2562 สตีเวน มนูชิน รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศเมื่อ 22 พ.ค. ว่าจะยังคงไม่ออกธนบัตรใบละ 20 ดอลลาร์ที่ออกแบบใหม่ที่มีแฮร์เรียต ทับแมน หญิงนักกิจกรรมผู้ต่อสู้ให้มีการเลิกทาสคนดำและสิทธิเลือกตั้งของผู้หญิงในสหรัฐฯ เป็นรูปบุคคลในธนบัตรตามกำหนดการที่เคยตั้งไว้

เดิมทีแล้วธนบัตรดังกล่าวมีกำหนดจะออกใช้ในปี 2563 เพราะเป็นวาระครบรอบ 100 ปี ของบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐฯ มาตรา 19 ให้ผู้หญิงทุกรัฐมีสิทธิเลือกตั้ง มนูชินกล่าวว่าสาเหตุหลักๆ ที่พวกเขาเลื่อนจัดพิมพ์ธนบัตรนี้ออกไปและจะไม่เปิดเผยลักษณะการออกแบบใหม่จนกว่าจะถึงปี 2571 เพราะกังวลเรื่อง "การปลอมแปลง" ในขณะที่ธนบัตรใบอื่นๆ ที่มีการออกแบบเป็นรูปอื่นจะยังคงออกมาก่อนหน้านั้น

สื่อ Affinity Magazine ตั้งข้อสังเกตว่าธนบัตรรูปทับแมนจะเป็นธนบัตรที่มีรูปคนดำปรากฏอยู่เป็นครั้งแรก แต่การเลื่อนจัดพิมพ์ธนบัตรนี้ไปถึงปี 2571 นั่นหมายความว่าจะไม่มีการเห็นธนบัตรนี้ในสมัยรัฐบาลโนัลด์ ทรัมป์

อยันนา เพรสส์ลีย์ ส.ส. หญิงคนดำจากรัฐแมสซาชูเซตต์ทวีตว่า มีคนเชื้อชาติสีผิวอื่นๆ นอกจากคนขาวที่ช่วยสร้างชาติสหรัฐฯ ขึ้นมา แต่มนูชินก็ยังคงปฏิเสธจะปรับเปลี่ยนธนบัตร เธอบอกว่าท้้ง แฮร์เรียต ทับแมน มาเรียน แอนเดอสัน และ เอเลนอร์ รูสเวลต์ ต่างก็เป็นชาวอเมริกันที่โดดเด่น และธนบัตรของสหรัฐฯ ก็สะท้อนในเรื่องนี้

มีการประกาศแผนการจะนำรูปทับแมนพิมพ์ลงธนบัตร 20 ดอลลาร์มาตั้งแต่กลางปี 2559 หลังจากดำเนินการสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนมาเป็นเวลา 10 เดือน ในยุคสมัยที่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังยังเป็นแจ็ก ลิว ก่อนการเลือกตั้งที่ทำให้โดนัลด์ ทรัมป์ ได้เป็นประธานาธิบดีในเวลาต่อมา

ลิวบอกว่าพวกเขาตัดสินใจใช้รูปของทับแมนเพราะชาวอเมริกันทั้งคนรุ่นเยาว์และคนสูงอายุหลายพันคนต่างก็ระบุถึงความประสงค์ในเรื่องนี้ และสำหรับเยาวชนแล้ว ทับแมนไม่เพียงแต่เป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์เท่านั้นแต่ยังเป็นแบบอย่างด้านความเป็นผู้นำและการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยของสหรัฐฯ ด้วย

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวถึงเรื่องการพิมพ์รูปทับแมนลงในธนบัตรมาตั้งแต่หาเสียงเลือกตั้งในปี 2559 แล้ว เขาพูดในทำนองเย้ยหยันว่าการนำรูปทับแมนพิมพ์ลงในธนบัตรนั้นเป็นแค่เรื่อง "ความถูกต้องทางการเมืองล้วนๆ" และเสนอในเชิงเหยียดทับแมนว่าให้พิมพ์รูปเธอลงบนธนบัตร 2 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นธนบัตรที่ไม่ค่อยได้นำมาใช้กันทั่วไป

ทับแมนเป็นคนที่เกิดและเติบโตเป็นทาสอยู่ในไร่ของรัฐแมรีแลนด์ เธอหนีออกมาในช่วงอายุประมาณ 20-30 ปี เธอกลับไปที่ทางตอนใต้ของสหรัฐฯ ในเวลาต่อมาเพื่อช่วยเหลือปลดปล่อยทาสและทำหน้าที่เป็นสายลับให้กับฝ่ายเหนือในสงครามกลางเมือง ทับแมนเสียชีวิตในปี 2456

อีกหนึ่งสาเหตุที่กระทรวงการคลังก่อนหน้านี้นำเสนอให้พิมพ์รูปทับแมนลงบนธนบัตรเพราะมองว่าไม่มีผู้หญิงอยู่บนธนบัตรของสหรัฐฯ เลยนับตั้งแต่ มาร์ธา วอชิงตัน อดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง และรูปชนพื้นเมืองอเมริกันโพคาฮอนทัสที่อยู่ในรูปหมู่ แต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นธนบัตรในยุคสมัยเมื่อศตวรรษที่แล้ว และผู้หญิงในประวัติศาสตร์คนอื่นๆ จะปรากฏอยู่บนเหรียญเท่านั้น

แจน ชาฮีน ส.ว. พรรคเดโมแครต ผู้เคยออกข้อกำหนดให้มีการนำรูปของทับแมนลงในธนบัตรภายในปี 2564 แถลงว่าการยืดระยะเวลาออกไปในครั้งนี้เป็นการส่งสารบางอย่างต่อผู้หญิง เด็กหญิง และเหล่าคนดำอย่างแน่นอน เธอยังวิจารณ์การตัดสินใจของมนูชินด้วยว่าเป็นการยื้อเวลาอย่างไม่จำเป็นและเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ "รูปในธนบัตรของพวกเราเล่าเรื่องราวของประเทศเรา และมันก็เลยเวลามาแล้วที่จะสดุดีแก่ผลงานของแฮร์เรียต ทับแมน" ชาฮีนกล่าว

ทั้งนี้ กลุ่มที่เรียกตัวเองว่า "ผู้หญิงบนธนบัตร 20" ที่ทำการรณรงค์ให้มีรูปทับแมนก็แถลงว่าพวกเขาไม่แปลกใจที่มนูชินจะผลักดีไซน์นี้ออกไปให้ห่างจนถึงในเวลาที่ทรัมป์ไม่สามารถยื่นมือเข้ามาแทรกแซงได้

เรียบเรียงจาก

Harriet Tubman $20 bill no longer coming in 2020: Mnuchin says redesign postponed, CNBC, May 22, 2019

U.S. Treasury backs away from plan for Harriet Tubman on $20 bill next year, Reuters, May 23, 2019

Affinity Magazine Twitter Post, May 22, 2019

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก

https://en.wikipedia.org/wiki/Women%27s_suffrage_in_the_United_States

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_twenty-dollar_bill