RAD 'ประเทศกูมี' คว้ารางวัลผู้กล้าหาญด้านสิทธิมนุษยชน ประเทศนอร์เวย์

Rap Against Dictatorship เดินทางไปรับรางวัล Václav Havel Prize for Creative Dissent ในงาน Oslo Freedom Forum ที่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ มอบโดยมูลนิธิสิทธิมนุษยชน แก่ผู้กล้าหาญ มีความคิดสร้างสรรค์ในการคัดค้านความไม่ยุติธรรม



ภาพจากเฟสบุ๊คแฟนเพจ Rap Against Dictatorship

27 พ.ค. 2562 วานนี้ กลุ่ม Rap Against Dictatorship หรือ RAD เจ้าของเพลง 'ประเทศกูมี' ได้โพสต์ข้อความลงในเฟสบุ๊คแฟนเพจ Rap Against Dictatorship ว่า พวกเรา Rap Against Dictatorship กำลังเดินทางไปรับรางวัล Václav Havel Prize for Creative Dissent ในงาน Oslo Freedom Forum ที่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ รางวัลนี้เราได้รับเกียรติจาก Human Rights Foundation (มูลนิธิสิทธิมนุษยชน) ซึ่งมอบให้กับผู้กล้าหาญ มีความคิดสร้างสรรค์ในการคัดค้านความไม่ยุติธรรม งานนี้ส่งตัวแทน Liberate P & Jacoboi เป็นตัวแทนทีมไปรับ เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ

อนึ่งกลุ่ม Rap Against Dictatorship เป็นกลุ่มศิลปินแร็ปที่ต่อต้านเผด็จการ ไม่ต้องการอำนาจนอกระบบ และผู้นำที่ไร้ความชอบธรรม เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2561 กลุ่ม RAD ได้ปล่อยเพลง ‘ประเทศกูมี’ ลงในยูทูบ โดยสถิติยอดเข้าชมขณะนี้ (27 พ.ค. 2562) อยู่ที่ 63,961,578 ครั้ง

เนื้อหาของเพลงที่หยิบจับสถานการณ์ทางการเมืองมาร้อยเรียงให้เข้าใจง่าย ดึงอารมณ์ร่วมของคนฟังได้ทันที พร้อมกับมิวสิควิดีโอที่นำเอาหนึ่งในภาพจำของเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 ที่ถูกถ่ายโดย Neal Ulevich อย่างภาพคนฟาดเก้าอี้ใส่ศพที่ถูกแขวนคอใต้ต้นไม้และมีคนกลุ่มใหญ่มุงดู พร้อมรอยยิ้มที่ปรากฎบนหน้าของเด็กชายคนหนึ่ง ซึ่งเป็นภาพที่ได้รางวัลพูลิตเซอร์ปี 1977 มาเป็นฉากประกอบตลอดทั้งมิวสิควิดีโอ

แต่สิ่งที่สร้างกระแสครั้งใหญ่ให้เพลงประเทศกูมี คือการที่ พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ระบุว่ามิวสิควิดีโอนั้นเสี่ยงขัดคำสั่ง คสช. และ พ.ร.บ.คอมฯ โดยจะให้ตำรวจจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) ตรวจสอบเนื้อหา ทำให้แฮชแท็ก ‘ประเทศกูมี’ ติดที่หนึ่งเทรนด์ทวิตเตอร์ในช่วงเวลานั้น และคนดังแห่ให้แสดงกำลังใจมากมาย รวมทั้งยอดวิวในยูทูบที่พุ่งขึ้นไปเป็นหลักสิบล้าน