พรรคอนุรักษ์นิยมเตรียมชิงตำแหน่งนายกฯ อังกฤษหลัง 'เทเรซา เมย์' ลาออก

หลังเทเรซา เมย์ ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษซึ่งจะมีผลภายอย่างเป็นทางการในวันที่ 7 มิ.ย. ที่จะถึงนี้ นักการเมืองหลายคนในก็ประกาศว่าจะลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคการเมืองอนุรักษ์นิยมคนต่อไป โดยผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งคนถัดไปนั้นจะต้องทำหน้าที่ในกระบวนการขั้นต่อไปของ "เบร็กซิต" หรือการอังกฤษจะออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ที่เป็นประเด็นอ่อนไหวมาหลายปี

เทเรซา เมย์ (ที่มา:Flickr/EU2017EE Estonian Presidency)

27 พ.ค. 2562 สื่อเอบีซีรายงานเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (26 พ.ค. 2562) ว่าการเมืองในอังกฤษกำลังร้อนระอุจากการที่ผู้แทนพรรคอนุรักษ์นิยมกำลังแข่งขันกันขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ หลังจากที่ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเทเรซา เมย์ ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกฯ และตำแหน่งหัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยม โดยการขับเคี่ยวชิงตำแหน่งนายกฯ คนใหม่นี้เน้นเรื่องการจัดการกับการออกจากสมาชิกภาพสหภาพยุโรปหรือ "เบร็กซิต" เป็นหลัก

ถึงแม้เมย์จะสามารถเจรจาตกลงกับสหภาพยุโรปในเรื่องการออกจากสมาชิกภาพได้สำเร็จ แต่ ส.ส. ในสภาผู้แทนฯ อังกฤษก็โหวตคว่ำร่างเบร็กซิตมาแล้วอย่างน้อย 3 ครั้ง ในขณะที่สหภาพยุโรปประกาศเลื่อนเวลาให้อังกฤษออกจากสมาชิกภาพไปเป็นวันที่ 31 ต.ค. ของปีนี้ แต่นักการเมืองในอังกฤษก็ยังไม่สามารถตกลงกันได้ว่าพวกเขาจะออกจากสมาชิกภาพด้วยเงื่อนไขแบบใดบ้าง หรือกระทั่งว่าพวกเขาจะออกจากสมาชิกภาพอียูหรือไม่

ในกลุ่มผู้ที่ประกาศจะชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของอังกฤษประกอบด้วย แอนเดรีย ลีดซอม อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร, โดมินิค ราอับ อดีตเลขาธิการด้านเบร็กซิต สองคนนี้เคยเป็นคนที่ลาออกเพื่อแสดงการต่อต้านนโยบายเบร็กซิตของรัฐมนตรีสมัยเมย์มาก่อน คนอื่นๆ ที่ประกาศจะชิงตำแหน่งคือ แม็ตต์ แฮนค็อก รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข อีกรายหนึ่งคือบอริส จอห์นสัน อดีตรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศผู้ที่ประกาศว่าจะทำให้อังกฤษออกจากอียูให้ได้ตามกำหนดการวันที่ 31 ต.ค. ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถบรรลุข้อตกลงใดๆ กับผู้นำอียูได้ก็ตาม

เอบีซีระบุว่าพรรคอนุรักษ์นิยมอังกฤษก็มีทีท่าว่าจะไปได้ไม่ดีนักนับตั้งแต่ก่อนที่ผลการเลือกตั้งตัวแทนสภายุโรปจะออกมา โดยที่แนวทางของจอห์นสันทำให้เกิดแรงกระเพื่อมตามมาบ้างแล้ว มีหนึ่งในผู้ประสงค์จะชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคคนใหม่ คือ รอรี สจ๊วต รัฐมนตรีด้านการพัฒนาระหว่างประเทศแสดงความไม่ลงรอยกับจอห์นสันอย่างชัดเจน สจ๊วตกล่าวว่าเขาจะไม่ทำงานให้กับรัฐบาลภายใต้จอห์นสันถ้าจอห์นสันชนะ และไม่เห็นด้วยกับการเบร็กซิตโดยที่ไม่มีข้อตกลงใดๆ มีนักเศรษฐศาสตร์และนักธุรกิจจำนวนมากเตือนไว้เช่นกันว่าการออกจากอียูโดยไม่มีข้อตกลงใดๆจะส่งผลกระทบทางลบทั้งต่อเศรษฐกิจอังกฤษเองและต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุโรป

กระบวนการเลือกตั้งผู้นำพรรคอนุรักษ์นิยมอังกฤษคนใหม่มีอยู่สองขั้นตอน ขั้นตอนแรกคือจะมีการลงมติจาก ส.ส. ของพรรคอนุรักษ์นิยมเพื่อเลือก ตัวแทนพรรค 2 คนสุดท้าย และ 2 คนนี้จะผ่านการโหวตคะแนนเสียงจากสมาชิกพรรคราว 120,000 คน ทั่วอังกฤษ และผู้ที่ได้เป็นหัวหน้าพรรคคนต่อไปจะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ทันที อย่างไรก็ตามโฆษกพรรคแรงงานที่เป็นคู่แข่งเตือนว่าพวกเขาจะจัดให้มีการโหวตไม่ไว้วางใจต่อนายกฯ คนใหม่โดยทันทีและคาดหมายว่าจะทำให้มีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่เลื่อนเข้ามาเร็วขึ้นได้จากเดิมที่มีกำหนดการเลือกตั้งครั้งถัดไปในปี 2565

เรียบเรียงจาก

Brexit the focus as new Conservative Party candidates vie to replace Theresa May as UK Prime Minister, ABC News, May 26, 2019