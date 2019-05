เรื่องราวสืบเนื่องจากกรณีของ นุสราต จาฮาน ราฟี หญิงชาวบังกลาเทศผู้ถูกจุดไฟเผาทั้งเป็นหลังฟ้องร้องเรื่องครูใหญ่ล่วงละเมิดทางเพศ เมื่อวันที่ 29 พ.ค. ที่ผ่านมาสื่อบีบีซ๊ได้รายงานว่ามีการตั้งข้อหาบุคคล 16 คน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมราฟีแล้ว โดยมีครูใหญ่ สิราช อุด ดุลลา เป็นผู้บงการก่อเหตุ

ภาพนุสราตหลังถูกรุมทำร้ายและจุดไฟเผา เธอเสียชีวิตในเวลาต่อมา (ที่มา: risingbd)

31 พ.ค. 2562 ตำรวจบังกลาเทศเปิดเผยว่าได้จับกุมตัวบุคคล 16 คนที่มีส่วนร่วมก่อเหตุจุดไฟเผานุสราต จาฮาน ราฟี หญิงวัยรุ่นอายุ 19 ปี บนดาดฟ้าของโรงเรียนอิสลามแห่งหนึ่งในบังกลาเทศเมื่อ 6 เม.ย. 2562 หลังจากราฟีเคยฟ้องร้องเรื่องที่สิราช อุด ดุลลา ครูใหญ่ของโรงเรียนก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศต่อเธอ

ตัวครูใหญ่ที่ถูกกล่าวหาเรื่องล่วงละเมิดทางเพศนี้ก็เป็นหนึ่งในคนที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาด้วย โดยเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าดุลลาได้สั่งคนสังหารราฟีในขณะที่เขาถูกคุมขังเพราะราฟีไม่ยอมถอนข้อกล่าวหา มีการพูดถึงการเตรียมการก่อเหตุสังหารราฟีว่าแทบจะเหมือน "แผนการแบบทหาร"

คดีของราฟีส่งผลให้เกิดการประท้วงจากประชาชนในบังกลาเทศที่แสดงให้เห็นปัญหาความเสี่ยงที่ผู้เผชิญการล่วงละเมิดทางเพศและการข่มขืนต้องเผชิญ

สำหรับกรณีของราฟีเกิดขึ้นหลังจากที่เธอแจ้งความกับตำรวจเรื่องที่ดุลลาก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศเธอตั้งแต่เดือน มี.ค. ต่อมาในวันที่ 6 เม.ย. หลังจากที่เธอสอบไล่เสร็จแล้วก็มีคนล่อลวงให้เธอขึ้นไปบนดาดฟ้าของโรงเรียนหลังจากนั้นก็มีคนสวมผ้าคลุมหน้าจุดไฟเผาเธอทั้งเป็น

เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุพยายามทำให้ดูเหมือนเป็นการฆ่าตัวตาย ราฟีผู้ที่ร่างถูกเผาไปร้อยละ 80 เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่เธอจะเสียชีวิตในวันที่ 10 เม.ย.

ราฟีเล่าก่อนที่จะเสียชีวิตว่ามีนักเรียนหญิงล่อหลอกให้เธอขึ้นไปบนดาดฟ้าโรงเรียนโดยอ้างว่ามีเพื่อนของเธอคนหนึ่งกำลังถูกทุบตี แต่เมื่อขึ้นไปก็มีคนบีบให้เธอเซ็นชื่อลงในกระดาษเปล่า และเมื่อเธอปฏิเสธพวกเขาก็รัดตัวเธอไว้ ราดด้วยน้ำมันก๊าดแล้วจุดไฟเผา ในขณะที่เธออยู่ในรถพยาบาลเธอได้บันทึกเรื่องนี้ไว้ในโทรศัพท์มือถือโดยระบุตัวนักเรียนผู้ก่อเหตุเอาไว้ส่วนหนึ่งด้วย

"ครูใหญ่แตะเนื้อต้องตัวฉัน ฉันจะต่อสู้อาชญากรรมนี้จนลมหายใจสุดท้าย" ราฟีกล่าวบันทึกไว้ในโทรศัพท์

นอกจากครูใหญ่แล้วคนอื่นๆ ที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาได้แก่นักเรียนหลายคนในโรงเรียน และนักการเมืองท้องถิ่น 2 คน จากพรรคการเมืองอวามีลีคผู้มีตำแหน่งสำคัญในโรงเรียน ตัวครูใหญ่ให้การสารภาพว่าเขาเป็นผู้สั่งการฆาตกรรมในครั้งนี้ และมีผู้ต้องหาอื่นๆ รวม 12 คน ที่ให้การรับสารภาพ ขณะที่นักการเมืองท้องถิ่น 2 คนให้การว่าพวกเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ จากการสืบสวนทำให้ทราบเพิ่มเติมว่าการสังหารในครั้งนี้มีการวางแผนเอาไว้มากกว่าที่คิด

หัวหน้าตำรวจหน่วยสืบสวนของบังกลาเทศกล่าวว่ามีคนรู้จักมาเยี่ยมดุลลาที่คุกหลังจากที่เขาถูกจับกุมข้อหาล่วงละเมิดทางเพศ ดุลลาบอกให้คนรู้จักเหล่านี้ไปข่มขู่ครอบครัวของนุสราตให้ถอนฟ้อง และเมื่อไม่สำเร็จดุลลาก็หันมาสั่งให้สังหารราฟี "ถ้าจำเป็น" ในการแถลงข่าวของตำรวจหน่วยสืบสวนยังระบุอีกว่ามีการวางแผนเตรียมการก่อเหตุไว้อย่างดีโดยมีการซื้อของก่อเหตุเตรียมไว้อย่างเชื้อเพลิง ผ้าคลุมหน้า และถุงมือ นอกจากนี้ยังมีการแบ่งหน้าที่ก่อเหตุสำหรับแต่ละคนเอาไว้ โดยให้มีคนคอยดูต้นทางให้หน้าอาคารที่ก่อเหตุด้วย

สำหรับหลายๆ คนแล้วการเสียชีวิตของราฟีทำให้นึกถึงผู้เผชิญการล่วงละเมิดทางเพศและการข่มขืนที่ยังไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งในหลายกรณีผู้คนมักจะด่วนกล่าวโทษผู้เผชิญการข่มขืนเสียเอง ทัศนคติเช่นนี้อาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ผู้ก่อเหตุลอยนวล คำถามต่อจากนี้คือจะเปลี่ยนแปลงทัศนคติของชาวบังกลาเทศในเรื่องนี้ได้อย่างไร

เรียบเรียงจาก

Nusrat Jahan Rafi: 16 charged in Bangladesh for burning girl alive, BBC, May 29, 2019