ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองโทรเมลโล ประเทศอิตาลี ตัวแทนฝ่ายซ้ายคือ จานมาร์โก เนกรี ได้รับชัยชนะเหนือผู้แทนฝ่ายขวาจัดด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 37.5 ต่อ ร้อยละ 26 ซึ่งนอกจากจะทำให้เนกรีเป็นนายกเทศมนตรีชายข้ามเพศคนแรกของอิตาลีแล้ว ยังนับเป็นการที่ฝ่ายซ้ายสามารถพลิกเกมเอาชนะการเลือกตั้งในถิ่นที่ฝ่ายขวาจัดครองคะแนนความนิยมมาโดยตลอด

จานมาร์โก เนกรี (Gianmarco Negri) นายกเทศมนตรีชายข้ามเพศคนแรกของอิตาลี ที่มาภาพ: facebook.com/avvocatonegri

ในวันที่ 3 มิ.ย. 2562 ที่ผ่านมา จานมาร์โก เนกรี นายกเทศมนตรีชายข้ามเพศคนแรกของอิตาลีให้สัมภาษณ์ต่อสื่อหลังจากชนะการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองโทรเมลโลเมื่อช่วงปลายเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา เขาบอกว่าการเมืองแบบ "เย่อหยิ่งและกดขี่" ของกลุ่มขวาจัดไม่ช้าก็เร็วจะต้องพ่ายแพ้ให้กับ "การปฏิวัติแบบเอื้ออารี" (kindness revolution)

เมืองโทรเมลโลเป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ทางตินใต้ของเมืองมิลาน มีประชากรอยู่ราว 3,700 คน เมืองนี้เป็นฐานเสียงให้กับพรรคฝ่ายขวา "เลกานอร์ด" (Lega Nord) ของแมตเทโอ ซัลวินี แต่ในการเลือกตั้งท้องถิ่นล่าสุดพวกเขาก็เทคะแนนให้กับเนกรี ทนายความฝ่ายซ้ายอายุ 40 ปี ผู้ที่เป็นนักกิจกรรมด้านสิทธิคนข้ามเพศด้วย เขารณรงค์หาเสียงด้วยคำขวัญที่ว่า "แคมเบียเมนติ เปอร์ โทรเมลโล" (CambiaMenti per Tromello) ที่แปลออกมาได้ทั้ว 2 ความหมายไม่ว่าจะเป็น "การเปลี่ยนแปลงสำหรับโทรเมลโล" หรือ "เปลี่ยนใจเพื่อโทรเมลโล" ก็ได้

เนกรีให้สัมภาษณ์ต่อสื่อเดอะการ์เดียนว่า "มันเป็นเรื่องสวนกระแสโดยสิ้นเชิงในอิตาลีที่ผมได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรี" สิ่งที่เนกรีพูดมีหลักฐานบ่งชี้คือในการเลือกตั้งผู้แทนสภายุโรปล่าสุด อิตาลีโหวตให้พรรคเลกานอร์ดด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 53 ชณะที่พรรคฝ่ายซ้ายกลางได้รับคะแนนเสียงเพียงร้อยละ 16 เท่านั้น เนกรีบอกว่าชัยชนะของพกเขาที่ได้คะแนนค่อนข้างดีเป็นการส่งสารให้เห็นว่าในระดับการบริหารท้องถิ่นแล้วฝ่ายขวาถูกปฏิเสธ และน่าสนใจว่ามันเกิดขึ้นในเมืองเล็กๆ ที่ใช้ชีวิตอย่างเสรีได้ยากกว่า

ทั้งนี้เนกรีก็ไม่ได้มองว่าชัยชนะมาสิ่งที่เขาทำคนเดียวแต่เป็นเรื่องของทีมที่มีความเกี่ยวพันกับชุมชนและการที่พวกเขามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประชาชนและเมืองๆ นี้

เนกรีกล่าวว่าเขายอมรับว่าเขากลัวความเสี่ยงในเรื่องการถูกเหยียดในฐานะบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศเช่นกันเพราะเมืองโทรเมลโลเป็นเมืองเล็กๆ ที่คนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวแบบประเพณีนิยม แต่เขาก็บอกกับตัวเองว่า "ผมรู้จักกับคนเหล่านี้ ถ้าพวกเขารักผมในตอนนี้ แล้วทำไมพวกเขาจะเปลี่ยนไปล่ะ" ซึ่งชาวโทรเมลโลก็ให้การยอมรับเนกรีและทำให้เนกรีสามารถแสดงออกตัวตนของตัวเองได้

"ขอปรบมือดังๆ ให้กับเพื่อนพลเมืองของผมผู้ที่แสดงให้เห็นว่าสิ่งสำคัญคือการที่จะสามารถพูดออกมาได้โดยไม่ต้องกลัวและไม่ต้องแอบซ่อนหรืออับอายตัวเอง" เนกรีกล่าว

เนกรีบอกอีกว่าเขาต้องการจะฟื้นฟูโทรเมลโลที่กำลังประสบปัญหาเหมือนเมืองเล็กๆ อื่นๆ คือการที่ร้านค้าและธุรกิจต่างๆ ปิดตัวลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และคนรุ่นเยาว์ที่มีความสามารถพากันออกไปตามเมืองอย่างมิลานหรือเมืองอื่นๆ ที่ไกลออกไป

ถึงแม้เนกรีจะเป็นนายกเทศมนตรีคนข้ามเพศคนแรกของอิตาลี แต่นี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีคนข้ามเพศในระบบการเมืองของพวกเขา เมื่อปี 2549 วลาดิเมียร์ ลักซูเรีย หญิงข้ามเพศที่เป็นนักกิจกรรมและนักแสดงก็เคยได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. มาก่อน ถึงแม้ว่าประเทศอิตาลีจะให้การยอมรับการจดทะเบียนคู่ชีวิตเพศเดียวกันเมื่อปี 2559 ซึ่งนำโดยพรรคการเมืองซ้ายกลาง แต่จากการสำรวจความคิดเห็นประเทศอิตาลีมักจะทำได้แย่เสมอในเรื่องสิทธิผู้มีความหลากหลายทางเพศ และพรรคฝ่ายขวาเลกานอร์ดก็แสดงออกต่อต้านการแต่งงานของคนรักเพศเดียวกันอย่างชัดเจน

เรียบเรียงจาก

Italy's first transgender mayor says 'kindness revolution' can defeat far right, The Guardian, 03-06-2019

https://www.theguardian.com/world/2019/jun/03/italys-first-transgender-mayor-says-kindness-revolution-can-defeat-far-right

Italy elects its first transgender mayor, NBC News, 29-05-2019

https://www.nbcnews.com/feature/nbc-out/italy-elects-its-first-transgender-mayor-n1010751